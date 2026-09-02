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Gólyahír! Megszületett az Exatlon Hungary sztárpárjának közös gyermeke

sztárpár

Gólyahír! Megszületett az Exatlon Hungary sztárpárjának közös gyermeke

52 perce
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Örömhírrel jelentkezett a közösségi médiában Kővári Viktor és Halász Vivien. Az Exatlon Hungary ismert párosa még júniusban osztotta meg, hogy kisfiút várnak, nemrég pedig azt közölték, hogy világra jött a kicsi, akinek a Kristóf nevet adták.
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sztárpárHalász Vivienkővári viktorExatlon Hungarygólyahír

Nagy örömmel és izgalommal várta közös gyermeke születését Kővári Viktor és Halász Vivien. Az Exatlon Hungary ismert párosa idén júniusban jelentette be a születendő kicsi nemét, nemrég pedig boldogan újságolták el, hogy néhány hete megszületett a kisfiuk, akinek a Kristóf nevet adták.

Megszületett az Exatlon Hungary sztárpárjának közös gyermeke / Fotó: Gabor Zoltan / bors

Megszületett az Exatlon Hungary sztárpárjának közös gyermeke

2026. augusztus 19-én egy pillanat alatt megváltozott minden, mert megszületett a kisfiunk, akire annyira vágytunk. Bár néhány héttel korábban érkezett, de végül gond nélkül, egészségesen jött a világra, amiért minden pillanatban hálásak vagyunk. Most már hárman fogjuk egymás kezét, és ennél többet nem is kívánhatnánk. Drága kisfiam, máris mindennél jobban szeretünk!

- írta az Instagram-oldalán Viktor, egy fotó társaságában, amelyen hármuk keze látható.

Kővári Viktor és Halász Vivien az Exatlon 2021-es évadában ismerkedett meg, kapcsolatuk pedig a műsor után teljesedett ki. 2025 júliusában házasodtak össze a Vörösberényi Szent Ignác Katolikus Templomban, több TV2-s híresség: Kása András, Wald Ákos és az All Star évad győztese, Jósa Danny társaságában.

 

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