Lebukott Németh Kristóf: hatalmas balhé készül a Farm VIP-ben

Forrósodik a hangulat a Farm VIP-ban: a sárga csapat elveszítette a termelési feladatot, így hamarosan Farmgyűlésen kell dönteniük arról, kit küldenek párbajozni. A tét óriási, hiszen akit megszavaznak, az maga választhatja ki ellenfelét, a párbaj vesztese pedig kénytelen elhagyni a Farmot. A nagy döntés előtt azonban egy másik ügy is alaposan felkavarhatja a csapat életét.

Németh Kristóf szerezte meg a védettséget jelentő kék kendőt a Farm VIP-ben (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői a mai adásban is egymásnak eshetnek

A Farmgyűlést megelőzően lejátszották a védettségi játékot, amelyben a legügyesebb nő és férfi versenyző mérkőzött meg egymással. Németh Kristóf és dr. Kenéz Nóra jutottak a végső összecsapásig, vagyis kettejük között dőlt el, ki szerezheti meg a rendkívül fontos védettséget. Kristóf számára különösen nagy volt a tét, ugyanis Simor Olivér napok óta arról beszélt, hogy szerinte a többiek őt akarják majd kiszavazni. Kristóf attól tartott, hogy ha valóban ő kerül célkeresztbe, Olivér a köztük kialakult konfliktusok miatt őt választja majd ellenfelének. Kristóf mindent megtett annak érdekében, hogy elkerülje ezt a helyzetet: a játék közben odasúgta Nórinak, hogy mentse meg, vagyis hogy segítsen neki megszerezni a védettséget. Nóri pedig megtette, amit kért tőle: szándékosan nem hozta ki magából a maximumot, így Kristóf lett a védett játékos.

A történtek azonban nem maradtak sokáig titokban. Luna rájött, hogy Nóri nem véletlenül veszítette el a játékot, és amikor rákérdezett, Nóri be is vallotta neki, hogy valóban direkt engedte át a győzelmet Kristófnak. Sőt, azt sem titkolta tovább, hogy maga Kristóf kérte meg erre.