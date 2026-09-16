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Eldőlt: sem a Bagi-Nacsa duó, sem Fábry Sándor nem tér vissza a köztévére

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Eldőlt a humoristák sorsa. Ősztől sem Fábry Sándor, sem a Bagi-Nacsa duó műsorai nem folytatódnak a Dunán.
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köztévéBagi IvánNacsa OlivérFábry Sándor

A nyári szünet után már sem Fábry Sándor, sem a Bagi-Nacsa duó nem tér vissza a Duna képernyőjére, ezzel immár bizonyossá vált, hogy nem folytatódik a három humorista köztévés pályafutása. A Bagi–Nacsa duó 2011-től készített műsorokat a köztévének különböző neveken (Szálka, Bagi–Nacsa Orfeuma), Fábryt pedig 2012 óta láthatták a tévénézők a köztévén.

Fábry Sándor műsora nem folytatódik a Dunán
Fábry Sándor műsora nem folytatódik a Dunán
Fotó: Katona Vanda / hot! magazin/archív

Kiderült, miért nem tér vissza a köztévére Fábry Sándor, Bagi Iván és Nacsa Olivér

A Duna Médiaszolgáltató Sajtó és Marketing Iroda közlése szerint nem politikai döntés áll amögött, hogy a három humoristát nem láthatjuk a nyári szünetet követően a köztévén: ugyanis mindkét produkciót külső gyártópartnerek szállították, akikkel határozott idejű szerződést kötöttek, így a szóban forgó szerződések már a megbízott vezetés érkezése előtt megszűntek – írja a Szeretlek Magyarország oldala.

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