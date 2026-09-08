Kórházba került Farkasházi Réka: megrázó posztban vallott rajongóinak

Farkasházi Réka a múlt hét végén még betegen is végigcsinálta a koncertjeit, a szombat estét azonban már kórházban töltötte. Bár a fellépéseken a közönség semmit sem vett észre belőle, a háttérben komoly testi és lelki küzdelmet vívott, amiről később a közösségi oldalán őszintén vallott a követőinek.

Kórházba került Farkasházi Réka.

Fotó: Margitay Klára/Life.hu / Margitay Klára/Life.hu/2015

Kórházba került Farkasházi Réka

A színésznő-énekesnő leszögezte: nem mártírkodni szeretne, csupán úgy érzi, nem lenne fair, ha mindig csak a tökéletes pillanatokat mutatná meg az életéből.

Agyaltam, hogy nem lesz ez önsajnáltató, mártír, szenzáció hajhász poszt. Megpróbálom úgy megközelíteni, hogy egész egyszerűen nem tartom fairnek, ha csak a jót mutatom az életemből. Nem csak azt szoktam. Az elmúlt pár hétben csavart rajtam egyet az élet

- írta Facebook-oldalán Farkasházi Réka, aki leszögezte, hogy egészséges, valamint kórházi kezeléséről a ténynél többet nem szeretne megosztani.

Egészen hihetetlennek tűnt, hogy pénteken már színpadon fogok állni. Sem fizikailag, sem lelkileg nem éreztem , hogy képes vagyok rá. Pénteken délelőtt, amikor beszálltam a buszba, az első gondolatom az volt, hogy most azonnal hazamegyek. Hogy a franc akar erős lenni, meg annak is látszani, amikor minden és mindenki idegesít. De leginkább én magamat. Legszívesebben otthon lettem volna a kanapén, befordulva, ahogy jó pár napot töltöttem. Órákig képtelen voltam kommunikálni a fiúkkal a buszban. És rettegtem a pillanattól, hogy majd ki kell szállni és mosolyogni kell és úgy csinálni mintha.

Az énekesnő 7 órát utazott a koncert helyszínére, ami bevallotta, nem tett neki jót. "Mázli, hogy a fiúk előtt nem kell szabadkoznom, ha kell csak ülnek mellettem csendben órákat" - tette hozzá.

Farkasházi Réka 3 koncertet csinált végig, azonban nem tudta olyan energiával, mint azt szerette volna.

Az adrenalin jó cucc. Átmenetileg megszűnik minden fájdalom, még a lelki is.

Elárulta, hogy a színpadon számára nincs más csak a pillanat, hozzátette, "maximum egy-egy pillanatra hasít beléd a fájdalom vagy a valóság, vagy a kettő egyben." Az énekesnő elmondta, hogy a színpadon minden jó - vagy legalább is jobb -, de után ha nem kell erősnek lenni, nem tud az lenni.

Lehet a sötét buszban csendben sírni. Sajnálni magad. Dühösnek lenni a világra. A vasárnapomról nem véletlenül nem készült fotó. Az volt a mélypont. Nem vagyok rá büszke. De kellett a gyógyulásomhoz.

Elmondása szerint az ő hivatásuk a különlegesség, így akkor is színpadra kell állnia, amikor mások már betegállományba mennének.

Hogy mi hajt ilyenkor? Az ok sokszor prózai. pl. köt a szerződés, de leginkább várnak a gyerekek. Megéri? Nincs ilyen kérdés

- zárta le posztját.