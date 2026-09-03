Farm VIP: újra egymásnak esik Anger Zsolt és Young G Béci

A mai Farm VIP-ben sem lesz hiány feszültségből! Tegnap a piros csapat elveszítette a termelési feladatot, így nekik kell Farmgyűlésre menniük, ami azt jelenti, hogy hamarosan egyikük számára véget ér a verseny. Mielőtt azonban kiderülne, ki kényszerül búcsúzni a Farmtól, tovább folytatódik az elmúlt napok egyik legnagyobb konfliktusa.

A Farm VIP-ben tovább nő a feszültség Young G Béci és Anger Zsolt között (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői a felelőst keresik

Young G Béci és Anger Zsolt már a termelési feladat alatt többször összekülönbözött, a vereség után pedig a piros csapat igyekszik kideríteni, ki hibázott, és mi vezetett ahhoz, hogy nem sikerült időben elkészülniük az ülőszettel. Anger Zsolt csapatkapitányként vezette a feladatot, így Béci szerint egyértelműen őt terheli a felelősség. Anger ezt bizonyos szintig el is fogadja, ám úgy tűnik, Bécinek ez önmagában nem elég: azt is szeretné hallani Zsolttól, hogy pontosan miben hibázott. A rapper szerint a legnagyobb probléma az időbeosztás volt. Béci már a feladat közben többször figyelmeztette Angert arra, hogy túl lassan haladnak, ő azonban inkább a precizitást tartotta szem előtt. A végeredmény szép lett, csak éppen kicsúsztak az időből.

„Két-három perc volt, amíg megálltunk, nem több, de ebből volt vagy tíz” – magyarázta Béci a beharangozóban.