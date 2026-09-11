Farm VIP: Németh Kristóf könnyekben tört ki, Anger Zsolt pedig indulatosan nekiment csapattársainak

Újabb érzelmes és feszült pillanatokat tartogat a TV2 sikerműsora, a Farm VIP mai adása. A beharangozóból már kiderült, hogy ezúttal sem lesz hiány konfliktusokból, miközben Németh Kristóf egy ponton teljesen összetörik.

Németh Kristóf teljesen kiborul a Farm VIP mai adásában (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői közül Németh Kristóf könnyekben tör ki

A színész az elmúlt napokban már több csapattársával is összekülönbözött, most azonban egészen más oldalát mutatja meg. Kristóf könnyek között beszél egy számára különösen fontos társáról, akivel úgy tűnik, a farmon töltött idő alatt is kialakult egy különleges kapcsolata.

Nem bolondultam meg. Nekem nagyon fontos az, hogy ezzel a csacsival meg szoktam beszélni a dolgokat hangosan

– mondta Dér Heninek.

Hogy pontosan miért vált ennyire fontossá Kristóf számára a csacsi, egyelőre rejtély. A beharangozó alapján azonban a pénteki adásban erre is fény derülhet, és az is kiderülhet, mi húzódik a színész érzelmi reakciójának hátterében. Kristóf számára egyébként nem ismeretlen, hogy egy-egy nehéz pillanatban elsírja magát a kamerák előtt. Tavaly, az Ázsia Expressz egyik feladata után szintén könnyekben tört ki, úgy beszélt édesapjáról, aki már hosszú ideje nincs vele.

„És természetesen, én nagyon hiszek abban, hogy édesapám ott volt mellettem. Ő, aki már nagyon régen nincs velünk…” – mondta akkor.

Éppen ezért könnyen lehet, hogy most is édesapja emléke érintette meg ennyire, ám hogy valóban erről van-e szó, arra csak az esti adás adhat választ.

Anger Zsolt körül ismét gyűlnek a viharfelhők (Fotó: TV2)

A Farm VIP hatodik évadában újabb balhé jöhet

Nemcsak Kristóf érzelmi pillanatai miatt lesz azonban izgalmas a pénteki epizód. Anger Zsolt, aki tegnap tért vissza a Farm VIP-ba, ezúttal új csapatában, a sárgáknál kerülhet összetűzésbe társaival.

A színész meglehetősen indulatosan fogalmazott, amikor arról beszélt, hogy nem szeretne másokhoz igazodni, és ragaszkodik ahhoz, hogy önmagát adja a játékban.

„Nem akarok olyan lenni, mint te, sem mint te, sem mint te, én ez akarok lenni, és én ez vagyok” – mutatott végig Anger Zsolt a csapattársain.

Úgy tűnik, Zsoltnak az új csapatban sem lesz teljesen zökkenőmentes a beilleszkedése. Hogy pontosan mi váltotta ki belőle ezt az indulatot, és kikkel kerülhet szembe, az a Farm VIP péntek esti adásában kiderül.