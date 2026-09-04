Teljes döbbenet a Farm VIP-ban: megvan, ki lett a műsor első kiesője

A mai adásban megtörtént az első Farmgyűlés, ami egyben azt is jelentette, hogy valaki számára véget ért a Farm VIP.
A Farm VIP szereplői a Farmgyűlésen szavaztak
A Farmgyűlés előtt a piros csapat még egyszer megpróbálta kideríteni, mi vezetett ahhoz, hogy elbukták az első termelési feladatot. Young G Béci továbbra is karakánul képviselte az álláspontját: szerinte Anger Zsolt túl nagy hangsúlyt fektetett a minőségre, miközben a feladat időre ment, és a csapat többször is figyelmeztette, hogy hamarosan kifutnak az időből.
„Én azt mondtam volna a helyedben, hogy igen, gyorsabban kellett volna csinálni” – mondta Young G Béci Anger Zsoltnak.
„De hogy gyorsabban?” – értetlenkedett továbbra is Anger, aki saját hibájaként inkább azt rótta fel, hogy Lorenzo Tanót maga mellett tartotta a feladat során.
Sírás is volt a Farm VIP Farmgyűlésén
A Farmgyűlésen mindenki elmondhatta, milyen sérelmeket vagy problémákat lát a csapatban, majd kezdetét vette a szavazás. Végül Anger Zsolt kapta a legtöbb voksot: Béci, Sáfrány Emese, Varga Noel, Szőke Zsuzsi és Szabó Franciska is rá tette a jelét.
Franci szavazása azonban különösen megható pillanatokat hozott. A sportoló ugyanis könnyek között mondta ki Anger Zsolt nevét, ami láthatóan mindenkit meglepett.
Zsolti, neked fogom adni, viszont azt is ki akarom emelni, hogy Zsoltiban nincsen semmi rosszindulat. Tehát ezt az egészet jó indulattal csinálta. Ezért annyira nehéz ezt a döntést meghozni, mert sajnálom
– csuklott el a hangja.
A fiatal sportoló számára láthatóan sokkal nehezebb volt meghozni ezt a döntést, mint azt korábban gondolta volna.
„Én mondom nektek, hogy ez egy játék, de azért nehéz kiszavazni valakit” – mondta Franci.
A kamerák előtt aztán az is kiderült, miért érintette meg ennyire Anger Zsolt személye. Franciska négy hónappal a műsor forgatása előtt veszítette el az édesapját, és elmondása szerint Zsolt több dologban is rá emlékeztette.
Zsolt nagyon emlékeztet apukámra. Apu meghalt négy hónappal ezelőtt, és nekem apa volt ennyire makacs
– mondta könnyek között Franci.
A sportoló szerint édesapját is mindig a legjobb szándék vezérelte, még akkor is, amikor nem értettek egyet.
„Apu is mindig a jót akarta, de mi sem értettünk vele egyet, mert sokkal idősebb volt nálunk. Zsoltban is ezt látom, hogy picit megy el az idő felette.”
A megható jelenet Anger Zsoltot is láthatóan megérintette, ám harag egyáltalán nem volt benne, és meg is ölelte Franciskát.
Anger Zsolt Sáfrány Emesét hívta párbajozni
Miután ő kapta a legtöbb szavazatot, lehetősége nyílt arra, hogy párbajra hívjon valakit a csapatból. Zsolt végül Sáfrány Emesét választotta ellenfeléül. A két játékos egy ügyességi feladatban mérte össze tudását, a tét pedig óriási volt: aki veszít, az elsőként távozik a Farm VIP-ból. A párbajt végül Sáfrány Emese nyerte meg, ezzel pedig megszületett a műsor első kiesője.
Anger Zsolt számára véget ért a Farm VIP!
Távozása után azonban az élet nem állt meg a piros csapatban. A Farmgyűlésen rögtön új csapatkapitányt választottak, a játékosok döntése pedig Lorenzo Tanóra esett.
Nagy kérdés, hogyan változtatja meg Anger Zsolt kiesése a piros csapat dinamikáját, és vajon Lorenzo vezetésével sikerül-e elkerülniük azokat a konfliktusokat, amelyek az elmúlt napokban már alaposan megbontották a csapat összhangját.