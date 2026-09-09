Lebukott Németh Kristóf: hatalmas balhé készül a Farm VIP-ben

Forrósodik a hangulat a Farm VIP-ban: a sárga csapat elveszítette a termelési feladatot, így hamarosan Farmgyűlésen kell dönteniük arról, kit küldenek párbajozni. A tét óriási, hiszen akit megszavaznak, az maga választhatja ki ellenfelét, a párbaj vesztese pedig kénytelen elhagyni a Farmot. A nagy döntés előtt azonban egy másik ügy is alaposan felkavarhatja a csapat életét.
A Farm VIP szereplői a mai adásban is egymásnak eshetnek
A Farmgyűlést megelőzően lejátszották a védettségi játékot, amelyben a legügyesebb nő és férfi versenyző mérkőzött meg egymással. Németh Kristóf és dr. Kenéz Nóra jutottak a végső összecsapásig, vagyis kettejük között dőlt el, ki szerezheti meg a rendkívül fontos védettséget. Kristóf számára különösen nagy volt a tét, ugyanis Simor Olivér napok óta arról beszélt, hogy szerinte a többiek őt akarják majd kiszavazni. Kristóf attól tartott, hogy ha valóban ő kerül célkeresztbe, Olivér a köztük kialakult konfliktusok miatt őt választja majd ellenfelének. Kristóf mindent megtett annak érdekében, hogy elkerülje ezt a helyzetet: a játék közben odasúgta Nórinak, hogy mentse meg, vagyis hogy segítsen neki megszerezni a védettséget. Nóri pedig megtette, amit kért tőle: szándékosan nem hozta ki magából a maximumot, így Kristóf lett a védett játékos.
A történtek azonban nem maradtak sokáig titokban. Luna rájött, hogy Nóri nem véletlenül veszítette el a játékot, és amikor rákérdezett, Nóri be is vallotta neki, hogy valóban direkt engedte át a győzelmet Kristófnak. Sőt, azt sem titkolta tovább, hogy maga Kristóf kérte meg erre.
A Farm VIP hatodik évadában egymást érik a balhék
Az információ futótűzként terjed a mai adásban a sárga csapaton belül. Luna Dér Heninek és Béres Anettnek is beszámolt arról, amit Nóritól megtudott, Heni pedig láthatóan nem tudott napirendre térni a történtek felett.
„Nóri azt mondta nekem, hogy Kristóf kérte meg őt” – árulta el Dér Heninek és Béres Anettnek Luna.
Heni azonnal értetlenkedni kezdett, hiszen számára egyáltalán nem volt világos, mikor és hogyan történhetett meg a háttérben az egyezség.
„Mi van?! De mikor kérte volna meg?” –mondta Heni.
A történtek után a sárga csapat kapitánya nem elégedett meg azzal, hogy néhány ember között beszéljék ki a hallottakat. Összehívta az egész társaságot, hogy mindenki előtt tisztázzák, pontosan mi történt a védettségi játék során.
Szeretném, hogy ha ez tisztába kerülne, hogy így csapatszinten halljuk, hogy mi a valid, mert nekem ez nem kóser
– hívta össze a sárga csapatot Heni.
A Farmgyűlés így már nemcsak arról szólhat, hogy kit akarnak ma kiszavazni, hanem a csapaton belüli bizalom is komoly próbatétel elé kerülhet. Az, hogy meddig fajul ez az ügy, ma este kiderül.