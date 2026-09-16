Farm VIP – Megvan az újabb kieső! Teljes döbbenet, neki kellett távoznia

Újabb játékos számára ért véget a Farm VIP. A keddi adásban ugyanis ismét Farmgyűlést tartottak a pirosak. A szavazás ezúttal sem volt könnyű, hiszen a csapat tagjai pontosan tudták, hogy az este végére egyiküknek búcsút kell intenie a Farmnak.
Szuperák Barbara kortesbeszédet tartott
A piros csapat másodszor került olyan helyzetbe, hogy saját maguk közül kellett kiválasztaniuk azt, akinek párbajra kell mennie. Már a nap elején érezhető volt a feszültség, hiszen mindenki tisztában volt vele, hogy bármennyire is összetartó egy csapat, egy ilyen döntésnél elkerülhetetlenül személyes szempontok is előtérbe kerülnek. Különösen nehéz helyzetben volt Szuperák Barbara, aki mindössze négy napja csatlakozott a pirosakhoz. A harmadik termelési ciklus első napján érkezett a Farmra, ezért úgy gondolta, hogy a rövid ott tartózkodása miatt nem lenne indokolt őt választani.
„Hogyha én leszek kiválasztva, azt sem tudom még, hogy kit fogok kihívni. Elméletben és gyakorlatban így a napokból kiindulva rám egy szavazat sem kellene, hogy érkezzen” – mondta Barbi.
A többiek azonban nem feltétlenül ugyanúgy látták a helyzetet. Sáfrány Emese szerint Barbi érthetően próbált mindent megtenni azért, hogy elkerülje a párbajt, ám szerinte az érvelése akár ellenkező hatást is kiválthatott.
„Barbi teljesen kétségbe van esve, és ez érthető, hiszen egyszer már feladta, most kapott egy második esélyt, és nagyon nem akarna egy hét után hazamenni. Azt látom, hogy próbál kapálózni, és olyan kortesbeszédeket mondani, amik lehet, hogy még a visszájára is ütnek” – mondta Emese.
Barbi továbbra is igyekezett képviselni az álláspontját, miszerint nem a Farmon töltött időt, hanem az elvégzett feladatokat kellene alapul venniük.
Én biztos, hogy a ciklusokat nézném, mert abból nem lehet kiindulni, hogy valaki új. Nem lehet ez alapján sem dönteni, mert muszáj valakire szavazni
– magyarázta Barbi a többieknek.
A Farm VIP szereplőinek szavazniuk kellett
A Farmgyűlésen azonban végül egészen más irányt vett a szavazás. Horányi Juli, Lorenzo Tano, Szabó Franciska, Young G Béci és Varga Noel is Barbira tették az útilaput, így ő lett az, akinek párbajoznia kellett.
Noel döntése különösen érdekes volt, hiszen korábban még Horányi Julit választotta volna. A termelési ciklus során azonban Noel véleménye megváltozott az énekesnőről, emellett úgy érezte, Julinak nagyon fontos, hogy folytathassa a versenyt. A döntésén Juli könnyekig hatódott, majd azt is elmondta, miért fontos számára az, hogy versenyben maradjon.
Tíz éve nem szerepeltem ilyen jellegű műsorban. Az emberek azt gondolták, hogy eltűntem, ez az elmúlt 10 év egy hullámvasút volt, és sokszor kellett azért küzdenem, hogy a pályán maradhassak.
Barbit meghatották Juli szavai, ám a párbajon mégis őt választotta ellenfeléül. A kihívott végül az ügyességi feladat mellett döntött, így ezen múlt, melyikük folytathatja a küzdelmet a Farmon.
A párbajt végül Horányi Juli nyerte, így Szuperák Barbi számára ért véget a verseny.
„Örülök, hogy a csapat része lehettem, és igazából emelt fővel fogok végre innen elmenni. Nagyon örülök, hogy itt lehettem, mivel anno feladva távoztam, ezért is érint ez engem így, végre most méltósággal befejezhettem. Akkora boldogság van bennem, vagyis egy ilyen felszabadulás, hogy nem adtam fel, megcsináltam” – mondta Barbi a távozásakor.