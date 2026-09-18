Farm VIP: ezek voltak az idei évad eddigi legnagyobb balhéi

A Farm VIP idei évadában nem kellett sokat várni az első konfliktusokra. Az első három hétben rengetegen rúgták össze a port: volt, aki a munkatempó miatt akadt ki a társára, másoknak az őszinteség hiánya szúrt szemet, de olyan is akadt, hogy egy egyszerű kígyóbőr miatt robbant a bomba. Összeszedtük, kik kerültek eddig komolyabb összetűzésbe.

A Farm VIP idei évadában rengeteg balhé volt már (Fotó: TV2)

Németh Kristóf és Simor Olivér: már a Farm VIP elején összecsaptak

A sárga csapatban az egyik első komoly konfliktus Németh Kristóf és Simor Olivér között alakult ki. Kristófot az bosszantotta, hogy miközben ők a termelési feladaton dolgoztak, Olivér és Iván Bence elmentek állatokat etetni. A színész ezt úgy élte meg, mintha csapattársai hátráltatnák a közös munkát. A feszültség később sem múlt el: Olivér kritizálta Kristóf munkáját, Kristóf pedig úgy érezte, hogy társa kötözködik vele. A két férfi között azóta is többször fellángolt a vita.

Németh Kristóf és Simor Olivér folyamatosan kötözködtek egymással (Fotó: TV2)

Young G Béci és Anger Zsolt: a munkatempó robbantotta ki a balhét

A piros csapatban Young G Béci és Anger Zsolt között alakult ki az egyik leglátványosabb ellentét. Zsolt csapatkapitányként és a feladat irányítójaként igyekezett precízen megszervezni a munkát, Béci viszont úgy érezte, hogy nem kap megfelelő feladatot, és túl lassan haladnak. A vita később tovább gyűrűzött, és Béci már azt is szóvá tette, hogy szerinte Zsolt hátráltatja a csapatot. Végül vesztettek, így Zsoltnak távoznia kellett, azóta azonban már a sárga csapatot erősíti.

Young G Bécinek meggyűlt a baja Anger Zsolttal (Fotó: TV2)

Sáfrány Emese és Horányi Juli: hosszan tartó feszültség lett belőle

A pirosaknál Sáfrány Emese és Horányi Juli között is komoly ellentét alakult ki. A konfliktus idővel az egész csapatra hatással volt, több játékos is úgy érezte, hogy a közöttük lévő feszültség a közös munkát is nehezíti. A helyzet végül odáig jutott, hogy a két nő leült egymással beszélni, és érzelmes körülmények között sikerült tisztázniuk a félreértéseket. Mindketten elsírták magukat, így az egyik legnagyobb konfliktus végül kibéküléssel zárult.

Napokig tartó feszültség után kibékült Juli és Emese (Fotó: TV2)

Szabó Franciska és Kriston Péter: az ecsetbalhé

Az egyik legnagyobb vita az ecsetek miatt robbant ki. Kriston Péter és Simor Olivér megkérdőjelezték, hogy a pirosak megfelelő méretű ecseteket készítettek-e, ezért átmentek hozzájuk és lemérték azokat. A vita végül Szabó Franciska kiborulásáig fajult, aki utánuk is dobta az ecseteket. Végül kiderült, hogy a sárgáknak volt igaza.