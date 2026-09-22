Farm VIP: Béres Anett kiakadt Bécire: „A fejemet ütöd, b*szd meg!”

Újabb termelést segítő játék vár a Farm VIP versenyzőire, ám a keddi adás előzetese alapján a feladat ezúttal sem zajlik majd konfliktusok nélkül. Béres Anett és Young G Béci között ugyanis heves szóváltás alakul ki, miután a rapper egy szivacsból készült rúddal próbálja megakadályozni az ellenfél csapatában játszó Anettet.

A Farm VIP termelést segítő játékában Young G Béci egy szivaccsal ütögette Béres Anettet (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői ismét egymásnak ugrottak

A két versenyző különböző csapatot erősít, így a játék során természetesen mindketten a saját társaik sikeréért küzdenek. Béci azonban olyan módszerhez folyamodik, amely Anettnek egyáltalán nem tetszik, és hamarosan elszakad nála a cérna.

„A fejem!” – ordított fel a beharangozóban Béres Anett, miután úgy érezte, hogy a rapper túl keményen próbálja hátráltatni őt.

A helyzet pillanatok alatt tovább éleződött, Anett pedig már nemcsak a feladat miatt emelte fel a hangját.

A fejemet ütöd, b*szd meg!

– fakadt ki a versenyző, mire Béci azzal próbálta megvédeni a tetteit, hogy ez csupán a játék része.

„De hát ez a játék!” – kiáltotta a rapper.

Anett azonban nem fogadta el a magyarázatot, és egyértelművé tette, hogy szerinte van egy határ, amit a verseny során sem szabad átlépni.

„Nem, a fejemet nem ütheted, Béci! Állj le!” – üvöltötte, majd úgy döntött, ő sem hagyja válasz nélkül a történteket: bosszúból leöntötte vízzel Bécit.

Béres Anett nem fogadta el Young G Béci magyarázatát (Fotó: TV2)

Óriási a tét a Farm VIP 2026-os évadában

A keddi feladat különösen fontos lehet Young G Béci és csapata számára. A piros csapat ugyanis egymás után két termelési ciklust is elveszített, aminek következtében két játékossal kevesebben folytatják a versenyt. A kialakult helyzetben minden megszerzett előny számíthat, így Béci számára is nagy a tét. A rapper láthatóan mindent meg akar tenni a siker érdekében, Anett reakciójából azonban úgy tűnik, a két versenyző között nem maradnak következmények nélkül a történtek.