Farm VIP: Ilyen még nem volt! „Vérfürdővé” vált Zsolti gazda birtoka

Érdekesen alakult a Farm VIP folytatása

„Most egész más fog történni. Ugyanis ma estétől kezdve már egy csapat lesztek! De nem mindenki megy föl a parasztházba” – dobta le a verbális atombombát a ledöbbent játékosokra a Farm VIP műsorvezetője, majd miután elültek az általános döbbenet hangjai, így folytatta: „Meg kell küzdeni ezért… Persze nem mindenkinek kell küzdenie. Ugyanis Zsolti nem véletlenül mérte a szőlőszedésben nyújtott egyéni teljesítményeteket.”

Amelyik fiú és amelyik lány a legtöbb szőlőt szedte mindkét csapatból, automatikusan játékban maradnak

– mondta Demcsák Zsuzsa, majd hozzátette, hogy a győztes csapat előnye az, hogy tőlük hárman is harc nélkül folytathatják a Farm VIP-t.Úgy esett tehát, hogy a sárga csapatból Nóri, aki mindenkinél több fürtöt szüretelt, hozzá csatlakozhatott Pepe és Olivér is, a piros csapatból pedig Franciska és Béci kvalifikálta magát harc nélkül a parasztházba.

Dér Heni és Anger Zsolt számára véget ért a Farm VIP (Fotó: TV2)

De mi várt a két csapat azon játékosaira, akik a legjobbaknál kevesebb gyümölcsöt szedtek a termelési ciklus elején. Ők nyolcan párbajozni indultak, hisz el kellett felezni a brigádot. Először Lorenzo és Anger Zsolt méretettek meg magukat. Ebben a párbajban győzött a fiatal energia, így a színész számára véget ért a játék. Ezt követően Emese és Heni csörtéje kezdődött, ami a légtornász győzelmével zárult. Juli és Luna párharcának végkimenetelét a szerdai adásból ismerhetjük majd meg, ahogyan Zsuzsi és Anett is csak a holnapi epizódban zárják majd le küzdelmüket.