Farm VIP botrány: Varga Noel kimondta, mit gondol Anger Zsolt hazugságáról

Nehéz elindítani egy cikket, amelyben arról kell írnunk, hogy egy közkedvelt, népszerű színész hogyan rombolja le az évtizedeken át, módszeresen és sikerrel épített nimbuszát néhány rosszul irányzott mondattal, majd a köréjük épített, módszeres és konzekvens hazugságokkal. Anger Zsolt esetében azonban nem maradt más választásunk, hiszen mindezt rögzítették a Farm VIP 7. évadának kamerái és a péntek esti epizódban „közkincs” is lett a történésekből. A színész talán brahiból, talán komolyan, de az biztos, hogy vérig sértette korábbi csapattársait, vagyis a pirosakat, amikor visszatérése után a sárga csapatnak tartott „élménybeszámolót” arról a néhány napról, amit a farmon töltött, mielőtt „rúdállításban” csúfos vereséget szenvedett Sáfrány Emesétől.
Anger Zsolt a Farm VIP-ben: „A piros csapatban Lorenzón kívül mindenki úgy nézett a használati utasításra, mint ahogy egy ló néz rá egy légyre”
Anger Zsolt mindenkihez méltatlan szavai főként Varga Noelnek estek rosszul, hiszen ő abban a tudatban búcsúztatta a kérészéletű Farm VIP karriert befutó csepűrágót, hogy ők ketten barátságot kötöttek az együtt töltött idő alatt. Sőt egy közös programot is egyeztettek a párbaj után. Úgy volt, hogy horgászni mennek, ha… De mit is mondott Anger Zsolt, amivel csalódást okozott Noelnek és hogyan reagál a történtekre maga a fiatal „farmer”, miután pontosan látta és hallotta a színész róla alkotott, lesújtó és mondjuk ki, sunyi véleményét? Ezekre a kérdésekre most az Origo adja meg a választ.
Nekem itt az tetszik a legjobban, hogy mindenki egyöntetűen azt monda, hogy el kell olvasni a leírást, mert az a legfontosabb.
„A piros csapatban Lorenzón kívül mindenki úgy nézett a használati utasításra, mint ahogy egy ló néz rá egy légyre. Úgy nézték, hogy nem volt ott a szemük” – mondta szinte a visszatérése pillanatában a sárga csapat tagjainak Anger, aki Németh Kristófnak és Dér Heninek már úgy fogalmazott, hogy a korábbi csapatában csak az „olasz csődör”, vagyis Rocco Siffredi fia ért a betűvetéshez. Ezzel ergo analfabétának titulálta a pirosakat. A Farm VIP csütörtöki adásában Anger Zsolt folyamatosan ekézte új csapattársai előtt a korábbiakat, nem számítva arra, hogy a farmon bizony semmi nem marad titokban. Erről Németh Kristóf gondoskodott másnap, amikor…
Varga Noelnek fájt, amit hallott, de hamar elérkezett a szembesítés ideje
A pénteki adás egy pontján két-két játékos azt a feladatot kapta, hogy gondozzák a közös veteményes kertet. A sárgáktól Dr. Kenéz Nóra és Németh Kristóf, míg a pirosaktól Lorenzo és Szőke Zsuzsi érkeztek a közös programra. A színész pedig kiterítette Anger Zsolt lapjait. Részletesen elmondta, milyen degradáló megjegyzések hangoztak el kollégája szájából velük szemben. Ezzel pedig fel is döntötte az első dominót, hiszen Zsuzsi és Lorenzo visszavitték a friss infókat a farmházba, melyek értelemszerűen Noelnek estek a legrosszabbul, hiszen abban a tudatban volt, hogy ő és Anger valóban jó barátok. A Kísértés című műsorból megismert játékos ennek hangot is adott, nem tudván, hogy hamarosan szembesítheti a színészt a saját szavaival. Mivel Sáfrány Emese kitartásának és egyensúlyérzékének hála a csapata megnyert egy rapid versenyt, alkalma nyílt lemenni a pajtába, hogy raboljon az ellenfél csapatától néhány az aktuális termelési feladatban elkészült ecsetet. Ekkor esett meg a Farm VIP történetének egyik, ha nem a legkellemetlenebb beszélgetése, melynek során Anger Zsolt szemrebbenés nélkül belehazudott Noel szemébe. Mondjuk úgy, hogy a szavai kissé rosszul öregedtek. Hiszen ország világ láthatta és hallhatta, mi is az igazság.
Varga Noel: „Most egy ország hallhatta, ahogy simán az arcomba hazudott”
Az Origo elérte Varga Noelt, aki el is árulta, mit gondol most a történtekről. „Anger Zsolt szimpatikus volt nekem a játék elején és örültem, hogy a csapatunk tagja volt.”
Bizalommal fordultam felé, hiszen adta az apafigurát és meg sem fordult a fejemben, hogy pont ő fog engem hátbaszúrni.
„Amikor Zsuzsi és Lorenzo elmesélték, miket mondott a csapatunkról és különösképpen rólam, bevallom, nem is tudtam hová tenni a szavait. Mástól sem estek volna jól, de Zsolt horgászni hívott és elhitette velem, hogy bizalmas viszonyba kerültünk. Full beteg ez az egész história, úgy ahogy van… Hogy őszinte legyek, valahogy azt reméltem, hogy a srácok túloznak, bár a szívem mélyén éreztem, hogy ez nincs így. Amikor szembesítettem Zsoltot a „rablás” során, ő összevissza hadovált és megesküdött rá, hogy egy szó nem sok, annyi sem igaz abból, amit hallottam.”
Közölte, hogy ha az adást visszanézem, látni és hallani fogom, hogy egy rossz szót sem mondott rólam. Visszanéztem… Nem csalódtam… Mármint az ösztöneimben nem.
„Anger Zsolt viselkedését pedig csak röviden méltatom most. Mert nem nagyon találok szavakat erre a gerinctelenségre. Az értelmét pedig végképp nem értem, hiszen az egy dolog, hogy előttem leszerepelt, de most egy ország hallhatta, ahogy simán az arcomba hazudott. Ha akkor és ott beismeri, még akkor is jobban jön ki a dologból, ha mondjuk nem kér bocsánatot és belevágja a képembe, hogy: Igen, ezt gondolom rólad… Ő egy idősödő csóka, aki megmutatta országnak-világnak., hogy mennyit is ér emberileg. Nincs bennem harag. Amit érzek, az a csalódottság… „ – fogalmazott keményen, de higgadtan az Origónak Varga Noel.