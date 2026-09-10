Megszólalt Iván Bence a Farm VIP-ból való kieséséről: „Meg voltam zuhanva”

Újabb versenyző számára ért véget a Farm VIP. A tegnapi adásban a sárga csapat Farmgyűlésén dr. Kenéz Nóra kapta a legtöbb szavazatot, így ő került abba a helyzetbe, hogy ellenfelet válasszon magának a párbajra. A döntése végül Iván Bencére esett, akinek így már csak egyetlen esélye maradt arra, hogy tovább folytassa a játékot.

Iván Bence számára véget ért a Farm VIP (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői közül Iván Bencének kellett távoznia

A szabályok szerint Bence háromféle párbajnem közül választhatott: erőben, ügyességben vagy logikai feladatban mérhette össze a tudását Nórival. A versenyző végül az ügyességi próba mellett tette le a voksát. A feladat komoly koncentrációt és kitartást igényelt, a két játékos pedig mindent megtett azért, hogy megszerezze a győzelmet. A párbaj során óriási küzdelem alakult ki, ám végül dr. Kenéz Nóra bizonyult jobbnak. Ezzel eldőlt, hogy Iván Bencének kellett elhagynia a Farmot, számára tehát véget ért a verseny.

Nóra korábban azzal indokolta a döntését, hogy különösen rosszul esett neki, amikor Bence rá szavazott a Farmgyűlésen. A kialakult helyzet így nemcsak egy taktikai döntés volt, hanem érzelmek is álltak mögötte. Bence azonban a párbaj során igyekezett félretenni mindazt, ami a szavazás és a kihívás körül történt, és kizárólag a feladatra koncentrált. A kiesése után az Origónak arról is beszélt, milyen élmény volt számára a Farm VIP, és hogyan élte meg az elmúlt időszakot.

„Összességében a Farm egy teljesen más környezet volt nekem. Hozzá kellett szokni a körülményekhez, emellett meg kellett szokni az embereket, vagyis a csapattársakat. Próbáltam a csapatot úgy segíteni, ahogy csak tudtam, de ez most csak eddig tartott.”

Persze van bennem egy kis hiányérzet, de én úgy gondolom, hogy mindennek úgy kell lennie, ahogy lett, és ez most így történt, felesleges firtatni a dolgot.

„Kiestem, nincs bennem szomorúság, megy tovább az élet” – mondta az Origónak Iván Bence.