Farm VIP: újra egymásnak esik Anger Zsolt és Young G Béci

A mai Farm VIP-ben sem lesz hiány feszültségből! Tegnap a piros csapat elveszítette a termelési feladatot, így nekik kell Farmgyűlésre menniük, ami azt jelenti, hogy hamarosan egyikük számára véget ér a verseny. Mielőtt azonban kiderülne, ki kényszerül búcsúzni a Farmtól, tovább folytatódik az elmúlt napok egyik legnagyobb konfliktusa.
A Farm VIP szereplői a felelőst keresik
Young G Béci és Anger Zsolt már a termelési feladat alatt többször összekülönbözött, a vereség után pedig a piros csapat igyekszik kideríteni, ki hibázott, és mi vezetett ahhoz, hogy nem sikerült időben elkészülniük az ülőszettel. Anger Zsolt csapatkapitányként vezette a feladatot, így Béci szerint egyértelműen őt terheli a felelősség. Anger ezt bizonyos szintig el is fogadja, ám úgy tűnik, Bécinek ez önmagában nem elég: azt is szeretné hallani Zsolttól, hogy pontosan miben hibázott. A rapper szerint a legnagyobb probléma az időbeosztás volt. Béci már a feladat közben többször figyelmeztette Angert arra, hogy túl lassan haladnak, ő azonban inkább a precizitást tartotta szem előtt. A végeredmény szép lett, csak éppen kicsúsztak az időből.
„Két-három perc volt, amíg megálltunk, nem több, de ebből volt vagy tíz” – magyarázta Béci a beharangozóban.
Ma kiderül, ki lesz a Farm VIP kiesője
Anger azonban továbbra is azzal érvel, hogy korábban felajánlotta Bécinek, hogy vegye át tőle a feladat irányítását.
„Na, de Béci! Mondtam, hogy vezesd te akkor” – ment utána Anger.
Ez a válasz azonban csak olaj a tűzre, ugyanis Béci szerint Zsolt ezzel próbál kibújni a saját felelőssége alól.
Ugyanott vagyunk, mint ahol kint voltunk. Kint is azt mondtad, hogy akarod vezetni, átveszed a vezetést? Tehát amikor megakadsz, akkor ezzel véded magad
– fakadt ki Béci.
Úgy tűnik azonban, Anger továbbra sem érti pontosan, mire próbálja felhívni a figyelmét csapattársa, aki végül már igen keményen fogalmaz.
Ha lenne benned becsület, akkor megmondanád, hogy miben hibáztál
– mondta Béci Angernek.
Hogy meddig fajul a két férfi között egyre feszültebbé váló vita, az a mai adásból kiderül. Ahogy az is, ki lesz az első játékos, akinek a Farmgyűlés után véget ér a Farm VIP.