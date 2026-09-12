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Németh Kristóf

Farm VIP: Kenéz Nóra az Origónak mesélte el, hogy élte meg a vitákat Németh Kristóffal

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Nehéz logikát találni abban, ami Kenéz Nóra és Németh Kristóf között történt a TV2 reality-jében, hiszen mi nézők, az első pillanattól kezdve tudtuk, hogy nincs semmi félreértés, csak az ordas nagy kamu, amit Németh Kristóf próbált elhitetni a saját „becsülete” védelmében. Nóra tartott tőle, hogy a Farm VIP nézői számára nem lesz egyértelmű a helyzet, de bizony az volt.
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Németh KristófTV2 Farm VIPTV2Farm VIP

Különös játékot űz a sors a Farm VIP két színészével. Olybá tűnik, sem Anger Zsolt, sem pedig Németh Kristóf nem igazán találják sem a helyüket, sem pedig a közös hangot társaikkal. Sőt Zsolt már a piros és a sárga csapatnál is megcsinálta a „tüzet”. Ami különös, hogy mindkettejüknek az igazmondással, vagy az emlékezetükkel vannak gondjai. Kenéz Nóra most arról mesélt az Origónak, hogyan érezte magát abban a furcsa és méltatlan helyzetben, amibe Kristóf sodorta azzal az egy szóval, ami egész héten teherként és megválaszolatlan kérdésként lebegett a sárga csapat fölött. Mint ismeretes, egy védettségi játék során Kenéz Nóra szándékosan vesztette el az ügyességi feladatot a színésszel szemben, mert szerette volna megvédeni őt a „biztos” párbajtól, amire akkor került volna sor, ha Simor Olivér kapja a legtöbb útilaput és a papírfórum szerint kihívja a színészt. Nóra az adásokban többször elmondta, hogy magától is így cselekedett volna, de sokat torzított a gondolat szépségén, hogy a Fórum Színház igazgatója a döntő játék előtt odasúgta neki: "Ments meg!" Végül kiderült a turpisság, de Kristóf a körme szakadtáig tagadott, az egykori szépségkirálynő pedig nem védte elég hangosan a saját igazát, így bűnbak, majd párbajozó vált belőle. Haza is küldte Bencét, vagyis játékban maradt, de Németh Kristóf egyértelmű kamujának terhét még napokon át cipelte magával. 

Kenéz Nóra több furcsaságot is felfedezett miközben visszanézte a Farm VIP adásait
Németh Kristóf állította, csak Istenhez fohászkodott a FarmVIP védettségi játékának döntője előtt (Fotó:TV2)
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Kenéz Nóra a Farm VIP balhéról: „Kiderült, hogy nem volt igaz...”

Kenéz Nóra a TV2 képernyőjén szembesült több fájó igazsággal. „Valójában én mindvégig tudtam, hogy Kristóf pontosan mit súgott oda nekem azon a védettségi játékon, mielőtt kiálltunk egymás ellen. Ő ugyan hozzátett egy plusz mondatot, mintha csak Istenhez intézett volna egy imát, de ahogy az a Farm VIP adásaiból többízben is kiderült, ez nem volt igaz. Engem sokkal inkább meglepett és bántott az, hogy gyakorlatilag a farmgyűlés előtt Kristóf és Heni arra agitálták a többieket, hogy rám tegyék az útilapukat.” 

Mindezt úgy, hogy Kristóf tudta, mit tettem érte korábban

 – kezdte mondandóját az Origónak Nóra, aki értetlenül áll a színész viselkedése és főleg a konoksága előtt. „Fogalmam sincs, mi szállja meg azokat, akik így viselkednek egy reality-ben, miközben tudják, hogy ha hazudnak, arra fény derül, hisz mindenhol mikrofonok és kamerák vannak. Sokkoló, hogy akad, aki ezt sem bánja és viszi, görgeti a hazugságát. Ráadásul erről külön is esett szó a forgatás előtt. Felhívták a figyelmünket, hogy a mikrofonok folyamatosan működnek és rögzíti a leghalkabb mondatainkat is” – tárta szét a karját értetlenül Nóra, aki már a Farm VIP forgatásán is hatalmas csalódásként élte meg Kristóf viselkedését és ez a csalódottsága csak tovább mélyült azzal, hogy maga is látta, pontosan mi és hogyan történt. 

Kenéz Nóra ma sem érti, Kristóf miért döntött úgy ahogy
Dr. Kenéz Nóra méltatlan helyzetbe került a Farm VIP forgatásán  (Fotó: TV2)

„Szó szerint vonzottam a bajt”

Kenéz Nóra ugyanakkor kicsit sajnálja is Németh Kristófot„Nem hiszem, hogy nyugodt szívvel ül a tévé előtt és jó döntésnek tartja, hogy megvezetett engem és a többieket is. Ez most biztosan nagyon kellemetlen neki, és egy picit azért szánom is. Bennem már csak elvétve jöttek elő rossz érzések és azok is elillantak, amikor igazolva láttam a magam állítását.”

 Bevallom, tartottam attól, hogy nem minden derül ki a tévében, de végül azért egyértelmű lett a nézők számára is, hogy miféle játszmába keveredtem önhibámon kívül. 

„Rengeteg üzenetet kaptam a témában és ezek túlnyomó többsége támogató és pozitív” – tette hozzá a sárga csapat játékosa, aki maga sem hitte, hogy ennyi emberi gyarlósággal és balhéval találkozik, ha beköltözik a Farm VIP-be. „Rettentő konfliktuskerülő vagyok, de a farmon egyszerűen képtelen voltam ”félreállni” a csörték elől. Szó szerint vonzottam a bajt. Néha olyan érzésem volt, mintha ez brazil szappanoperába kerültünk volna mindannyian” – nevetett az egykori szépségkirálynő, aki ezekkel a mondatokkal előrevetítette, hogy nem a Németh Kristóffal való csörtéje volt az utolsó a Farm VIP idei szériájában. 



 

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