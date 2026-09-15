Kriston Péter számára elégtétel volt a Farm VIP ecsetbalhéja: „Van, amikor az igazság győz”

Komoly indulatokat kavart a Farm VIP legutóbbi termelési feladata. A hétfői adásban a sárga csapat tagjaiban felmerült a gyanú, hogy a pirosak a megengedettnél kisebb ecseteket készítettek. A vita odáig fajult, hogy a sárgák lemérték a piros csapat munkáit, miközben Szabó Franciskánál elszakadt a cérna. Kriston Péter és Simor Olivér azonban nem engedett az igazából, és végül kiderült: valóban volt alapja a felvetésüknek.

Kriston Péter vállalta a konfliktust a Farm VIP-ban (Fotó: TV2)

A Farm VIP 2026-os évadának eddigi legnagyobb balhéja volt

Az ecsetek körüli konfliktusról Kriston Péter az Origónak mesélt. Mint elmondta, az egész feladatban nagy szerepet vállalt, az ecsetek elkészítésén pedig Olivérrel együtt dolgozott, ezért különösen fontos volt számára, hogy mindenki ugyanazokat a szabályokat tartsa be.

„Minden munkában elég nagy szerepet töltöttem be, de az ecsetes részben is kifejezetten sokat dolgoztam, ezt Olivérrel együtt csináltuk. Sok munka volt benne, és az igazságérzetem is elég erős. Nyilván furcsa szituáció volt, hiszen itt mindenki idézőjelesen az életéért küzd” – mondta Péter.

A sárga csapat tagjai végül odamentek a pirosakhoz, hogy saját szemükkel győződjenek meg arról, valóban különböző méretű ecsetek készültek-e. A helyzet ekkor már rendkívül feszült volt, Franciska pedig teljesen kiborult, sírva dobálta az elkészült darabokat.

Pétert elmondása szerint azonban nem az vezérelte, hogy mindenáron legyőzzék a másik csapatot. Sokkal inkább az zavarta, hogy ha volt egy előírás, akkor annak mindenkire vonatkoznia kellett.

Tudok veszíteni, de ha egy olyan helyzetről beszélünk, ahol nem az előírásnak megfelelően készültek el a dolgok, azt már nehezen viselem. Persze tudom, hogy nekik is rengeteg munkájuk volt benne, ezt elismerem, de engem nem az érdekelt elsősorban, hogy ki nyer, hanem az, hogy ha valamiben megegyeztünk, akkor azt tartsuk is be. Különösen akkor, ha ennek a végén mi kerülünk hátrányba

– magyarázta.

Végül Demcsák Zsuzsa, valamint Zsolti gazda újraszámolása után megfordult az eredmény: a termelési feladatot a sárga csapat nyerte. A győzelem pedig nemcsak a csapat számára jelentett sikert, hanem Péternek személyes elégtételt is.