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Eurovízós Dalfesztivál

Nagy visszatérés jöhet: Magyarország újra ott lehet az Eurovíziós Dalfesztiválon

1 órája
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Ismét felmerült Magyarország visszatérése az Eurovíziós Dalfesztiválra. Az MTVA tájékoztatása alapján a szervezők a korábbinál jóval kedvezőbb nevezési díjat kínáltak, emellett december 7-ig kitolták a jelentkezés határidejét.
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Eurovízós Dalfesztiválközmédiavisszatérés

A közmédia megbízott vezetése jelentős díjkedvezményt és haladékot kapott az Eurovíziós Dalfesztivál szervezőitől. A részvételről a Független Közmédia Testület előzetes jóváhagyását követően születhet döntés - olvasható a MTVA Médiaklikken megjent közleményében. 

Eurovíziós Dalfesztivál 2027: Magyarország visszatérhet a versenyre
Eurovíziós Dalfesztivál 2027: Magyarország visszatérhet a versenyre Fotó: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Eurovíziós Dalfesztivál 2027: Magyarország visszatérhet a versenyre

A közelmúltban a közmédia megbízott vezérigazgatója, dr. Horváth András egyeztetést folytatott az Eurovíziós Dalfesztivál szervezőivel, és jelezte, hogy a részvétel olyan stratégiai döntés, amelyet az átalakuló közmédia végleges vezetése kell, hogy meghozzon. Megállapodás született a közmédia nevezési díjának jelentős árcsökkentéséről, a jelentkezési határidő kapcsán a szervezők egy 2026. december 7-ig tartó méltányossági hosszabbítást is felajánlottak

- olvasható a tájékoztatóban. 

Végezetül pedig kiemelik, hogy a 2027-es Eurovíziós Dalfesztiválon való részvételről így a Független Közmédia Testület jóváhagyását követően a közmédia végleges menedzsmentje hozhatja majd meg a végső döntést.

 

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