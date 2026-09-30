Farm VIP: Újabb versenyző esett ki a nagy mészárlás után!

A szerdai adásban tovább fokozódtak az izgalmak a Farm VIP-ben. Miután lezajlottak a párbajok, és végleg egyesült a piros és a sárga csapat, a még versenyben lévő játékosok egy közös bulival ünnepelték meg, hogy továbbra is harcban vannak a fődíjért.

A Farm VIP szereplői mostantól egy csapatot alkotnak (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplőire az ünneplés után Farmgyűlés várt

Az önfeledt ünneplés azonban nem tartott sokáig, másnap ugyanis már Farmgyűlésre kellett vonulniuk a játékosoknak. Ezúttal ráadásul senki sem érezhette magát biztonságban, ugyanis nem volt védett játékos. A sárga csapat mindössze három bent maradt tagja azt is találgatta, vajon a pirosak elég erősek-e ahhoz, hogy összezárjanak, és együttesen próbálják meg kiszavazni őket. Többen már ekkor veszélyben érezték magukat.

A piros csapat Béci javaslatára külön megbeszélést is tartott, ám Lorenzo Tano nem akart részt venni rajta. Ez rosszul esett Young G Bécinek, aki úgy érezte, Lorenzo inkább a sárgákhoz húz.

Úgy láttam, hogy a sárgákhoz átment, és nálam ez betette a poharat. Szerintem ez nem férfias, nem elegáns a lányokkal szemben. Hát akkor most már tudom is, hogy kire szavazok

– mondta Béci.

Később azonban kiderült, hogy Lorenzo a sárga játékosoknak azt mondta, szavazzanak rá a Farmgyűlésen, mert ezzel Sáfrány Emesét szeretné megvédeni. Béci ezt azonban nem hitte el, és úgy gondolta, Lorenzo nem teljesen önszántából hozta meg ezt a döntést.

A Farmgyűlésen elszabadultak az indulatok (Fotó: TV2)

A Farm VIP 2026-os évadában egyre több a konfliktus

A Farmgyűlésen aztán alaposan elszabadultak az indulatok. A szavazás feszült légkörben zajlott, több játékos is összeszólalkozott, végül azonban a három megmaradt sárga közül senki sem kapott voksot. A szavazatok más irányba mentek, és egyre inkább előtérbe került Lorenzo és Sáfrány Emese kapcsolata. A két játékos barátságát ugyanis többen is megkérdőjelezték. Volt, aki úgy látta, hogy Emese valójában irányítja Lorenzót, Béci pedig meglehetősen keményen fogalmazott ezzel kapcsolatban.

„A fejétől bűzlik a hal, és ez az Emese” – mondta Béci, aki végül Emesére adta le a voksát.

A sárgák azonban egészen másképp gondolkodtak, Lorenzóra szavaztak. Így tett a pirosak közül Horányi Juli, Sáfrány Emese és Szőke Zsuzsi is, ráadásul utóbbi két játékosnak maga Lorenzo mondta korábban, hogy számára ez egyáltalán nem jelent problémát.