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Farm VIP

Farm VIP: Újabb versenyző esett ki a nagy mészárlás után!

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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A szerdai adásban összesen három versenyző számára ért véget a verseny, ugyanis a párbajok utáni napon Farmgyűlést kellett tartaniuk a bent maradt játékosoknak. A Farm VIP összevont csapatában így már csak nyolcan versenyezhetnek tovább.
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Farm VIPSáfrány EmeseYoung G Béci

A szerdai adásban tovább fokozódtak az izgalmak a Farm VIP-ben. Miután lezajlottak a párbajok, és végleg egyesült a piros és a sárga csapat, a még versenyben lévő játékosok egy közös bulival ünnepelték meg, hogy továbbra is harcban vannak a fődíjért.

A Farm VIP szereplői mostantól egy csapatot alkotnak.
A Farm VIP szereplői mostantól egy csapatot alkotnak (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplőire az ünneplés után Farmgyűlés várt

Az önfeledt ünneplés azonban nem tartott sokáig, másnap ugyanis már Farmgyűlésre kellett vonulniuk a játékosoknak. Ezúttal ráadásul senki sem érezhette magát biztonságban, ugyanis nem volt védett játékos. A sárga csapat mindössze három bent maradt tagja azt is találgatta, vajon a pirosak elég erősek-e ahhoz, hogy összezárjanak, és együttesen próbálják meg kiszavazni őket. Többen már ekkor veszélyben érezték magukat.

A piros csapat Béci javaslatára külön megbeszélést is tartott, ám Lorenzo Tano nem akart részt venni rajta. Ez rosszul esett Young G Bécinek, aki úgy érezte, Lorenzo inkább a sárgákhoz húz.

Úgy láttam, hogy a sárgákhoz átment, és nálam ez betette a poharat. Szerintem ez nem férfias, nem elegáns a lányokkal szemben. Hát akkor most már tudom is, hogy kire szavazok

– mondta Béci.

Később azonban kiderült, hogy Lorenzo a sárga játékosoknak azt mondta, szavazzanak rá a Farmgyűlésen, mert ezzel Sáfrány Emesét szeretné megvédeni. Béci ezt azonban nem hitte el, és úgy gondolta, Lorenzo nem teljesen önszántából hozta meg ezt a döntést.

A Farmgyűlésen elszabadultak az indulatok.
A Farmgyűlésen elszabadultak az indulatok (Fotó: TV2)

A Farm VIP 2026-os évadában egyre több a konfliktus

A Farmgyűlésen aztán alaposan elszabadultak az indulatok. A szavazás feszült légkörben zajlott, több játékos is összeszólalkozott, végül azonban a három megmaradt sárga közül senki sem kapott voksot. A szavazatok más irányba mentek, és egyre inkább előtérbe került Lorenzo és Sáfrány Emese kapcsolata. A két játékos barátságát ugyanis többen is megkérdőjelezték. Volt, aki úgy látta, hogy Emese valójában irányítja Lorenzót, Béci pedig meglehetősen keményen fogalmazott ezzel kapcsolatban.

„A fejétől bűzlik a hal, és ez az Emese” – mondta Béci, aki végül Emesére adta le a voksát.

A sárgák azonban egészen másképp gondolkodtak, Lorenzóra szavaztak. Így tett a pirosak közül Horányi Juli, Sáfrány Emese és Szőke Zsuzsi is, ráadásul utóbbi két játékosnak maga Lorenzo mondta korábban, hogy számára ez egyáltalán nem jelent problémát.

Így végül Lorenzo Tano lett a kiválasztott, aki úgy döntött, Young G Bécit hívja ki párbajra. Béci az erőpróbát választotta, amelyben végül sikerült felülkerekednie ellenfelén. Ezzel eldőlt a sorsdöntő összecsapás: Béci folytathatja a versenyt, Lorenzo számára azonban véget ért a Farm VIP.

 

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