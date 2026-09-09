Megvan a második kieső: óriási fordulat a Farm VIP-ban

Újabb játékos számára ért véget a Farm VIP: a mai adásban Iván Bence számára vált véglegessé, hogy távoznia kell a Farmról. Pedig a történtek előtt szinte mindenki arra számított, hogy Simor Olivér kapja majd a legtöbb szavazatot, végül azonban hatalmas fordulat következett. Dr. Kenéz Nóra került célkeresztbe, aki aztán Bencét választotta ellenfelének a párbajra.
A Farm VIP szereplői Nórára tették a legtöbb voksot
Olivér már előre próbálta felmérni, mire számíthat a Farmgyűlésen. Tudatosan készült arra, hogy több játékostársától is megkaphatja az útilaput, és fejben már arra is felkészült, hogy párbajoznia kell majd.
„Tegnap hat jelet prognosztizáltam. Elraktam a kis polcra az agyamban ezt, hogy mire számítok a mai nap folyamán. Én így játszom a játékomat. Előre gondolkodok, mert gyűlölöm a meglepetéseket. Nem szeretem a váratlan helyzeteket, és ez arra sarkal engem a hétköznapokban is, hogy mindig agyaljak. Tudom, hogy egy borzasztó tulajdonság lehet, de ez egy játék, amit 15 millió forintért játszunk” – mondta Olivér.
Az előzetes várakozásoknak megfelelően az első két szavazat valóban Olivérre került: Németh Kristóf és Béres Anett is rátette az útilaput. Ezután azonban olyan irányt vett a szavazás, amire aligha számítottak. Luna Nórira adta a voksát, majd Bence következett.
„Nekem ez nagyon nehéz döntés lesz, mert úgy érzem, hogy senkivel nem volt olyan konfliktusom, ami alapján ki tudnám választani azt a személyt, akinek ezt az útilaput tudom adni. Úgyhogy sajnos érzelmileg állítottam magamban egy sorrendet. Talán az elmúlt pár napban nem tudtunk annyit beszélni, vagy annyi vicces sztori nem alakult ki köztünk, úgyhogy én ezt Nórinak szeretném most odaadni” – indokolta a döntését Bence.
Nóri láthatóan nem értett egyet Bence indoklásával, és különösen meglepte, hogy éppen ő kapta tőle a szavazatot. Úgy érezte, a közöttük lévő kapcsolat alapján nem indokolta semmi, hogy Bence őt jelölje meg.
Itt valami nagyon nincs rendben, mert amit Bence mondott, az igazából egy hazugság, és nem igaz. Engem az abszolút meglepett, hogy Bence rám rakta. Azért volt pár beszélgetésünk, úgyhogy remélem, hogy ez nem azért van, mert valakik befolyásolták a döntését
– mondta Nóri.
Bence azt állította, hogy a döntését senki nem befolyásolta, ám később kiderült, hogy a háttérben azért zajlott némi szervezkedés. Heni több játékostársával is arról beszélt, hogy Nórira kellene tenniük a jelet. Bence után így Kriston Péter, majd Dér Heni is Nórira szavazott, amivel eldőlt: Nóri kapta a legtöbb útilaput.
A Farm VIP hatodik évadában nem várt fordulat történt
A fordulat Olivért is teljesen váratlanul érte. Ő egészen addig abban volt biztos, hogy ő lesz a kiválasztott.
„Megfagyott a levegő, lelassult az idő, mindenki megmerevedett, ugyanis Nóri kapta a legtöbb útilaput, és ezáltal ő lett a kiválasztott” – reagált a történtekre Olivér.
Nóri számára különösen fájó volt a helyzet. A szavazatok után a könnyeivel küszködött, és úgy érezte, több olyan emberben is csalódnia kellett, akikről korábban egészen mást gondolt.
Valószínűleg én vagyok túl jó ember ehhez a játékhoz. Ez tényleg abszolút pofonként ért. Én mindegyik csapattársamat jobb embernek gondoltam. Amúgy én voltam túl naiv. Amikor Heni megszórt a negyedik útilapuval, akkor igazából mélyen csalódott érzések voltak bennem. Többet néztem ki Dér Heniből, hogy őszinte legyek. Én őt egy egyenesebb embernek gondoltam
– vallotta be Nóri.
A kiválasztott játékosnak ezután döntenie kellett arról is, kit hív ki maga mellé a párbajra. Nóri végül Iván Bencét választotta. Döntésében az játszott főszerepet, hogy úgy érezte, Bence szavazata különösen rosszul esett neki, ráadásul a korábbi kapcsolatuk miatt sokkal nagyobb csalódást jelentett számára.
„Nem szerettem azt, hogyha valaki nem egy egyenes ember. Bence, annyira meglepődtem, hogy hihetetlen. Szerintem az egész csapatból én beszélgettem veled még a legtöbbet. Mindig megvédtelek téged, hogy hallgassunk Bencére, mert Bence egy okos ember, egy olimpikon. Őszintén, teljesen meglepődtem, és talán a legeslegnagyobbat benned csalódtam egyébként. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy teljesen mindegy, hogy egyébként nekem egy csomóan hazudtak itt, maradni szeretnék, és hogyha úgy van, egy olimpikonnal megmérkőzni szerintem nem egy rossz dolog. Úgyhogy téged választalak, Bence” – indokolta választását Nóri.
Iván Bence számára véget ért a Farm VIP
A két játékosnak ügyességi feladatban kellett összemérnie a tudását. A párbaj rendkívül szoros és feszült volt, mindketten mindent megtettek a győzelemért, végül azonban Nóri bizonyult jobbnak. Ezzel eldőlt, hogy Iván Bence lett a Farm VIP második kiesője.
A játék végét Bence emelt fővel fogadta. Bár nyilvánvalóan szerette volna folytatni a versenyt, nem keresett kifogásokat, és úgy búcsúzott a Farmtól, hogy mindent megtett a továbbjutásért.
Sajnálom, hogy így alakult. Mindent megtettem, megpróbáltam ezt a játékot is megnyerni. Eddig is csapatjátékot játszottam, segítettem őket, ameddig tudtam. Eljött az idő, hogy távozzak, úgyhogy most nem tudok mit mondani
– búcsúzott Bence.