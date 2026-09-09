Megvan a második kieső: óriási fordulat a Farm VIP-ban

Újabb játékos számára ért véget a Farm VIP: a mai adásban Iván Bence számára vált véglegessé, hogy távoznia kell a Farmról. Pedig a történtek előtt szinte mindenki arra számított, hogy Simor Olivér kapja majd a legtöbb szavazatot, végül azonban hatalmas fordulat következett. Dr. Kenéz Nóra került célkeresztbe, aki aztán Bencét választotta ellenfelének a párbajra.

A Farm VIP következő Farmgyűlését a sárga csapat tartotta (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői Nórára tették a legtöbb voksot

Olivér már előre próbálta felmérni, mire számíthat a Farmgyűlésen. Tudatosan készült arra, hogy több játékostársától is megkaphatja az útilaput, és fejben már arra is felkészült, hogy párbajoznia kell majd.

„Tegnap hat jelet prognosztizáltam. Elraktam a kis polcra az agyamban ezt, hogy mire számítok a mai nap folyamán. Én így játszom a játékomat. Előre gondolkodok, mert gyűlölöm a meglepetéseket. Nem szeretem a váratlan helyzeteket, és ez arra sarkal engem a hétköznapokban is, hogy mindig agyaljak. Tudom, hogy egy borzasztó tulajdonság lehet, de ez egy játék, amit 15 millió forintért játszunk” – mondta Olivér.

Az előzetes várakozásoknak megfelelően az első két szavazat valóban Olivérre került: Németh Kristóf és Béres Anett is rátette az útilaput. Ezután azonban olyan irányt vett a szavazás, amire aligha számítottak. Luna Nórira adta a voksát, majd Bence következett.

„Nekem ez nagyon nehéz döntés lesz, mert úgy érzem, hogy senkivel nem volt olyan konfliktusom, ami alapján ki tudnám választani azt a személyt, akinek ezt az útilaput tudom adni. Úgyhogy sajnos érzelmileg állítottam magamban egy sorrendet. Talán az elmúlt pár napban nem tudtunk annyit beszélni, vagy annyi vicces sztori nem alakult ki köztünk, úgyhogy én ezt Nórinak szeretném most odaadni” – indokolta a döntését Bence.

Nóri láthatóan nem értett egyet Bence indoklásával, és különösen meglepte, hogy éppen ő kapta tőle a szavazatot. Úgy érezte, a közöttük lévő kapcsolat alapján nem indokolta semmi, hogy Bence őt jelölje meg.

Itt valami nagyon nincs rendben, mert amit Bence mondott, az igazából egy hazugság, és nem igaz. Engem az abszolút meglepett, hogy Bence rám rakta. Azért volt pár beszélgetésünk, úgyhogy remélem, hogy ez nem azért van, mert valakik befolyásolták a döntését

– mondta Nóri.