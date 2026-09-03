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Young G Béci

Farm VIP: újra egymásnak esik Anger Zsolt és Young G Béci

45 perce
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A vereség senkinek sem esik jól. Ha pedig egy csapat bukik, sokan azt keresik, kinek a hibájából történt a bukás. Ez vezethet egy újabb konfliktushoz Anger Zsolt és Young G Béci között a Farm VIP mai részében.
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Young G BéciAnger ZsoltFarm VIP

A mai Farm VIP-ben sem lesz hiány feszültségből! Tegnap a piros csapat elveszítette a termelési feladatot, így nekik kell Farmgyűlésre menniük, ami azt jelenti, hogy hamarosan egyikük számára véget ér a verseny. Mielőtt azonban kiderülne, ki kényszerül búcsúzni a Farmtól, tovább folytatódik az elmúlt napok egyik legnagyobb konfliktusa.

A Farm VIP-ben ismét lesz balhé Anger Zsolt és Young G Béci között.
A Farm VIP-ben tovább nő a feszültség Young G Béci és Anger Zsolt között (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői a felelőst keresik

Young G Béci és Anger Zsolt már a termelési feladat alatt többször összekülönbözött, a vereség után pedig a piros csapat igyekszik kideríteni, ki hibázott, és mi vezetett ahhoz, hogy nem sikerült időben elkészülniük az ülőszettel. Anger Zsolt csapatkapitányként vezette a feladatot, így Béci szerint egyértelműen őt terheli a felelősség. Anger ezt bizonyos szintig el is fogadja, ám úgy tűnik, Bécinek ez önmagában nem elég: azt is szeretné hallani Zsolttól, hogy pontosan miben hibázott. A rapper szerint a legnagyobb probléma az időbeosztás volt. Béci már a feladat közben többször figyelmeztette Angert arra, hogy túl lassan haladnak, ő azonban inkább a precizitást tartotta szem előtt. A végeredmény szép lett, csak éppen kicsúsztak az időből.

„Két-három perc volt, amíg megálltunk, nem több, de ebből volt vagy tíz” – magyarázta Béci a beharangozóban.

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Young G Béci szerint Anger Zsolt volt a hibás, hogy veszítettek a játékban.
Újra összekülönbözik Young G Béci és Anger Zsolt (Fotó: TV2)

Ma kiderül, ki lesz a Farm VIP kiesője

Anger azonban továbbra is azzal érvel, hogy korábban felajánlotta Bécinek, hogy vegye át tőle a feladat irányítását.

„Na, de Béci! Mondtam, hogy vezesd te akkor” – ment utána Anger.

Ez a válasz azonban csak olaj a tűzre, ugyanis Béci szerint Zsolt ezzel próbál kibújni a saját felelőssége alól.

Ugyanott vagyunk, mint ahol kint voltunk. Kint is azt mondtad, hogy akarod vezetni, átveszed a vezetést? Tehát amikor megakadsz, akkor ezzel véded magad

 – fakadt ki Béci.

Úgy tűnik azonban, Anger továbbra sem érti pontosan, mire próbálja felhívni a figyelmét csapattársa, aki végül már igen keményen fogalmaz.

Ha lenne benned becsület, akkor megmondanád, hogy miben hibáztál

 – mondta Béci Angernek.

Hogy meddig fajul a két férfi között egyre feszültebbé váló vita, az a mai adásból kiderül. Ahogy az is, ki lesz az első játékos, akinek a Farmgyűlés után véget ér a Farm VIP.

 

 

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