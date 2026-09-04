Teljes döbbenet a Farm VIP-ban: megvan, ki lett a műsor első kiesője

A mai adásban megtörtént az első Farmgyűlés, ami egyben azt is jelentette, hogy valaki számára véget ért a Farm VIP.

Anger Zsolt és Young G Béci újra összekülönböztek a Farm VIP mai adásában (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői a Farmgyűlésen szavaztak

A Farmgyűlés előtt a piros csapat még egyszer megpróbálta kideríteni, mi vezetett ahhoz, hogy elbukták az első termelési feladatot. Young G Béci továbbra is karakánul képviselte az álláspontját: szerinte Anger Zsolt túl nagy hangsúlyt fektetett a minőségre, miközben a feladat időre ment, és a csapat többször is figyelmeztette, hogy hamarosan kifutnak az időből.

„Én azt mondtam volna a helyedben, hogy igen, gyorsabban kellett volna csinálni” – mondta Young G Béci Anger Zsoltnak.

„De hogy gyorsabban?” – értetlenkedett továbbra is Anger, aki saját hibájaként inkább azt rótta fel, hogy Lorenzo Tanót maga mellett tartotta a feladat során.