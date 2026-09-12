Farm VIP botrány: Varga Noel kimondta, mit gondol Anger Zsolt hazugságáról

Varga Noel nem titkolta, hogy rosszul estek neki Anger Zsolt szavai (Fotó: TV2)

Varga Noelnek fájt, amit hallott, de hamar elérkezett a szembesítés ideje

A pénteki adás egy pontján két-két játékos azt a feladatot kapta, hogy gondozzák a közös veteményes kertet. A sárgáktól Dr. Kenéz Nóra és Németh Kristóf, míg a pirosaktól Lorenzo és Szőke Zsuzsi érkeztek a közös programra. A színész pedig kiterítette Anger Zsolt lapjait. Részletesen elmondta, milyen degradáló megjegyzések hangoztak el kollégája szájából velük szemben. Ezzel pedig fel is döntötte az első dominót, hiszen Zsuzsi és Lorenzo visszavitték a friss infókat a farmházba, melyek értelemszerűen Noelnek estek a legrosszabbul, hiszen abban a tudatban volt, hogy ő és Anger valóban jó barátok. A Kísértés című műsorból megismert játékos ennek hangot is adott, nem tudván, hogy hamarosan szembesítheti a színészt a saját szavaival. Mivel Sáfrány Emese kitartásának és egyensúlyérzékének hála a csapata megnyert egy rapid versenyt, alkalma nyílt lemenni a pajtába, hogy raboljon az ellenfél csapatától néhány az aktuális termelési feladatban elkészült ecsetet. Ekkor esett meg a Farm VIP történetének egyik, ha nem a legkellemetlenebb beszélgetése, melynek során Anger Zsolt szemrebbenés nélkül belehazudott Noel szemébe. Mondjuk úgy, hogy a szavai kissé rosszul öregedtek. Hiszen ország világ láthatta és hallhatta, mi is az igazság.

Anger Zsolt hazugsága kissé rosszul öregedett (Fotó: TV2)

Varga Noel: „Most egy ország hallhatta, ahogy simán az arcomba hazudott”

Az Origo elérte Varga Noelt, aki el is árulta, mit gondol most a történtekről. „Anger Zsolt szimpatikus volt nekem a játék elején és örültem, hogy a csapatunk tagja volt.”

Bizalommal fordultam felé, hiszen adta az apafigurát és meg sem fordult a fejemben, hogy pont ő fog engem hátbaszúrni.

„Amikor Zsuzsi és Lorenzo elmesélték, miket mondott a csapatunkról és különösképpen rólam, bevallom, nem is tudtam hová tenni a szavait. Mástól sem estek volna jól, de Zsolt horgászni hívott és elhitette velem, hogy bizalmas viszonyba kerültünk. Full beteg ez az egész história, úgy ahogy van… Hogy őszinte legyek, valahogy azt reméltem, hogy a srácok túloznak, bár a szívem mélyén éreztem, hogy ez nincs így. Amikor szembesítettem Zsoltot a „rablás” során, ő összevissza hadovált és megesküdött rá, hogy egy szó nem sok, annyi sem igaz abból, amit hallottam.”

Közölte, hogy ha az adást visszanézem, látni és hallani fogom, hogy egy rossz szót sem mondott rólam. Visszanéztem… Nem csalódtam… Mármint az ösztöneimben nem.

„Anger Zsolt viselkedését pedig csak röviden méltatom most. Mert nem nagyon találok szavakat erre a gerinctelenségre. Az értelmét pedig végképp nem értem, hiszen az egy dolog, hogy előttem leszerepelt, de most egy ország hallhatta, ahogy simán az arcomba hazudott. Ha akkor és ott beismeri, még akkor is jobban jön ki a dologból, ha mondjuk nem kér bocsánatot és belevágja a képembe, hogy: Igen, ezt gondolom rólad… Ő egy idősödő csóka, aki megmutatta országnak-világnak., hogy mennyit is ér emberileg. Nincs bennem harag. Amit érzek, az a csalódottság… „ – fogalmazott keményen, de higgadtan az Origónak Varga Noel.