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TV2

Farm VIP: Ilyen még nem volt! „Vérfürdővé” vált Zsolti gazda birtoka

40 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Döbbenet döbbenet hátán. Röviden így jellemezhető a Farm VIP keddi adásának végkifejlete, miután az epizód végén több játékosnak is el kellett hagynia a játéktérül szolgáló farm területét. De nem ez volt a nap egyetlen fordulata.
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TV2kiesőAnger ZsoltfordulatDér HeniFarm VIP

Minden a megszokott mederben zajlott a Farm VIP-ben. A sárga és a piros csapat tagjai felébredtek, majd a pirosaknál elindult az intrika Lorenzo Tanóval szemben, aki látványosan és napok óta vonja ki magát a munkából azzal a nem titkolt céllal, hogy elérje, nekik kelljen farmgyűlésre menniük a termelési ciklus végén. A tervét, végül siker koronázta, hiszen Zsolti gazda döntése alapján gyakorlatilag torony magasan nyert a sárga csapat, vagyis kezdődhetett volna a gyűlés, melynek végén egy valakinek távoznia kellett volna a játékból. Ezen a ponton azonban Demcsák Zsuzsa bejelentések egész sorával állt elő és kezdetét vette a „vérfürdő”, vagyis a kiesési hullám. Amit végül a két csapat összeköltözése koronázott meg.

Négyen is távoztak a Farm VIP-ből.
Demcsák Zsuzsa mindenkit alaposan meglepett a Farm VIP termelési ciklusának végén (Fotó: TV2)
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Érdekesen alakult a Farm VIP folytatása

„Most egész más fog történni. Ugyanis ma estétől kezdve már egy csapat lesztek! De nem mindenki megy föl a parasztházba” – dobta le a verbális atombombát a ledöbbent játékosokra a Farm VIP műsorvezetője, majd miután elültek az általános döbbenet hangjai, így folytatta: „Meg kell küzdeni ezért… Persze nem mindenkinek kell küzdenie. Ugyanis Zsolti nem véletlenül mérte a szőlőszedésben nyújtott egyéni teljesítményeteket.”

Amelyik fiú és amelyik lány a legtöbb szőlőt szedte mindkét csapatból, automatikusan játékban maradnak

 – mondta Demcsák Zsuzsa, majd hozzátette, hogy a győztes csapat előnye az, hogy tőlük hárman is harc nélkül folytathatják a Farm VIP-t.Úgy esett tehát, hogy a sárga csapatból Nóri, aki mindenkinél több fürtöt szüretelt, hozzá csatlakozhatott Pepe és Olivér is, a piros csapatból pedig Franciska és Béci kvalifikálta magát harc nélkül a parasztházba. 

A színész és az énekesnő is elhagyta a Farm VIP-t.
Dér Heni és Anger Zsolt számára véget ért a Farm VIP (Fotó: TV2)

De mi várt a két csapat azon játékosaira, akik a legjobbaknál kevesebb gyümölcsöt szedtek a termelési ciklus elején. Ők nyolcan párbajozni indultak, hisz el kellett felezni a brigádot. Először Lorenzo és Anger Zsolt méretettek meg magukat. Ebben a párbajban győzött a fiatal energia, így a színész számára véget ért a játék. Ezt követően Emese és Heni csörtéje kezdődött, ami a légtornász győzelmével zárult. Juli és Luna párharcának végkimenetelét a szerdai adásból ismerhetjük majd meg, ahogyan Zsuzsi és Anett is csak a holnapi epizódban zárják majd le küzdelmüket. 

 

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