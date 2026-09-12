Farm VIP: Kenéz Nóra az Origónak mesélte el, hogy élte meg a vitákat Németh Kristóffal

Különös játékot űz a sors a Farm VIP két színészével. Olybá tűnik, sem Anger Zsolt, sem pedig Németh Kristóf nem igazán találják sem a helyüket, sem pedig a közös hangot társaikkal. Sőt Zsolt már a piros és a sárga csapatnál is megcsinálta a „tüzet”. Ami különös, hogy mindkettejüknek az igazmondással, vagy az emlékezetükkel vannak gondjai. Kenéz Nóra most arról mesélt az Origónak, hogyan érezte magát abban a furcsa és méltatlan helyzetben, amibe Kristóf sodorta azzal az egy szóval, ami egész héten teherként és megválaszolatlan kérdésként lebegett a sárga csapat fölött. Mint ismeretes, egy védettségi játék során Kenéz Nóra szándékosan vesztette el az ügyességi feladatot a színésszel szemben, mert szerette volna megvédeni őt a „biztos” párbajtól, amire akkor került volna sor, ha Simor Olivér kapja a legtöbb útilaput és a papírfórum szerint kihívja a színészt. Nóra az adásokban többször elmondta, hogy magától is így cselekedett volna, de sokat torzított a gondolat szépségén, hogy a Fórum Színház igazgatója a döntő játék előtt odasúgta neki: "Ments meg!" Végül kiderült a turpisság, de Kristóf a körme szakadtáig tagadott, az egykori szépségkirálynő pedig nem védte elég hangosan a saját igazát, így bűnbak, majd párbajozó vált belőle. Haza is küldte Bencét, vagyis játékban maradt, de Németh Kristóf egyértelmű kamujának terhét még napokon át cipelte magával.
Kenéz Nóra a Farm VIP balhéról: „Kiderült, hogy nem volt igaz...”
Kenéz Nóra a TV2 képernyőjén szembesült több fájó igazsággal. „Valójában én mindvégig tudtam, hogy Kristóf pontosan mit súgott oda nekem azon a védettségi játékon, mielőtt kiálltunk egymás ellen. Ő ugyan hozzátett egy plusz mondatot, mintha csak Istenhez intézett volna egy imát, de ahogy az a Farm VIP adásaiból többízben is kiderült, ez nem volt igaz. Engem sokkal inkább meglepett és bántott az, hogy gyakorlatilag a farmgyűlés előtt Kristóf és Heni arra agitálták a többieket, hogy rám tegyék az útilapukat.”
Mindezt úgy, hogy Kristóf tudta, mit tettem érte korábban
– kezdte mondandóját az Origónak Nóra, aki értetlenül áll a színész viselkedése és főleg a konoksága előtt. „Fogalmam sincs, mi szállja meg azokat, akik így viselkednek egy reality-ben, miközben tudják, hogy ha hazudnak, arra fény derül, hisz mindenhol mikrofonok és kamerák vannak. Sokkoló, hogy akad, aki ezt sem bánja és viszi, görgeti a hazugságát. Ráadásul erről külön is esett szó a forgatás előtt. Felhívták a figyelmünket, hogy a mikrofonok folyamatosan működnek és rögzíti a leghalkabb mondatainkat is” – tárta szét a karját értetlenül Nóra, aki már a Farm VIP forgatásán is hatalmas csalódásként élte meg Kristóf viselkedését és ez a csalódottsága csak tovább mélyült azzal, hogy maga is látta, pontosan mi és hogyan történt.
„Szó szerint vonzottam a bajt”
Kenéz Nóra ugyanakkor kicsit sajnálja is Németh Kristófot… „Nem hiszem, hogy nyugodt szívvel ül a tévé előtt és jó döntésnek tartja, hogy megvezetett engem és a többieket is. Ez most biztosan nagyon kellemetlen neki, és egy picit azért szánom is. Bennem már csak elvétve jöttek elő rossz érzések és azok is elillantak, amikor igazolva láttam a magam állítását.”
Bevallom, tartottam attól, hogy nem minden derül ki a tévében, de végül azért egyértelmű lett a nézők számára is, hogy miféle játszmába keveredtem önhibámon kívül.
„Rengeteg üzenetet kaptam a témában és ezek túlnyomó többsége támogató és pozitív” – tette hozzá a sárga csapat játékosa, aki maga sem hitte, hogy ennyi emberi gyarlósággal és balhéval találkozik, ha beköltözik a Farm VIP-be. „Rettentő konfliktuskerülő vagyok, de a farmon egyszerűen képtelen voltam ”félreállni” a csörték elől. Szó szerint vonzottam a bajt. Néha olyan érzésem volt, mintha ez brazil szappanoperába kerültünk volna mindannyian” – nevetett az egykori szépségkirálynő, aki ezekkel a mondatokkal előrevetítette, hogy nem a Németh Kristóffal való csörtéje volt az utolsó a Farm VIP idei szériájában.