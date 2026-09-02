Farm VIP: „Csendes gyilkos”, vagy őszintén félénk a pornópápa fia? Dr. Makai Gábort kérdezte az Origo

Lorenzót mar most a csendes gyilkosként emlegetik a piros csapatban (Fotó: TV2)

„Az extrovertált szülők gyermekei csendesebbé válnak...”

Szóval hogy is van ez? „A történet kulcsa ott lehet, hogy nem egyszerűen ”apa pici fiacskájáról” van szó, hanem eleve egy extrém, családi helyzetbe született bele.”

Hiszen a szexualitás itt a szülő identitásának a része. Nem csupán egy munka ez a szülő részéről, de ez szerves és megkerülhetetlen eleme a család rendszerének.

„A gyereknek ezzel a kész helyzettel kellett és kell valamit kezdenie, amióta csak az eszét tudja. Ugyanakkor fontos kijelenteni, hogy ez a szituáció nem hoz magával feltétlenül patológiát. De, hogy kihívás elé állítja, az biztos. Ugyanakkor ez az extrém körülmény hozhat magával egyfajta belső feszültséget és vívódást, hiszen a család identitása nem feltétlenül válik az egyén identitásává is. Sőt, ebben az esetben tisztán ki is rajzolódik az igény arra, hogy megmutassa, ő ugyan egy híres ember fia, de egyúttal egy teljesen önálló személyiség is” – kezdte általánosságban a szakember, aki úgy gondolja, hogy jó adag tudatosság lehet amögött, hogy ha egy ismert ember gyermeke egyszerre vágyja és féli is a rivaldafényt. „A csendesség egyébként nem feltétlen egyenlő az introverzióval. Simán lehet valaki bizonyos helyzetekben visszahúzódó és megfigyelő állásba helyezkedő. Az egyik idevágó pszichológiai elmélet szerint az extrovertált szülők gyermekei csendesebbé válnak, mivel a családban nincs szükség még egy domináns, hangos szereplőre.”

Ugyanakkor belép a kontroll is. Különösen, ha le szeretne válni kicsit az apjáról. Vagyis szerepel itt-ott, hiszen mégiscsak egy ismert család sarja, de ő maga dönti el, hogy mikor és mennyit mutat magából a közvélemény irányába. Ez a határvédelem

- fogalmazott dr. Makai Gábor. Hogy miként alakulnak az egyébként édesanyja révén magyar származású Lorenzo Tano emberi kapcsolatai a Farm VIP-ben, az kiderül minden hétköznap este a TV2 képernyőjén.