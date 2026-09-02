Elszabadulnak az indulatok a Farm VIP-ben: „Most verjelek meg, vagy mi?”

A Farm VIP első két adásában már elkezdtek kialakulni a csapatokon belüli feszültségek, a mai adás beharangozója alapján pedig úgy tűnik, az eddig lappangó indulatok hamarosan robbanni is fognak. A termelési feladat ugyanis nemcsak próbára teszi a versenyzők barkácstudását, hanem a türelmüket is.

Young G Béci kiakad Anger Zsoltra a Farm VIP mai részében (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői között több balhé is kirobban

A piros és a sárga csapat tegnap kapta meg első termelési feladatát: egy fa kerti ülőszettet kell elkészíteniük. A feladat azonban korántsem olyan egyszerű, mint amilyennek elsőre tűnik. Hiába van mindkét csapatnak vezetője, a munkafolyamatok kiosztása és az egész kivitelezés láthatóan nem megy zökkenőmentesen.

Aki szerelt már össze bútort, pontosan tudja, hogy egy ilyen munka közben az ember még a legjobb barátjával, a testvérével vagy szerelmével is pillanatok alatt képes összeveszni. A Farmon azonban még nagyobb a nyomás, hiszen itt nem csupán arról van szó, ki tudja gyorsabban összerakni az ülőalkalmatosságot. A feladatnak komoly tétje van: az alulmaradt csapatból kerülnek majd ki a párbajozók, akik közül a vesztes számára véget ér a játék.

A piros csapatnál Young G Béci és Anger Zsolt között kezd egyre feszültebbé válni a helyzet. Anger nemcsak a csapat kapitánya, hanem a termelési feladat irányítója is, Béci azonban láthatóan nem igazán tud haladni, mert nem kap konkrét feladatot.

„De mit csináljunk? Akkor mondjátok!” – fakadt ki Young G Béci.

„Én mondtam már neked egy órával ezelőtt egyébként” – állította Anger Zsolt.

„De nincs nyolc fűrész, hogy fűrészeljek, a kezemmel tapicskoljam le? Vagy mit csináljak?” – kérdezte Béci.

A feszültség ezzel láthatóan nem oldódik meg, később Béci Varga Noelnek is panaszkodik, majd ismét szóváltásba keveredik Angerrel. A vitának végül Horányi Juli próbál véget vetni.

Ezt most fejezzétek be! Dolgozzunk, elég volt!

– fakadt ki.

Sáfrány Emese is konlfiktusba keveredik a Farm VIP-ben (Fotó: TV2)

A Farm VIP hatodik évada tele van konfliktusokkal

Csakhogy úgy tűnik, Juli nem sokáig marad csupán villámhárító, hamarosan ugyanis ő maga is egy konfliktus közepén találhatja magát. A beharangozó alapján Sáfrány Emesével feszülnek egymásnak.