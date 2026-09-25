Farm VIP: Újabb kieső! Óriási fordulat a Farmban, neki kellett távoznia

Nagy tétek forogtak kockán a Farm VIP pénteki adásában, a sárga csapat ugyanis Farmgyűlésre készült. Már órákkal a voksolás előtt mindenki azt találgatta, ki lehet veszélyben, miközben Simor Olivér egyre határozottabban jelezte, hogy szeretne végre párbajozni.

A Farm VIP pénteki adásában a sárga csapat tartott Farmgyűlést (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői Farmgyűlést tartottak

Béres Anett nem érezte magát biztonságban, Németh Kristófék pedig különböző forgatókönyveket próbáltak felvázolni. Olivér eközben egyértelművé tette, hogy nem szeretne háttérbe húzódni.

Én harcolni jöttem, ha nem én leszek az, aki a legtöbb jelet kapja, akkor nagyon morcos leszek

– mondta a gyűlés előtt Olivér.

Végül mindenki letette a voksát. Anett Anger Zsolttól és Kriston Pétertől is kapott jelet, ami láthatóan rosszul esett neki. Olivér Anger Zsoltra tette az útilaput, Kenéz Nóra Dér Henit választotta, Németh Kristóf Anettre rakta a jelét, Heni és Kristóf pedig Olivért jelölték meg. Luna szintén Olivérre tette a jelét, ám ennek egészen más oka volt: a két játékos megbeszélte, hogy ezzel Anettet védik. Így Olivér lett a kiválasztott, amit egyáltalán nem bánt.

„Nagyon örülök, nem bírtam már, olyan jó érzés” – mondta a párbaj előtt Olivér, aki Nórival is egyeztetett arról, kit hívjon ki.

A döntés azonban szinte magától értetődő volt számára: Németh Kristófot szerette volna ellenfelének. Kristóf az ügyességi párbajt választotta, ami Olivér szerint nem neki kedvezett.

„Természetesen azt a fegyvernemet választja Kristóf, amiben a leggyengébbnek gondolom magam” – mondta Olivér.

Kristóf azonban bízott abban, hogy sikerül felülkerekednie ellenfelén.

„Szerintem esélyem is van ebben a játékban” – mondta Kristóf.

Olivér és Németh Kristóf ügyességi feladatban mérettették meg magukat (Fotó: TV2)

Simor Olivér Németh Kristóffal párbajozott

A párbaj során egy különleges ügyességi feladat várt rájuk: egy tornyot kellett felépíteniük úgy, hogy közben egyensúlyozniuk is kellett. Mindketten keményen küzdöttek.

„Egyetlenegy hangot hallok a fejemben, hogy ezt meg kell nyernem” – mondta Olivér.

A hosszú és kiélezett küzdelem végén végül Olivér bizonyult jobbnak, így Németh Kristóf számára véget ért a Farm VIP.

A győzelem láthatóan hatalmas megkönnyebbülést jelentett Olivérnek, aki korábban többször is hangsúlyozta, mennyire várja már, hogy párbajozhasson. Kristóf búcsúja azonban nem a keserűségről szólt. A kieső játékos megható szavakkal köszönt el csapattársaitól, és egy levelet is hagyott nekik.

Csodálatos volt minden egyes részlete. Magamhoz is sokkal közelebb kerültem, és hozzátok is sokkal közelebb kerültem. Szereztem barátokat, és nagyon jó volt veletek. Nagyon sokat tanultam, de az a legszebb, hogy ott lehetek a kisfiam második születésnapján, ez nekem egy óriási nyeremény

– mondta búcsúzóul Kristóf.