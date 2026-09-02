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simor olivér

Elszabadulnak az indulatok a Farm VIP-ben: „Most verjelek meg, vagy mi?”

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Konfliktusok sorozatát ígéri a Farm VIP következő része. Ma este a napok óta növekvő feszültségek több konfliktust is kirobbantanak – erre lehet legalábbis következtetni a Farm VIP beharangozójából.
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simor olivérSáfrány EmeseHorányi JuliYoung G BéciAnger ZsoltNémeth KristófFarm VIP

A Farm VIP első két adásában már elkezdtek kialakulni a csapatokon belüli feszültségek, a mai adás beharangozója alapján pedig úgy tűnik, az eddig lappangó indulatok hamarosan robbanni is fognak. A termelési feladat ugyanis nemcsak próbára teszi a versenyzők barkácstudását, hanem a türelmüket is.

Young G Béci és Anger Zsolt összebalhéznak a Farm VIP mai részében
Young G Béci kiakad Anger Zsoltra a Farm VIP mai részében (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői között több balhé is kirobban

A piros és a sárga csapat tegnap kapta meg első termelési feladatát: egy fa kerti ülőszettet kell elkészíteniük. A feladat azonban korántsem olyan egyszerű, mint amilyennek elsőre tűnik. Hiába van mindkét csapatnak vezetője, a munkafolyamatok kiosztása és az egész kivitelezés láthatóan nem megy zökkenőmentesen.

Aki szerelt már össze bútort, pontosan tudja, hogy egy ilyen munka közben az ember még a legjobb barátjával, a testvérével vagy szerelmével is pillanatok alatt képes összeveszni. A Farmon azonban még nagyobb a nyomás, hiszen itt nem csupán arról van szó, ki tudja gyorsabban összerakni az ülőalkalmatosságot. A feladatnak komoly tétje van: az alulmaradt csapatból kerülnek majd ki a párbajozók, akik közül a vesztes számára véget ér a játék.

A piros csapatnál Young G Béci és Anger Zsolt között kezd egyre feszültebbé válni a helyzet. Anger nemcsak a csapat kapitánya, hanem a termelési feladat irányítója is, Béci azonban láthatóan nem igazán tud haladni, mert nem kap konkrét feladatot.

„De mit csináljunk? Akkor mondjátok!” – fakadt ki Young G Béci.

„Én mondtam már neked egy órával ezelőtt egyébként” – állította Anger Zsolt.

„De nincs nyolc fűrész, hogy fűrészeljek, a kezemmel tapicskoljam le? Vagy mit csináljak?” – kérdezte Béci.

A feszültség ezzel láthatóan nem oldódik meg, később Béci Varga Noelnek is panaszkodik, majd ismét szóváltásba keveredik Angerrel. A vitának végül Horányi Juli próbál véget vetni.

Ezt most fejezzétek be! Dolgozzunk, elég volt!

 – fakadt ki.

Sáfrány Emese is konfrontálódik.
Sáfrány Emese is konlfiktusba keveredik a Farm VIP-ben (Fotó: TV2)

A Farm VIP hatodik évada tele van konfliktusokkal

Csakhogy úgy tűnik, Juli nem sokáig marad csupán villámhárító, hamarosan ugyanis ő maga is egy konfliktus közepén találhatja magát. A beharangozó alapján Sáfrány Emesével feszülnek egymásnak.

„Nekem ez nem esett jól, hogy az orrom alá dörgölted, miközben rám hagytad, hogy csináljam a hülyeséget” – mondta Juli Emesének.

Most verjelek meg, vagy mi?

– kérdezte Emese, amin Juli láthatóan igencsak meglepődött.

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Már az első napon elszabadultak az indulatok a Farm VIP-ben – Ez okozta a balhét
Farm VIP: máris kitört a balhé, Németh Kristófnak nekiment Simor Olivér
Simor Olivér Németh Kristóffal különbözött össze
Simor Olivér Németh Kristóffal különbözött össze (Fotó: TV2)

Németh Kristóf és Simor Olivér balhéja tovább mélyül

De nem csak a piros csapatnál forrósodik fel a levegő. A sárgák között tegnap már összecsapott Simor Olivér és Németh Kristóf, ám úgy tűnik, a konfliktusuk még korántsem ért véget.

Olivér a mai adásban is árgus szemekkel figyeli a készülő ülőszerkezetet, és a beharangozó alapján különösen Németh Kristóf munkájával kapcsolatban lehetnek fenntartásai. A folyamatos ellenőrzés és kritika pedig könnyen újabb szóváltáshoz vezethet.

Úgy tűnik, a Farm VIP-ben az építői munka most nemcsak csavarokat, deszkákat és fűrészeket mozgat meg, hanem az indulatokat is. A kérdés már csak az, melyik konfliktus harapódzik el igazán, és sikerül-e a csapatoknak félretenniük az egymás iránti sérelmeiket a közös cél érdekében. Egy biztos: a mai adás beharangozója alapján a nézőknek ezúttal sem kell unatkozniuk!

 

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