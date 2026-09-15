Kriston Péter számára elégtétel volt a Farm VIP ecsetbalhéja: „Van, amikor az igazság győz”

Komoly indulatokat kavart a Farm VIP legutóbbi termelési feladata. A hétfői adásban a sárga csapat tagjaiban felmerült a gyanú, hogy a pirosak a megengedettnél kisebb ecseteket készítettek. A vita odáig fajult, hogy a sárgák lemérték a piros csapat munkáit, miközben Szabó Franciskánál elszakadt a cérna. Kriston Péter és Simor Olivér azonban nem engedett az igazából, és végül kiderült: valóban volt alapja a felvetésüknek.
A Farm VIP 2026-os évadának eddigi legnagyobb balhéja volt
Az ecsetek körüli konfliktusról Kriston Péter az Origónak mesélt. Mint elmondta, az egész feladatban nagy szerepet vállalt, az ecsetek elkészítésén pedig Olivérrel együtt dolgozott, ezért különösen fontos volt számára, hogy mindenki ugyanazokat a szabályokat tartsa be.
„Minden munkában elég nagy szerepet töltöttem be, de az ecsetes részben is kifejezetten sokat dolgoztam, ezt Olivérrel együtt csináltuk. Sok munka volt benne, és az igazságérzetem is elég erős. Nyilván furcsa szituáció volt, hiszen itt mindenki idézőjelesen az életéért küzd” – mondta Péter.
A sárga csapat tagjai végül odamentek a pirosakhoz, hogy saját szemükkel győződjenek meg arról, valóban különböző méretű ecsetek készültek-e. A helyzet ekkor már rendkívül feszült volt, Franciska pedig teljesen kiborult, sírva dobálta az elkészült darabokat.
Pétert elmondása szerint azonban nem az vezérelte, hogy mindenáron legyőzzék a másik csapatot. Sokkal inkább az zavarta, hogy ha volt egy előírás, akkor annak mindenkire vonatkoznia kellett.
Tudok veszíteni, de ha egy olyan helyzetről beszélünk, ahol nem az előírásnak megfelelően készültek el a dolgok, azt már nehezen viselem. Persze tudom, hogy nekik is rengeteg munkájuk volt benne, ezt elismerem, de engem nem az érdekelt elsősorban, hogy ki nyer, hanem az, hogy ha valamiben megegyeztünk, akkor azt tartsuk is be. Különösen akkor, ha ennek a végén mi kerülünk hátrányba
– magyarázta.
Végül Demcsák Zsuzsa, valamint Zsolti gazda újraszámolása után megfordult az eredmény: a termelési feladatot a sárga csapat nyerte. A győzelem pedig nemcsak a csapat számára jelentett sikert, hanem Péternek személyes elégtételt is.
„Egy bizonyos pont után már úgy voltam vele, hogy ki kell tartanom a véleményem mellett. Hál' Istennek be is igazolódott, hogy nem volt hiába. Nyilván nagyon jó érzés, amikor az embert elismerik és megbecsülik azért, amit csinált, főleg úgy, hogy itt tényleg nagy részben rajtam múlt, hogy nem engedtem el ezt az egészet” – árulta el.
Kriston Péter Farm VIP-os szereplése alkalmával megmutatta érzelmesebb oldalát
A sárga csapat tagjai később meg is köszönték neki, hogy kiállt mellettük. Pétert annyira meghatotta társai elismerése, hogy könnyek között fogadta a dicséretet.
Ez az egész játék nagyon beszippantja az embert. Nekem ez egyfajta bizonyítás is volt saját magam felé, hogy van értelme kiállni azért, amiben hiszek, főleg akkor, ha tudom, hogy igazam van. A többiek öröme és elismerése pedig még inkább összeállt bennem egy nagy egésszé. Érzelmes ember vagyok, még akkor is, ha ez nem mindig látszik rajtam. Szerintem mindenkinek jól esik az elismerés, különösen akkor, ha tudja, hogy valóban segített
– fogalmazott.
Péter számára az ecsetbalhé így jóval többről szólt egy egyszerű farmos vitánál. Úgy érzi, az egész helyzet megerősítette abban, hogy nem mindig érdemes csendben maradni csak azért, hogy az ember elkerülje a konfliktust.
„Most nagyon közelről megtapasztaltam, hogy ha az ember ki tud állni az igazáért, és azt alá is tudja támasztani, ráadásul beletette a munkát, akkor igenis van olyan, hogy az igazság győz. Nekem ez nagyon jó visszajelzés volt” – mondta.
A Farm VIP játékosa szerint persze nem mindegy, hogyan áll bele valaki egy konfliktusba. Ő sem szeretne felesleges sárdobálást.
„Szerintem az a fontos, hogy ne a háttérben súgjunk össze, és ne otthon puffogjunk, hanem ha valaminek van alapja, akkor álljunk bele. Persze vannak helyzetek, amikor tudni kell csendben maradni, de ha úgy érzem, hogy van mögöttem teljesítmény és igazam van, akkor általában kiállok érte. Ez az életemben is így van” – tette hozzá.
Kriston Péter szerint a konfliktusok elkerülése hosszú távon nem feltétlenül vezet békéhez. Sőt, úgy véli, sok esetben éppen az őszinte konfrontáció segít abban, hogy az ember tisztábban lássa önmagát és a helyzetét.
Az életben nincs olyan, hogy valamilyen úton-módon ne kelljen konfrontálódni. Mindenkinek van véleménye, csak van, aki elmondja neked, és van, aki a hátad mögött operál vele. Én mindig azt tapasztaltam, hogy sokkal előrébb jutottam, amikor vállaltam a véleményemet, és ez a saját lelki békém szempontjából is sokkal jobb volt
– jelentette ki.