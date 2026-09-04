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Eszenyi Enikő

A botrányok sem szegték kedvét! Dögös ruhában ment bulizni Eszenyi Enikő - Galéria

41 perce
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Szeptember 3-án este összegyűlt a hazai sztárvilág krémje a Demeter Richárd divatbemutatón. Gelencsér Timi, Eszenyi Enikő, Szigligeti Ivett és még sokan mások is ünneplőbe bújtatták magukat.
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Eszenyi EnikőGelencsér TimiDemeter Richárd

Itt van az ősz, itt van újra: sokan keseregnek az iskolakezdés vagy a közelgő rossz időjárás miatt, azonban a divat egyik legfontosabb időszaka pont az ősz. Ennek jegyében a csütörtök esti Demeter Richárd divatbemutatón meg is mutatta a hazai sztárvilág krémje, hogy nemcsak a kánikulában lehet látványos szetteket magunkra ölteni. A meghívottak, köztük Szigligeti Ivett, Eszenyi Enikő vagy Gelencsér Timi pedig mind kitettek magukért.

Eszenyi Enikő is megjelent Demeter Richárd divatbemutatóján.
Eszenyi Enikő napszemüvegben és lenge szettben jelent meg Demeter Richárd divatbemutatóján (Fotó: Szabolcs László)

Eszenyi Enikőn túl sokan mások látogattak el a divatbemutatóra

Az est a ruhákról, a divatról és a modellekről szólt, így nem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy sztárjaink mennyire kitettek magukért. Például Lissák Laura, aki nem táncos fellépőként, hanem műsorvezetőként volt jelen. Gelencsér Timi pedig a kifutón vonulva nyűgözte le a megjelenteket. Az este egyik legnagyobb meglepetése volt, hogy a korábbi színházigazgató, Eszenyi Enikő is megjelent.

Az idei év egyik legnagyobb botránya robbant ki körülötte, mivel többen is bevallották, hogy miatta hagyták ott a Vígszínházat, és ennek hatására Eszenyi Enikő kénytelen volt lemondani. A honi színészközeget megosztotta a botrány, de Eszenyin nem lehetett észre venni semmit, magabiztosan, mosolyogva állt a fotósok elé merészen dekoltált ruhájában.

2026.09.03 RICHARD DEMETER Fashion Show
DJ Yamina biztosította a nagyszerű hangulatot a divatbemutatón, ahol ő sem mindennapi szerelésben jelent meg (Fotó: Szabolcs László)

Így zajlott Demeter Richárd divatbemutatója

Tegnap este a Városligetben tartották meg az eseményt, pontosabban a Rózsakertben. Demeter Richárd divatbemutatója mellett két másik fashion show is volt, ami negyed órát öleltek fel a műsorból.

Természetesen egy ilyen esemény után mindenképp szerveznek egy koktélpartit, amit ezúttal a Millenium Házban tartottak. Ezzel sikerült egy színvonalas estét méltó módon búcsúztatni.

2026.09.03 RICHARD DEMETER Fashion Show
2026.09.03 RICHARD DEMETER Fashion Show
2026.09.03 RICHARD DEMETER Fashion Show
2026.09.03 RICHARD DEMETER Fashion Show
2026.09.03 RICHARD DEMETER Fashion Show
2026.09.03 RICHARD DEMETER Fashion Show
2026.09.03 RICHARD DEMETER Fashion Show
2026.09.03 RICHARD DEMETER Fashion Show
2026.09.03 RICHARD DEMETER Fashion Show
2026.09.03 RICHARD DEMETER Fashion Show
2026.09.03 RICHARD DEMETER Fashion Show
2026.09.03 RICHARD DEMETER Fashion Show
2026.09.03 RICHARD DEMETER Fashion Show
Galéria: Mutatjuk, milyen szettekben jelentek meg a sztárok a Demeter Richárd divatbemutatón!
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Gelencsér Tímea egy feltűnő, rózsaszín szettben jelent meg a bemutatón

 

 

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