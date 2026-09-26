Farm VIP: A szakember szerint Németh Kristóf „diagnózisa” hatalmas károkat okozhat

A húr már nem csak feszül, de minden irányból el is pattant a Farm VIP sárga csapatának tagjainál. Az égtelen és mindenkihez méltatlan vitahullám központi figurái Németh Kristóf, Anger Zsolt és az általuk pellengérre állított Simor Olivér, akik oda-vissza úgy fújnak egymásra, mint dühös bagzómacskák egy sötét sikátorban, egy tavaszi hajnalon. A két színész amolyan véd és dacszövetséget kötöttek egymással és amolyan „ha van rajta sapka, ha nincs” alapon állnak bele folyton Olivérbe, aki persze koránt sem „bűntelen” a rendre kirobbanó vitákban. De hogy a viselkedéséből bármilyen pszichés problémára lehetne következtetni, azt sem mi, sem pedig az Origo által megkérdezett Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus nem állítanánk. Nem úgy, mint Kristóf és Anger Zsolt, akik ugye színművészek, vagyis a diplomájuk tekintetében biztosan állítható róluk, hogy halvány fogalmuk sincs arról, mit is beszélnek. Pláne, hogy mekkora károkat okoznak azzal, miként konkrét és súlyos mentális betegségeket dobálnak be a térbe.

Anger Zsolt és Simor Olivér vitájával indult a Farm VIP idei évadának eddigi legnagyobb balhéja (Fotó: TV2 )

Anger Zsolt kezdte a „diagnosztizálást”: „Húsz perc múlva pedig olyan, mintha ezeket a rohamait elfújták volna”

De mi is történt pontosan a Farm VIP csütörtöki epizódjában, ami miatt felkerestük Dr. Makai Gábort? Az előző esti parázs vita utáni reggelen Anger Zsolt éhgyomorra rázendített a témára és megpróbált nagyon bölcsen, mi több, tudományosan fogalmazni Dér Heninek arról, hogy „mi is a baj” Simor Olivérrel. „Most jöttek kifelé a Kristóffal és semmi baja. Olivérnek akkora ingadozásai vannak… Valamilyen módon meg kell érteni. Van egy pillanat…”

Olyan, mint egy lelkes kutyus. Tele van szeretettel és óriási szeretetigénye van. Fél attól, hogy nehogy bántsuk őt.

„De mi nem bántjuk. Ha bántanám, odamennék hozzá és ezt mondanám: Hülye vagy?! Mit zabálsz, amikor mi dolgozunk?! De hát nem így van. Nevetgélünk csak. És akkor mi van? Húsz perc múlva pedig olyan, mintha ezeket a rohamait elfújták volna” – bölcselkedett a színész. Ezen a ponton sétált be a farmház konyhájába Németh Kristóf, aki doktorra aludta magát a friss nyári levegőn, így már egy kész diagnózissal lépett cimborái elé. „Én megfejtettem! Pofon egyszerű! Szerintem neki van egy betegsége. Bipoláris személyiségzavarnak hívják szaknyelven.”

Olivéren most azt látom, hogy a mániás depressziójának a mániás korszakában van.

„Tehát most egy jobb hangulatban. Remélem, már lenyugodott és a munkájával tudja segíteni a sárga csapatot” – fejtette ki minden alap nélküli véleményét a színész. És, hogy mi ezzel a baj? Nos, alapvetően minden, de a lényeget mondja el inkább a szakember.