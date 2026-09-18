Farm VIP: Béres Anett kitálalt Németh Kristófról és Anger Zsoltról: „Lazán a szemembe hazudtak"

A Farm VIP csütörtöki adásában olyan jelenetek kerültek képernyőre, amelyek Béres Anett számára sem lehettek kellemesek. Németh Kristóf ugyanis egy riportban a háta mögött ostobának nevezte, majd Anger Zsolttal együtt ki is gúnyolták Anettet, aki most lapunknak elmondta: bár nyilván nem esett jól neki visszanézni ezeket a képsorokat, valójában nem érte teljesen váratlanul, amit látott.

Béres Anett sok örömöt, de sok bántást is tapasztalt a Farm VIP-ban (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői sokszor nem voltak őszinték

A játék alatt ugyanis már megtapasztalta, hogy a két színész nem az őszinteség bajnokai. Most pedig, hogy követi az adásokat, egyre több hazugságukra derül fény.

Nagyon nehéz volt együtt élni Németh Kristóffal és Anger Zsolttal. Egy dolgot utálok az életben, amit nem tudok elfogadni, és az a hazugság. Az életemben igyekszem is elkerülni az ilyen embereket, de a műsorban ezt nyilván nem lehetett. Ők ketten pedig lazán a szemembe hazudtak, meg persze a többieknek is. Volt, amikor ez kiderült már ott, de van, amit most veszek észre, ahogy nézem vissza az adásokat. Döbbenet. Kristóf és Zsolt végig színészkedtek, olyan, mintha végig azt hitték volna, hogy a Barátok közt forgatásán vannak

– kezdte lapunknak Béres Anett.

„Ráadásul nem csak velem művelték ezt, elég csak arra gondolnunk, hogy milyen lazán Nóri szemébe hazudott Kristóf, miután megkérte, hogy mentse meg. De ezen kívül is számos alkalom volt, amikor simán belehazudtak az ember szemébe” – mondta.

A Farm VIP-ban természetesen elkerülhetetlenek a konfliktusok, hiszen a versenyzők hosszú időn keresztül összezárva élnek, miközben folyamatosan különböző feladatokban kell helytállniuk. Anett szerint azonban nem mindegy, hogyan kezelik ezeket a helyzeteket.

„Nyilván elkerülhetetlen a konfliktus egy ilyen helyzetben, de ha megnézzük a piros csapatot, ott legalább ki volt mondva, hogy mi a gond, nálunk meg sokszor csak a háttérben, meg a riportokban mondták el az igazi véleményüket. Persze volt, amikor kimondták, de azt meg olyan stílusban, ami szerintem egy nővel nem megengedett. Volt, hogy egyik pillanatban üvöltöttek, a másikban pedig már ment az ölelgetés” – fogalmazott.