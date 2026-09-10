Pattanásig feszült a helyzet a Farm VIP-ban: Horányi Juli és Sáfrány Emese miatt kettészakadhat a csapatuk

Továbbra sem csitulnak az indulatok a Farm VIP piros csapatánál. Már napok óta érezhető a feszültség Sáfrány Emese és Horányi Juli között, a konfliktus pedig mostanra úgy tűnik, túlnőtt kettejükön: szinte minden piros játékosnak megvan a véleménye arról, hogy kinek van igaza. A legújabb beharangozó alapján a mai adásban ráadásul egy nagy csapatbeszélgetés során minden eddiginél élesebben kerülhetnek elő az ellentétek.

Young G Béci és Varga Noel teljesen más véleményen van a Farm VIP-ban lévő konfliktusról (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői között tovább fokozódnak az indulatok

Varga Noel nem is rejti véka alá, hogy melyikük társaságát érzi nehezebben kezelhetőnek. A játékos egyértelműen megfogalmazza, hogyan látja a kialakult helyzetet, és azt sem titkolja, hogy szerinte ki viszi túlzásba a konfliktust.

„Juli nekem sok. Nem Emese bomlaszt, hanem Juli viszi ezt túl” – mondta Noel.

Young G Béci azonban egészen másképp érzékeli a csapaton belül zajló eseményeket. Úgy tűnik, ő inkább Juli pártját fogja, és szerinte a feszültség hátterében nem feltétlenül az áll, amire Noel gondol.

„Én érzem azt is, hogy az én irányomban és köztetek is van egy bomlasztás” – mondta Béci Noelnek Emeséről.

A jelek szerint tehát a piros csapaton belül már korántsem egy egyszerű nézeteltérésről van szó. A játékosok különbözőképpen értékelik a helyzetet, és egyre nehezebb úgy tenniük, mintha nem lenne komoly feszültség közöttük.