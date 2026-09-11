Mindenki megdöbbent a Farm VIP új játékosán: „Ez most komoly?!”

A Farm VIP csütörtöki adása sem szűkölködött meglepetésekben: két új játékos csatlakozott a versenyzőkhöz, ráadásul mindketten ismerősként tértek vissza a műsorba. A piros csapathoz Szuperák Barbi érkezett, aki a második évadban feladta a játékot, míg a sárgákhoz Anger Zsolt csatlakozott, aki az idei évad első kiesője volt – ráadásul éppen a pirosak szavazták ki.
A Farm VIP szereplői teljesen meglepődtek
Zsolt visszatérése érthető módon igencsak megmozgatta a kedélyeket. A pirosaknál volt, aki örömmel fogadta, mások azonban meglepetten vagy éppen felháborodva reagáltak arra, hogy korábbi társuk ismét a Farmon van. Németh Kristóf kifejezetten örült és úgy érezte, hogy Zsolt visszatérése komoly lehetőség.
„Ez egy hihetetlen, váratlan fordulat számomra, és meg kell mondjam, hogy óriási öröm!”
A pirosak közül Horányi Juli is pozitívan állt a helyzethez.
„Én egyébként örülök neki, és kívánom neki, hogy tiszta lappal tudjon kezdeni, és sokkal jobb sztori történjen vele, mint ami nálunk volt.”
Young G Béci azonban egészen másképp élte meg a fordulatot. Számára szinte felfoghatatlan volt, hogy miután egyszer már búcsúztatták Zsoltot, most ismét ott találta magát vele a Farmon.
Ez most komoly?! Kezdődik minden elölről! Ez szürreális volt! Kajak, kiszavazzuk a csávót, és itt van megint!
– háborgott Béci.
Zsolt ráadásul nem érkezett üres kézzel. Két bizonyítványt is hozott magával, egy cukrász- és egy szakácsvégzettséget, amellyel azt szerette volna megmutatni, hogy a sárga csapat számára hasznos tag lehet. Nem mindenki volt azonban meggyőződve arról, hogy a visszatérés valóban új fejezetet jelent.
„Nyilván mindenkinek jár egy második esély, de azt gondolom, hogy a valódi énjét senki nem tudja sokáig titkolni, és ha nyolc emberből hat rá szavazott, annak biztos, hogy nyomós oka van” – vélekedett Béres Anett.
Anger Zsolt közben igyekezett egyértelművé tenni, hogy ezúttal nem a korábbi társakkal szeretne leszámolni. Új csapatának akar bizonyítani, és szeretné bebizonyítani, hogy van helye a játékban.
„Nem ellenetek fogok harcolni, és én nem is harcolni akarok, én küzdeni akarok, és nem ellenetek fogok küzdeni, hanem a sárga csapatért, és természetesen saját magamért!” – üzente Anger a piros csapatnak.
A Farm VIP hatodik évadában újabb fordulat történt
Elindult az új termelési ciklus, egy rövid munka után pedig következett a termelést segítő játék, ahol mindkét csapat az újonnan érkezett játékosra bízta az irányítást. A sárgák Zsoltot, a pirosak pedig Barbit nevezték ki, így rögtön komoly felelősséggel kellett helytállniuk. A nagy lehetőség azonban nem úgy sült el Zsolt számára, ahogyan szerette volna: az irányítóként vállalt játékot elveszítette. A sárga csapatot mégsem hagyta kompenzáció nélkül, ugyanis rögtön előállt egy ajánlattal, amellyel enyhíteni szerette volna a kudarcot.
Beígértem a csapatnak, hogy viszem a balhét, tehát hogy ha elbukjuk a játékot, én beígértem, hogy valami nagyon finom kaját készítek nekik.
Sáfrány Emese ugyanakkor együtt érzett Zsolttal, hiszen a visszatérése után szinte azonnal komoly feladatot kapott, így nem volt lehetősége fokozatosan felvenni a ritmust.
„Egy kicsit sajnáltam Zsoltot. Megérkezett nagy hévvel, megkapta a második esélyt. A játékban rögtön kinevezték, hogy ő legyen az irányító. Erre jött egy bukás.”
Béci viszont továbbra sem tudott teljesen elvonatkoztatni a korábbi konfliktusoktól.
Kicsit zavaró volt az, hogy ott volt Zsolti, meg főképpen az, hogy nem láttam rajta változást. Főz nekik valamit, nálunk is mindig valamit ígért, hogyha elrontja ezt és ezt, akkor kompenzálja ezzel és ezzel.
A csütörtöki adás tehát már az új játékosok érkezésével is alaposan felkavarta a Farm állóvizét, és úgy tűnik, Anger Zsolt második esélye újabb konfliktusokat is tartogathat. A nagy kérdés most az, hogy valóban képes lesz-e tiszta lappal kezdeni, vagy hamarosan ismét felszínre kerülnek a korábbi hibái.