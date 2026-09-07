Újabb Farm VIP balhé: Young G Béci kemény jelzővel illette Sáfrány Emesét

A Farm VIP-ben máris elindultak a cselszövések...

Horányi Juli mindjárt be is gyújtotta a rakétákat. Félrehívta Young G Bécit és bogarat ültettet a fülébe. Valahogy így: „Figyelj! Este muszáj lesz tartanunk egy kupaktanácsot, mert elindultak bizonyos folyamatok, amikről jobb lenne, ha ti is tudnátok” – kezdte „ártatlan, ibolyakék szemekkel” mondandóját az énekesnő, akinek ezzel őszintén sikerült meglepnie Bécit, pedig még nem is mondott sem konkrétumokat, sem pedig neveket. Juli ezután ködösen kezdett fogalmazni, de…

Valakit k.rvára ki kellene ejtenünk, mert k.rvára bomlasztja a csapatot. Neked is nagy szereped lesz ebben, mert az egyik embert, aki a te nagyon jó barátod, elkezdte ellened is hangolni.

„Csak szerintem te még nem vetted észre” – susogta paradicsombéli kígyóként Béci fülébe Juli, aki hamar célt is ért a talánnyal, hiszen a rapper pontosan tudta, hogy Sáfrány Emese szerepel a történetben mint cselszövő, a célszemély pedig Noel, akivel hamar egy hullámhosszra kerültek már a Farm VIP első pillanataiban. Horányi Juli, hogy megerősítse megérzése hitelességét, felemlegette az előző este tapasztaltakat, miszerint a csapatból hárman, köztük Lorenzo is Emese csacsogását hallgatták a hintaágyban, ami után a fiatal srác látványosan kerülni kezdte őt.

Béci alig akart hinni a fülének, amikor Horányi Juli előállt az ötletével (Fotó: TV2)

Béci: „Ha felteszed a sz.rt a polcra, egy idő után lekvárnak hiszi magát…”

Horányi Juli végül levonatta Bécivel a konzekvenciát is úgy, hogy maga mondta ki, mit is kell gondolnia a kialakult helyzetről. „Emese elkezdte gyűjteni a szövetségeseket és mivel k.rvára nem egyenes, ezért rohadt veszélyes.”

Nem tudjuk, hogy a hátunk mögött, kinek és mit beszél. Hiába velem is mindig k.urva kedves és mindig dicsér, de ha elfordulok...”

- mondta Juli, miközben kezével egy tör döfést imitált. A történettel egyébként sikerült is hatnia Bécire, aki ezután a Farm VIP kamerájába olyat talált mondani, ami még akkor is erős, ha előtte Juli már telekáromkodta az adást. Az általa használt jelzős szerkezet finoman szólva sem hízelkedő Emesére nézve: „Én azt érzem egyébként, hogy Emesének kezd kijönni az igazi énje. Jaj, ezért meg fog haragudni…! De olyan ez, mint amikor felteszed a sz.rt a polcra és az egy idő után lekvárnak hiszi magát…” - jelentette ki Béci. Hogy ennek a gondolatnak lesz még böjtje, abban szinte biztosak lehetünk.

Horányi Juli már az elején megmondta: