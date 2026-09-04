A botrányok sem szegték kedvét! Dögös ruhában ment bulizni Eszenyi Enikő - Galéria

Itt van az ősz, itt van újra: sokan keseregnek az iskolakezdés vagy a közelgő rossz időjárás miatt, azonban a divat egyik legfontosabb időszaka pont az ősz. Ennek jegyében a csütörtök esti Demeter Richárd divatbemutatón meg is mutatta a hazai sztárvilág krémje, hogy nemcsak a kánikulában lehet látványos szetteket magunkra ölteni. A meghívottak, köztük Szigligeti Ivett, Eszenyi Enikő vagy Gelencsér Timi pedig mind kitettek magukért.

Eszenyi Enikő napszemüvegben és lenge szettben jelent meg Demeter Richárd divatbemutatóján (Fotó: Szabolcs László)

Eszenyi Enikőn túl sokan mások látogattak el a divatbemutatóra

Az est a ruhákról, a divatról és a modellekről szólt, így nem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy sztárjaink mennyire kitettek magukért. Például Lissák Laura, aki nem táncos fellépőként, hanem műsorvezetőként volt jelen. Gelencsér Timi pedig a kifutón vonulva nyűgözte le a megjelenteket. Az este egyik legnagyobb meglepetése volt, hogy a korábbi színházigazgató, Eszenyi Enikő is megjelent.

Az idei év egyik legnagyobb botránya robbant ki körülötte, mivel többen is bevallották, hogy miatta hagyták ott a Vígszínházat, és ennek hatására Eszenyi Enikő kénytelen volt lemondani. A honi színészközeget megosztotta a botrány, de Eszenyin nem lehetett észre venni semmit, magabiztosan, mosolyogva állt a fotósok elé merészen dekoltált ruhájában.

DJ Yamina biztosította a nagyszerű hangulatot a divatbemutatón, ahol ő sem mindennapi szerelésben jelent meg (Fotó: Szabolcs László)

Így zajlott Demeter Richárd divatbemutatója

Tegnap este a Városligetben tartották meg az eseményt, pontosabban a Rózsakertben. Demeter Richárd divatbemutatója mellett két másik fashion show is volt, ami negyed órát öleltek fel a műsorból.

Természetesen egy ilyen esemény után mindenképp szerveznek egy koktélpartit, amit ezúttal a Millenium Házban tartottak. Ezzel sikerült egy színvonalas estét méltó módon búcsúztatni.