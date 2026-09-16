Farm VIP – Megvan az újabb kieső! Teljes döbbenet, neki kellett távoznia

Újabb játékos számára ért véget a Farm VIP. A keddi adásban ugyanis ismét Farmgyűlést tartottak a pirosak. A szavazás ezúttal sem volt könnyű, hiszen a csapat tagjai pontosan tudták, hogy az este végére egyiküknek búcsút kell intenie a Farmnak.

A Farm VIP-ban újra szavaztak arról, hogy ki menjen haza (Fotó: TV2)

Szuperák Barbara kortesbeszédet tartott

A piros csapat másodszor került olyan helyzetbe, hogy saját maguk közül kellett kiválasztaniuk azt, akinek párbajra kell mennie. Már a nap elején érezhető volt a feszültség, hiszen mindenki tisztában volt vele, hogy bármennyire is összetartó egy csapat, egy ilyen döntésnél elkerülhetetlenül személyes szempontok is előtérbe kerülnek. Különösen nehéz helyzetben volt Szuperák Barbara, aki mindössze négy napja csatlakozott a pirosakhoz. A harmadik termelési ciklus első napján érkezett a Farmra, ezért úgy gondolta, hogy a rövid ott tartózkodása miatt nem lenne indokolt őt választani.

„Hogyha én leszek kiválasztva, azt sem tudom még, hogy kit fogok kihívni. Elméletben és gyakorlatban így a napokból kiindulva rám egy szavazat sem kellene, hogy érkezzen” – mondta Barbi.

A többiek azonban nem feltétlenül ugyanúgy látták a helyzetet. Sáfrány Emese szerint Barbi érthetően próbált mindent megtenni azért, hogy elkerülje a párbajt, ám szerinte az érvelése akár ellenkező hatást is kiválthatott.

„Barbi teljesen kétségbe van esve, és ez érthető, hiszen egyszer már feladta, most kapott egy második esélyt, és nagyon nem akarna egy hét után hazamenni. Azt látom, hogy próbál kapálózni, és olyan kortesbeszédeket mondani, amik lehet, hogy még a visszájára is ütnek” – mondta Emese.

Barbi továbbra is igyekezett képviselni az álláspontját, miszerint nem a Farmon töltött időt, hanem az elvégzett feladatokat kellene alapul venniük.

Én biztos, hogy a ciklusokat nézném, mert abból nem lehet kiindulni, hogy valaki új. Nem lehet ez alapján sem dönteni, mert muszáj valakire szavazni

– magyarázta Barbi a többieknek.