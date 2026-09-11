Mindenki megdöbbent a Farm VIP új játékosán: „Ez most komoly?!”

A Farm VIP csütörtöki adása sem szűkölködött meglepetésekben: két új játékos csatlakozott a versenyzőkhöz, ráadásul mindketten ismerősként tértek vissza a műsorba. A piros csapathoz Szuperák Barbi érkezett, aki a második évadban feladta a játékot, míg a sárgákhoz Anger Zsolt csatlakozott, aki az idei évad első kiesője volt – ráadásul éppen a pirosak szavazták ki.

Young G Béci teljesen kibukott azon, hogy Anger Zsolt visszatért a Farm VIP-ba (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői teljesen meglepődtek

Zsolt visszatérése érthető módon igencsak megmozgatta a kedélyeket. A pirosaknál volt, aki örömmel fogadta, mások azonban meglepetten vagy éppen felháborodva reagáltak arra, hogy korábbi társuk ismét a Farmon van. Németh Kristóf kifejezetten örült és úgy érezte, hogy Zsolt visszatérése komoly lehetőség.

„Ez egy hihetetlen, váratlan fordulat számomra, és meg kell mondjam, hogy óriási öröm!”

A pirosak közül Horányi Juli is pozitívan állt a helyzethez.

„Én egyébként örülök neki, és kívánom neki, hogy tiszta lappal tudjon kezdeni, és sokkal jobb sztori történjen vele, mint ami nálunk volt.”

Young G Béci azonban egészen másképp élte meg a fordulatot. Számára szinte felfoghatatlan volt, hogy miután egyszer már búcsúztatták Zsoltot, most ismét ott találta magát vele a Farmon.

Ez most komoly?! Kezdődik minden elölről! Ez szürreális volt! Kajak, kiszavazzuk a csávót, és itt van megint!

– háborgott Béci.

Zsolt ráadásul nem érkezett üres kézzel. Két bizonyítványt is hozott magával, egy cukrász- és egy szakácsvégzettséget, amellyel azt szerette volna megmutatni, hogy a sárga csapat számára hasznos tag lehet. Nem mindenki volt azonban meggyőződve arról, hogy a visszatérés valóban új fejezetet jelent.

„Nyilván mindenkinek jár egy második esély, de azt gondolom, hogy a valódi énjét senki nem tudja sokáig titkolni, és ha nyolc emberből hat rá szavazott, annak biztos, hogy nyomós oka van” – vélekedett Béres Anett.

Anger Zsolt közben igyekezett egyértelművé tenni, hogy ezúttal nem a korábbi társakkal szeretne leszámolni. Új csapatának akar bizonyítani, és szeretné bebizonyítani, hogy van helye a játékban.