Farm VIP: „Csendes gyilkos”, vagy őszintén félénk a pornópápa fia? Dr. Makai Gábort kérdezte az Origo

Extrém és kissé zavarba ejtő helyzet, de képzeljük el egy pillanatra, hogyan is reagáltunk volna, ha kamaszkorunkban, megtalálva azt a bizonyos VHS kazettát, amire gondos szülői kezek ezt vésték: Reszkessetek betörők!, megpillantjuk a szüleinket, amint éppen áldoznak Aphrodité oltárán! Pontosan ez, vagy valami nagyon hasonló történt a Farm VIP piros csapatában küzdő Lorenzo Tanóval, aki mint ismeretes, a világhírnévre szertett hímtag „gazdája”, vagyis maga a nagy Rocco Siffredi fia. Gondolták is sokan a Farm VIP rajongói közül, hogy az idei évadban aztán lesz haddal had, már a minimum különös családi háttérrel rendelkező Lorenzo csak egy szemernyit is örökölt híres édesapja exhibicionizmusából. Aztán eljött az első adásnap és hamar kiderült, hogy ez az alma nem is eshetett volna messzebb a fájától. Lorenzo ugyanis meglehetősen, csendes, visszahúzódó karakterjegyeket mutat, ami azonnal fel is tűnt néhány csapattársának. El is nevezték mindjárt a „szép arcú, csendes gyilkosnak", miután megneszelték, hogy a srác egyelőre szinte némán szemléli őket, mintha csak a gyenge pontjukat keresné. De vajon mit mond a pszichológia arról a jelenségről, amikor a már említett extrémen extrovertált szülő gyermeke inkább lesz introvertált, mintsem hasonlóan harsány?
A Farm VIP fiatal szereplője Olaszországban valódi sztárnak számít
Nos, az Origo ennek a témának a boncolgatására kérte dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust, aki természetesen csak általánosságban beszélt a témáról. Itt kell megjegeznünk, hogy a a pornóipar koronázatlan királyként számontartott Rocco Siffredi fia nem először szerepel kamera előtt, hiszen Olaszországban, ahol született és nevelkedett a magyar származású anya és olasz édesapja mellett, ő bizony celebritásnak számít és tulajdonképpen eszerint is él. Olyannyira, hogy 2023-ban megnyerte az olasz Dancing with the Stars-t, majd szerepelt a Survivor talján verziójának 2025-ös évadában is. Emellett pedig komoly szerepet vállal édesapja felnőttfilmes vállalkozásában is, ahol operatőrként, rendezőként, és projektmenedzserként is dolgozik. Vagyis ott van benne édesapja exhibicionizmusa, ami valahogy addig tart, amíg el nem indul a kamera…
„Az extrovertált szülők gyermekei csendesebbé válnak...”
Szóval hogy is van ez? „A történet kulcsa ott lehet, hogy nem egyszerűen ”apa pici fiacskájáról” van szó, hanem eleve egy extrém, családi helyzetbe született bele.”
Hiszen a szexualitás itt a szülő identitásának a része. Nem csupán egy munka ez a szülő részéről, de ez szerves és megkerülhetetlen eleme a család rendszerének.
„A gyereknek ezzel a kész helyzettel kellett és kell valamit kezdenie, amióta csak az eszét tudja. Ugyanakkor fontos kijelenteni, hogy ez a szituáció nem hoz magával feltétlenül patológiát. De, hogy kihívás elé állítja, az biztos. Ugyanakkor ez az extrém körülmény hozhat magával egyfajta belső feszültséget és vívódást, hiszen a család identitása nem feltétlenül válik az egyén identitásává is. Sőt, ebben az esetben tisztán ki is rajzolódik az igény arra, hogy megmutassa, ő ugyan egy híres ember fia, de egyúttal egy teljesen önálló személyiség is” – kezdte általánosságban a szakember, aki úgy gondolja, hogy jó adag tudatosság lehet amögött, hogy ha egy ismert ember gyermeke egyszerre vágyja és féli is a rivaldafényt. „A csendesség egyébként nem feltétlen egyenlő az introverzióval. Simán lehet valaki bizonyos helyzetekben visszahúzódó és megfigyelő állásba helyezkedő. Az egyik idevágó pszichológiai elmélet szerint az extrovertált szülők gyermekei csendesebbé válnak, mivel a családban nincs szükség még egy domináns, hangos szereplőre.”
Ugyanakkor belép a kontroll is. Különösen, ha le szeretne válni kicsit az apjáról. Vagyis szerepel itt-ott, hiszen mégiscsak egy ismert család sarja, de ő maga dönti el, hogy mikor és mennyit mutat magából a közvélemény irányába. Ez a határvédelem
- fogalmazott dr. Makai Gábor. Hogy miként alakulnak az egyébként édesanyja révén magyar származású Lorenzo Tano emberi kapcsolatai a Farm VIP-ben, az kiderül minden hétköznap este a TV2 képernyőjén.