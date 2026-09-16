Farm VIP: Újabb balhé! Parázs vita robban ki Simor Olivér és Anger Zsolt között

Egy ideje már érezhető a feszültség Simor Olivér és Anger Zsolt között, ám eddig egyikük sem ment bele igazán komoly összetűzésbe a másikkal. Úgy tűnik azonban, hogy a Farm VIP-ban elérkezik az a pont, amikor már nem tudják tovább magukban tartani az indulatokat, a szerdai adás előzetese ugyanis egy igencsak heves szóváltást ígér a két sárga csapattag között.

Anger Zsolt teljesen kikelt magából a Farm VIP-ban (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői csúnyán összebalhéznak

A két játékos között az elmúlt napokban egyre több súrlódás alakult ki, Olivér pedig korábban sem rejtette véka alá, hogy vannak fenntartásai Zsolttal kapcsolatban. Bár eddig nem fajult komoly balhéig a helyzet, a háttérben egyre csak gyűlt a feszültség. A vihar előtti csend pedig most megtörni látszik. A beharangozó alapján egyelőre azt sem lehet tudni, pontosan mi robbantja ki a konfliktust, az azonban már most látható, hogy egyikük sem próbálja meg visszafogni magát. A hanghordozásuk, a gesztusaik és az arckifejezésük alapján is egyértelmű, hogy ezúttal már komolyabb indulatok szabadulnak el.

Anger Zsolt láthatóan teljesen beleéli magát a vitába: emelt hangon beszél Olivérhez, miközben teátrális mozdulatokkal próbálja nyomatékosítani a mondandóját. A színész láthatóan nem finomkodik, Olivér pedig egyre ingerültebben próbálja követni, mire is gondol pontosan a csapattársa.

„Igen, öcsém, zen mester, igen!” – kiabálja Anger Olivérnek.