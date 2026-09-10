Pattanásig feszült a helyzet a Farm VIP-ban: Horányi Juli és Sáfrány Emese miatt kettészakadhat a csapatuk

Továbbra sem csitulnak az indulatok a Farm VIP piros csapatánál. Már napok óta érezhető a feszültség Sáfrány Emese és Horányi Juli között, a konfliktus pedig mostanra úgy tűnik, túlnőtt kettejükön: szinte minden piros játékosnak megvan a véleménye arról, hogy kinek van igaza. A legújabb beharangozó alapján a mai adásban ráadásul egy nagy csapatbeszélgetés során minden eddiginél élesebben kerülhetnek elő az ellentétek.
A Farm VIP szereplői között tovább fokozódnak az indulatok
Varga Noel nem is rejti véka alá, hogy melyikük társaságát érzi nehezebben kezelhetőnek. A játékos egyértelműen megfogalmazza, hogyan látja a kialakult helyzetet, és azt sem titkolja, hogy szerinte ki viszi túlzásba a konfliktust.
„Juli nekem sok. Nem Emese bomlaszt, hanem Juli viszi ezt túl” – mondta Noel.
Young G Béci azonban egészen másképp érzékeli a csapaton belül zajló eseményeket. Úgy tűnik, ő inkább Juli pártját fogja, és szerinte a feszültség hátterében nem feltétlenül az áll, amire Noel gondol.
„Én érzem azt is, hogy az én irányomban és köztetek is van egy bomlasztás” – mondta Béci Noelnek Emeséről.
A jelek szerint tehát a piros csapaton belül már korántsem egy egyszerű nézeteltérésről van szó. A játékosok különbözőképpen értékelik a helyzetet, és egyre nehezebb úgy tenniük, mintha nem lenne komoly feszültség közöttük.
A Farm VIP 2026-os évada hemzseg a balhéktól
Szabó Franciska ezért úgy látja, ideje lenne végre mindenki előtt tisztázni a történteket. Ahelyett, hogy a játékosok külön-külön beszélnek arról, ki mit gondol Juliról vagy Emeséről, csapatszinten próbálhatják meg átbeszélni a problémát. A beszélgetés azonban már az elején kényes pontra tapint. Emese ugyanis egy olyan kérdést intéz Julihoz, amely láthatóan érzékenyen érinti a másik játékost.
Titeket az zavar, hogy úgy tűnt, hogy elkezdtünk szövetkezni ellened, de te nem kezdtél el szövetkezni senki ellen az eddigi játékod alatt?
– kérdezte Emese Julitól.
A kérdés után úgy tűnik, ismét magasabbra csapnak az indulatok. Juli láthatóan felháborodik, így a csapatbeszélgetés könnyen újabb konfliktushoz vezethet, de az is lehet, hogy ez a beszélgetés végre segítene elsimítani a korábbi sérelmeket. Hogy a közös beszélgetés végül tovább mélyíti-e a szakadékot, vagy sikerül tisztázniuk a félreértéseket, ma kiderül.
És nem ez lesz az egyetlen izgalmas történés a Farm VIP-ban! Mindkét csapat új taggal bővül, akik minden bizonnyal felkavarják az állóvizet!