Farm VIP: Kenéz Nóra az Origónak mesélte el, hogy élte meg a vitákat Németh Kristóffal

Kenéz Nóra a Farm VIP balhéról: „Kiderült, hogy nem volt igaz...”

Kenéz Nóra a TV2 képernyőjén szembesült több fájó igazsággal. „Valójában én mindvégig tudtam, hogy Kristóf pontosan mit súgott oda nekem azon a védettségi játékon, mielőtt kiálltunk egymás ellen. Ő ugyan hozzátett egy plusz mondatot, mintha csak Istenhez intézett volna egy imát, de ahogy az a Farm VIP adásaiból többízben is kiderült, ez nem volt igaz. Engem sokkal inkább meglepett és bántott az, hogy gyakorlatilag a farmgyűlés előtt Kristóf és Heni arra agitálták a többieket, hogy rám tegyék az útilapukat.”

Mindezt úgy, hogy Kristóf tudta, mit tettem érte korábban

– kezdte mondandóját az Origónak Nóra, aki értetlenül áll a színész viselkedése és főleg a konoksága előtt. „Fogalmam sincs, mi szállja meg azokat, akik így viselkednek egy reality-ben, miközben tudják, hogy ha hazudnak, arra fény derül, hisz mindenhol mikrofonok és kamerák vannak. Sokkoló, hogy akad, aki ezt sem bánja és viszi, görgeti a hazugságát. Ráadásul erről külön is esett szó a forgatás előtt. Felhívták a figyelmünket, hogy a mikrofonok folyamatosan működnek és rögzíti a leghalkabb mondatainkat is” – tárta szét a karját értetlenül Nóra, aki már a Farm VIP forgatásán is hatalmas csalódásként élte meg Kristóf viselkedését és ez a csalódottsága csak tovább mélyült azzal, hogy maga is látta, pontosan mi és hogyan történt.