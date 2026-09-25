Farm VIP: Durva diagnózist állított fel Németh Kristóf Olivérről – Ismét a szemébe hazudtak

Nehéz érzésekkel ébredt a sárga csapat a Farm VIP csütörtöki adásában a szerdai konfliktus után. Miközben Anger Zsolt és Németh Kristóf megpróbálták megfejteni, miért akadt ki Simor Olivér, a játékos egyenesen Zsolttal szerette volna tisztázni a történteket.

Németh Kristóf kinevezte magát a Farm VIP pszichológusának, és diagnózist állított fel Simor Olivérről (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői durván összebalhéztak a szerdai adásban

Olivér úgy érezte, már nehéz jól aludnia ebben a társaságban.

„Ennyi konfliktus után az ember hiába alszik egyet, azért azok jelen vannak. De amúgy jól keltem abszolút, szóval nem volt bennem semmilyen negatív érzés” – mondta Olivér.

Dér Heni, Anger Zsolt, majd később Németh Kristóf is arról beszéltek, szerintük mi állhatott Olivér előző esti kirohanásának hátterében. Anger sajátos hasonlattal próbálta értelmezni a helyzetet.

Neki ekkora ingadozásai vannak, és ezt valamilyen módon meg kell érteni. Olyan, mint egy lelkes kutyus, tele van szeretettel, óriási szeretetigénye van. Fél attól, hogy nehogy őt mi bántsuk. Olyan, mintha húsz perc múlva ezeket a rohamait elfújták volna

– mondta Zsolt.

Németh Kristóf ennél is tovább ment, és saját értelmezése szerint diagnózist is felállított Olivérről.

„Én megfejtettem, pofon egyszerű: neki van egy betegsége. Ezt bipoláris személyiségzavarnak hívják szaknyelven” – jelentette ki Heninek.

A riportban Kristóf ismét a mentális betegségekhez kapcsolódó kifejezést használta Olivér viselkedésére.

Olivéren most azt látom, hogy a mániás depressziós korszakának most a mániás korszakában van, tehát most egy jobb hangulatban van. Remélem, hogy lenyugodott, és a munkájával tudja segíteni a csapatot

– mondta.

Simor Olivér tisztázni szerette volna Zsolttal a történteket, de nem kapott egyenes választ (Fotó: TV2)

Simor Olivér Anger Zsolttal próbált beszélni

Olivér eközben szerette volna tisztázni Anger Zsolttal, hogy miért alakult ki a konfliktus, és hangsúlyozta: attól, hogy Farmgyűlésre szeretne menni, még nem akarta hátráltatni a csapatot.

„Pár mondat: azt akartam csak mondani, hogy azért, mert szeretnék menni Farmgyűlni, az nem azt jelenti, hogy én elengedem a termelést. Nem fogom hét embernek a munkáját semmibe venni” – mondta Zsoltnak.

Anger azonban azt állította, hogy ők egyáltalán nem gondolták és nem is mondták, hogy Olivér szándékosan hátráltatná a munkát. Ezután más irányba terelte a beszélgetést.

Te azt gondolod, hogy én és a Kristóf valamiért orrolunk rád

– mondta Zsolt.