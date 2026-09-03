Nagy visszatérés jöhet: Magyarország újra ott lehet az Eurovíziós Dalfesztiválon

A közmédia megbízott vezetése jelentős díjkedvezményt és haladékot kapott az Eurovíziós Dalfesztivál szervezőitől. A részvételről a Független Közmédia Testület előzetes jóváhagyását követően születhet döntés - olvasható a MTVA Médiaklikken megjent közleményében.

Eurovíziós Dalfesztivál 2027: Magyarország visszatérhet a versenyre Fotó: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Eurovíziós Dalfesztivál 2027: Magyarország visszatérhet a versenyre

A közelmúltban a közmédia megbízott vezérigazgatója, dr. Horváth András egyeztetést folytatott az Eurovíziós Dalfesztivál szervezőivel, és jelezte, hogy a részvétel olyan stratégiai döntés, amelyet az átalakuló közmédia végleges vezetése kell, hogy meghozzon. Megállapodás született a közmédia nevezési díjának jelentős árcsökkentéséről, a jelentkezési határidő kapcsán a szervezők egy 2026. december 7-ig tartó méltányossági hosszabbítást is felajánlottak

- olvasható a tájékoztatóban.

Végezetül pedig kiemelik, hogy a 2027-es Eurovíziós Dalfesztiválon való részvételről így a Független Közmédia Testület jóváhagyását követően a közmédia végleges menedzsmentje hozhatja majd meg a végső döntést.