Gólyahír! Megszületett az Exatlon Hungary sztárpárjának közös gyermeke

Nagy örömmel és izgalommal várta közös gyermeke születését Kővári Viktor és Halász Vivien. Az Exatlon Hungary ismert párosa idén júniusban jelentette be a születendő kicsi nemét, nemrég pedig boldogan újságolták el, hogy néhány hete megszületett a kisfiuk, akinek a Kristóf nevet adták.

Megszületett az Exatlon Hungary sztárpárjának közös gyermeke / Fotó: Gabor Zoltan / bors

Megszületett az Exatlon Hungary sztárpárjának közös gyermeke

2026. augusztus 19-én egy pillanat alatt megváltozott minden, mert megszületett a kisfiunk, akire annyira vágytunk. Bár néhány héttel korábban érkezett, de végül gond nélkül, egészségesen jött a világra, amiért minden pillanatban hálásak vagyunk. Most már hárman fogjuk egymás kezét, és ennél többet nem is kívánhatnánk. Drága kisfiam, máris mindennél jobban szeretünk!

- írta az Instagram-oldalán Viktor, egy fotó társaságában, amelyen hármuk keze látható.