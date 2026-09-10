Megszólalt Iván Bence a Farm VIP-ból való kieséséről: „Meg voltam zuhanva”

Újabb versenyző számára ért véget a Farm VIP. A tegnapi adásban a sárga csapat Farmgyűlésén dr. Kenéz Nóra kapta a legtöbb szavazatot, így ő került abba a helyzetbe, hogy ellenfelet válasszon magának a párbajra. A döntése végül Iván Bencére esett, akinek így már csak egyetlen esélye maradt arra, hogy tovább folytassa a játékot.
A Farm VIP szereplői közül Iván Bencének kellett távoznia
A szabályok szerint Bence háromféle párbajnem közül választhatott: erőben, ügyességben vagy logikai feladatban mérhette össze a tudását Nórival. A versenyző végül az ügyességi próba mellett tette le a voksát. A feladat komoly koncentrációt és kitartást igényelt, a két játékos pedig mindent megtett azért, hogy megszerezze a győzelmet. A párbaj során óriási küzdelem alakult ki, ám végül dr. Kenéz Nóra bizonyult jobbnak. Ezzel eldőlt, hogy Iván Bencének kellett elhagynia a Farmot, számára tehát véget ért a verseny.
Nóra korábban azzal indokolta a döntését, hogy különösen rosszul esett neki, amikor Bence rá szavazott a Farmgyűlésen. A kialakult helyzet így nemcsak egy taktikai döntés volt, hanem érzelmek is álltak mögötte. Bence azonban a párbaj során igyekezett félretenni mindazt, ami a szavazás és a kihívás körül történt, és kizárólag a feladatra koncentrált. A kiesése után az Origónak arról is beszélt, milyen élmény volt számára a Farm VIP, és hogyan élte meg az elmúlt időszakot.
„Összességében a Farm egy teljesen más környezet volt nekem. Hozzá kellett szokni a körülményekhez, emellett meg kellett szokni az embereket, vagyis a csapattársakat. Próbáltam a csapatot úgy segíteni, ahogy csak tudtam, de ez most csak eddig tartott.”
Persze van bennem egy kis hiányérzet, de én úgy gondolom, hogy mindennek úgy kell lennie, ahogy lett, és ez most így történt, felesleges firtatni a dolgot.
„Kiestem, nincs bennem szomorúság, megy tovább az élet” – mondta az Origónak Iván Bence.
A Farm VIP hatodik évadában a második Farmgyűlés zajlott le tegnap
Bence azt sem titkolta, hogy a párbaj előtt volt benne némi feszültség, amit igyekezett leküzdeni.
Volt bennem egy kis izgalom, meg ugye egy ilyen játékban nagyon fontos az, hogy az ember fejben rendben legyen, én pedig egy kicsit meg voltam zuhanva. Volt bennem néhány kérdőjel a párbajjal kapcsolatban, hogy miért engem hívott ki Nóri, de ezt próbáltam kizárni, próbáltam a feladatra fókuszálni. Nehéz volt a feladat, igyekeztem mindent megtenni azért, hogy sikerüljön felépíteni a tornyot, de hát nem sikerült.
Bár a Farm VIP-ban nem jutott el a végső hajráig, Bence számára így is fontos tapasztalatokat hozott a műsor. A kiesése után pedig úgy tűnik, nem akar keseregni: elfogadta, hogy ezúttal Nóra bizonyult jobbnak, és készen áll arra, hogy a Farmon szerzett élményekkel gazdagabban folytassa az életét.