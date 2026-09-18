Farm VIP: ezek voltak az idei évad eddigi legnagyobb balhéi

A Farm VIP idei évadában nem kellett sokat várni az első konfliktusokra. Az első három hétben rengetegen rúgták össze a port: volt, aki a munkatempó miatt akadt ki a társára, másoknak az őszinteség hiánya szúrt szemet, de olyan is akadt, hogy egy egyszerű kígyóbőr miatt robbant a bomba. Összeszedtük, kik kerültek eddig komolyabb összetűzésbe.
Németh Kristóf és Simor Olivér: már a Farm VIP elején összecsaptak
A sárga csapatban az egyik első komoly konfliktus Németh Kristóf és Simor Olivér között alakult ki. Kristófot az bosszantotta, hogy miközben ők a termelési feladaton dolgoztak, Olivér és Iván Bence elmentek állatokat etetni. A színész ezt úgy élte meg, mintha csapattársai hátráltatnák a közös munkát. A feszültség később sem múlt el: Olivér kritizálta Kristóf munkáját, Kristóf pedig úgy érezte, hogy társa kötözködik vele. A két férfi között azóta is többször fellángolt a vita.
Young G Béci és Anger Zsolt: a munkatempó robbantotta ki a balhét
A piros csapatban Young G Béci és Anger Zsolt között alakult ki az egyik leglátványosabb ellentét. Zsolt csapatkapitányként és a feladat irányítójaként igyekezett precízen megszervezni a munkát, Béci viszont úgy érezte, hogy nem kap megfelelő feladatot, és túl lassan haladnak. A vita később tovább gyűrűzött, és Béci már azt is szóvá tette, hogy szerinte Zsolt hátráltatja a csapatot. Végül vesztettek, így Zsoltnak távoznia kellett, azóta azonban már a sárga csapatot erősíti.
Sáfrány Emese és Horányi Juli: hosszan tartó feszültség lett belőle
A pirosaknál Sáfrány Emese és Horányi Juli között is komoly ellentét alakult ki. A konfliktus idővel az egész csapatra hatással volt, több játékos is úgy érezte, hogy a közöttük lévő feszültség a közös munkát is nehezíti. A helyzet végül odáig jutott, hogy a két nő leült egymással beszélni, és érzelmes körülmények között sikerült tisztázniuk a félreértéseket. Mindketten elsírták magukat, így az egyik legnagyobb konfliktus végül kibéküléssel zárult.
Szabó Franciska és Kriston Péter: az ecsetbalhé
Az egyik legnagyobb vita az ecsetek miatt robbant ki. Kriston Péter és Simor Olivér megkérdőjelezték, hogy a pirosak megfelelő méretű ecseteket készítettek-e, ezért átmentek hozzájuk és lemérték azokat. A vita végül Szabó Franciska kiborulásáig fajult, aki utánuk is dobta az ecseteket. Végül kiderült, hogy a sárgáknak volt igaza.
Béres Anett és Németh Kristóf: az őszinteség lett a töréspont
Béres Anett és Németh Kristóf között is több alkalommal feszült volt a helyzet. Anett később arról beszélt lapunknak, hogy szerinte nagyon nehéz volt együtt élnie Kristóffal és Anger Zsolttal, mert úgy érezte, többször nem voltak vele őszinték. A csütörtöki adásban ráadásul az is kiderült, hogy Kristóf a háta mögött ostobának nevezte Anettet, majd Anger Zsolttal együtt ki is gúnyolta.
Simor Olivér és Anger Zsolt: egyre több a feszültség
Simor Olivér azt is kifogásolta, hogy Anger Zsolt korábban a piros csapat tagjairól beszélt a háta mögött, majd amikor ezt számon kérték rajta, nem állt bele egyértelműen a korábbi kijelentéseibe. Ez különösen felbosszantotta Olivért. Azóta Olivért szinte minden bosszantja, ami Zsolttal kapcsolatos, és már a főztjéből sem hajlandó enni.
Színészek kontra többiek: a kígyóbőr incidens
Az egyik legfurcsább konfliktusuk pedig egy kígyóbőr miatt alakult ki. Miután a sárgák megnyerték a lakóhelycserével járó feladatot, a pirosak a pajtába, a sárgák pedig a parasztházba költöztek. A sárgák kiköltözés előtt egy kígyóbőrt találtak, Luna és több társuk pedig tréfából el akarta rejteni azt a pirosak számára. Németh Kristóf és Anger Zsolt azonban ellenezték az ötletet, mondván, méltó módon kellene búcsúzniuk a helytől. Simor Olivér viszont védte a tréfát. A vita végül annyira elmérgesedett, hogy Olivér kijelentette: szerinte hosszú távon nem tudnak egy csapatban maradni Zsolttal.