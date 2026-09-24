Erre ő sem számított! Luna függőséggel távozott a Farmról

Luna számára nem csupán egy televíziós kalandot jelentett a Farm VIP, hanem egy olyan időszakot is, amelyben önmagára és egy új életformára is rátalált. Az influenszer a műsorba egy nehéz lelki időszakban érkezett, ám a csapattársaitól kapott szeretet és elfogadás sokat segített neki abban, hogy ismét magabiztosabb legyen. Közben pedig egy olyan világba is betekintést nyert, amely annyira magával ragadta, hogy a Farm után sem szeretett volna elszakadni tőle.

Luna számára óriási élmény volt a Farm VIP (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplője rengeteget köszönhet a műsornak

Luna a Farmon olyan visszajelzéseket kapott, amelyek megerősítették abban, hogy szerethető és értékes ember.

„Alapvetően egy rossz időszakomban mentem oda, mert akkoriban még nagyon sok bántó kommentet kaptam, és meg akartam nézni azt, hogy egy teljesen új társaságban mennyire tudok beilleszkedni, mennyire fogadnak el, mennyire vagyok számukra szerethető személyiség. Aztán igazából abszolút megkaptam ezt a visszajelzést a csapattársaimtól” – mesélte.

A pozitív élmények a közösségi médiában tapasztalt bántásokhoz való viszonyára is hatással voltak. Luna úgy érzi, sikerült lezárnia egy korábbi életszakaszt, és ma már sokkal nyugodtabban tekint a róla szóló véleményekre.

„Ezáltal nőtt az önbizalmam is. Mostanában már nem is látok nagyon durva kommenteket. Már kiléptem abból az életszakaszomból is, ami előtte volt, úgyhogy teljesen pozitív ez a változás” – árulta el az Origónak.

A Farmon töltött idő alatt Luna számos olyan munkát és tevékenységet próbálhatott ki, amelyek valójában sosem álltak tőle távol. Az állatok gondozása és a vidéki élet mindennapjai hamar közel kerültek a szívéhez.

Rengeteg dolgot kipróbálhattam, és nagyon megtetszett ez az életmód, addiktív, tehát gyakorlatilag függőséget okozott. Jó volt a Farmon belekóstolni az állattartásba, és a munkálatokba, ezért a kinti életben is éppen egy hasonló kis tanya készítésén vagyok. Ami nem hiányzik, az a hideg vizes fürdés. Azt bármikor kihagynám, az borzasztó, de egyébként minden más hiányzik

– mondta.

Luna a saját otthonában is több állatot fog nevelni (Fotó: TV2)

Luna gyermekét is szeretné majd bevonni a munkálatokba

Luna nem csupán álmodozik a saját kis birtokról, hanem már konkrét lépéseket is tett annak megvalósításáért. Az első állatai is megvannak, és a tervei szerint a jövőben tovább bővíti majd a kis farmját.