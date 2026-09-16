Farm VIP: Újabb balhé! Parázs vita robban ki Simor Olivér és Anger Zsolt között

Egy ideje már érezhető a feszültség Simor Olivér és Anger Zsolt között, ám eddig egyikük sem ment bele igazán komoly összetűzésbe a másikkal. Úgy tűnik azonban, hogy a Farm VIP-ban elérkezik az a pont, amikor már nem tudják tovább magukban tartani az indulatokat, a szerdai adás előzetese ugyanis egy igencsak heves szóváltást ígér a két sárga csapattag között.
A Farm VIP szereplői csúnyán összebalhéznak
A két játékos között az elmúlt napokban egyre több súrlódás alakult ki, Olivér pedig korábban sem rejtette véka alá, hogy vannak fenntartásai Zsolttal kapcsolatban. Bár eddig nem fajult komoly balhéig a helyzet, a háttérben egyre csak gyűlt a feszültség. A vihar előtti csend pedig most megtörni látszik. A beharangozó alapján egyelőre azt sem lehet tudni, pontosan mi robbantja ki a konfliktust, az azonban már most látható, hogy egyikük sem próbálja meg visszafogni magát. A hanghordozásuk, a gesztusaik és az arckifejezésük alapján is egyértelmű, hogy ezúttal már komolyabb indulatok szabadulnak el.
Anger Zsolt láthatóan teljesen beleéli magát a vitába: emelt hangon beszél Olivérhez, miközben teátrális mozdulatokkal próbálja nyomatékosítani a mondandóját. A színész láthatóan nem finomkodik, Olivér pedig egyre ingerültebben próbálja követni, mire is gondol pontosan a csapattársa.
„Igen, öcsém, zen mester, igen!” – kiabálja Anger Olivérnek.
Anger Zsolt és Simor Olivér között óriási az ellentét
A megszólítás láthatóan váratlanul éri Olivért, aki értetlenül próbálja megfejteni, mire fel kapta ezt a különös jelzőt. A „zen mester” kifejezés ugyanis spirituális tanítóra utal, így Olivér számára sem volt egyértelmű, hogy Zsolt pontosan mire céloz vele.
Milyen zen mester?!
– kérdez vissza Olivér láthatóan ingerülten.
A színész azonban nem hagyja annyiban, és rögtön magyarázatot is ad arra, miért illette ezzel a különös megszólítással.
„Azon rágtál be, hogy ne verjük be a csúfot a zenbe” – válaszolta Anger.
A rövid párbeszédből egyelőre nem derül ki, pontosan mi vezetett a szóváltáshoz, az viszont biztos, hogy a két férfi között ezúttal már jóval magasabbra csapnak az indulatok, mint korábban. A vitát ráadásul sűrű káromkodások is kísérik, így minden jel arra utal, hogy nem egy egyszerű nézeteltérésről van szó.
Hogy pontosan mi húzódik a konfliktus hátterében, és sikerül-e a két sárga csapattagnak végül rendezniük a nézeteltéréseiket, az egyelőre kérdéses. Az biztos, hogy a Farm VIP szerdai adása sem marad izgalmak nélkül, és érdemes lesz este a TV2-re kapcsolni!