Elszabadulnak az indulatok a Farm VIP-ben: „Most verjelek meg, vagy mi?”

A Farm VIP első két adásában már elkezdtek kialakulni a csapatokon belüli feszültségek, a mai adás beharangozója alapján pedig úgy tűnik, az eddig lappangó indulatok hamarosan robbanni is fognak. A termelési feladat ugyanis nemcsak próbára teszi a versenyzők barkácstudását, hanem a türelmüket is.
A Farm VIP szereplői között több balhé is kirobban
A piros és a sárga csapat tegnap kapta meg első termelési feladatát: egy fa kerti ülőszettet kell elkészíteniük. A feladat azonban korántsem olyan egyszerű, mint amilyennek elsőre tűnik. Hiába van mindkét csapatnak vezetője, a munkafolyamatok kiosztása és az egész kivitelezés láthatóan nem megy zökkenőmentesen.
Aki szerelt már össze bútort, pontosan tudja, hogy egy ilyen munka közben az ember még a legjobb barátjával, a testvérével vagy szerelmével is pillanatok alatt képes összeveszni. A Farmon azonban még nagyobb a nyomás, hiszen itt nem csupán arról van szó, ki tudja gyorsabban összerakni az ülőalkalmatosságot. A feladatnak komoly tétje van: az alulmaradt csapatból kerülnek majd ki a párbajozók, akik közül a vesztes számára véget ér a játék.
A piros csapatnál Young G Béci és Anger Zsolt között kezd egyre feszültebbé válni a helyzet. Anger nemcsak a csapat kapitánya, hanem a termelési feladat irányítója is, Béci azonban láthatóan nem igazán tud haladni, mert nem kap konkrét feladatot.
„De mit csináljunk? Akkor mondjátok!” – fakadt ki Young G Béci.
„Én mondtam már neked egy órával ezelőtt egyébként” – állította Anger Zsolt.
„De nincs nyolc fűrész, hogy fűrészeljek, a kezemmel tapicskoljam le? Vagy mit csináljak?” – kérdezte Béci.
A feszültség ezzel láthatóan nem oldódik meg, később Béci Varga Noelnek is panaszkodik, majd ismét szóváltásba keveredik Angerrel. A vitának végül Horányi Juli próbál véget vetni.
Ezt most fejezzétek be! Dolgozzunk, elég volt!
– fakadt ki.
A Farm VIP hatodik évada tele van konfliktusokkal
Csakhogy úgy tűnik, Juli nem sokáig marad csupán villámhárító, hamarosan ugyanis ő maga is egy konfliktus közepén találhatja magát. A beharangozó alapján Sáfrány Emesével feszülnek egymásnak.
„Nekem ez nem esett jól, hogy az orrom alá dörgölted, miközben rám hagytad, hogy csináljam a hülyeséget” – mondta Juli Emesének.
Most verjelek meg, vagy mi?
– kérdezte Emese, amin Juli láthatóan igencsak meglepődött.
Németh Kristóf és Simor Olivér balhéja tovább mélyül
De nem csak a piros csapatnál forrósodik fel a levegő. A sárgák között tegnap már összecsapott Simor Olivér és Németh Kristóf, ám úgy tűnik, a konfliktusuk még korántsem ért véget.
Olivér a mai adásban is árgus szemekkel figyeli a készülő ülőszerkezetet, és a beharangozó alapján különösen Németh Kristóf munkájával kapcsolatban lehetnek fenntartásai. A folyamatos ellenőrzés és kritika pedig könnyen újabb szóváltáshoz vezethet.
Úgy tűnik, a Farm VIP-ben az építői munka most nemcsak csavarokat, deszkákat és fűrészeket mozgat meg, hanem az indulatokat is. A kérdés már csak az, melyik konfliktus harapódzik el igazán, és sikerül-e a csapatoknak félretenniük az egymás iránti sérelmeiket a közös cél érdekében. Egy biztos: a mai adás beharangozója alapján a nézőknek ezúttal sem kell unatkozniuk!