Hatalmas balhé tört ki a Farm VIP-ban: Németh Kristóf méregkeveréssel gyanúsítja Béres Anettet

A pénteki adás sem telt el konfliktus nélkül a Farm VIP-ban. Ezúttal egy egészen hétköznapinak tűnő dolog, mindössze egy deciliter langyos víz robbantotta ki a balhét Béres Anett és Németh Kristóf között, a vita pedig hamarosan odáig fajult, hogy a színész már azzal gyanúsította társát, hogy miatta betegedtek meg a többiek.

A Farm VIP pénteki adásában Németh Kristóf nekiment Béres Anettnek (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői újra összebalhéztak

Anett a kelttésztához szeretett volna langyos vizet szerezni, ám a kútnál nem tudott megfelelő hőmérsékletű vizet venni, ezért a zuhanyzóból hozott magának. Kristóf ezt meglátta, és azonnal számon kérte rajta, miért onnan töltötte meg az edényt.

„Ezt most komolyan csinálod? Hogy onnan hozol vizet, a rozsdás, legyes hordóból?” – kérdezte fel Kristóf Anettet.

Anett nem értette, miért jelentene problémát a zuhanyzóból származó víz.

„Ugyanaz van ebben, mint abban” – válaszolta Anett.

Kristóf azonban nem nyugodott meg, hanem egyre indulatosabban reagált. Anett többször is arra kérte, hogy ne kiabáljon vele, és próbálja meg higgadtan megbeszélni a helyzetet.

Miért kiabálsz? Félsz valamitől?

– kérdezte Anett.

A vita ekkor már nem csupán a vízről szólt. Kristóf ugyanis összefüggést látott a zuhanyzóból hozott víz és a társai rosszulléte között, és igencsak keményen vonta kérdőre Anettet.

Te normális vagy?! Azért fosik ezek szerint négy ember, mert onnan hozod a vizet

– csattant fel a színész.

Elszabadultak az indulatok a pénteki adásban (Fotó: TV2)

Németh Kristóf Béres Anettet ekézte Dér Heninek

Anett hiába próbálta tisztázni a helyzetet, Kristóf továbbra is azt feltételezte, hogy a nő felelőssé tehető a többiek panaszaiért. Anett közben arra hívta fel a figyelmét, hogy ez volt az első alkalom, amikor a zuhanyzóból hozott vizet, így az időbeli összefüggés miatt sem lehetett felelős azért, hogy a többieknek már napok óta problémáik voltak.

A konfliktus ezzel azonban nem ért véget. Kristóf később Dér Henihez ment, és neki is elmesélte a történteket. A színész igencsak lesújtó véleményt fogalmazott meg Anettről, többek között butának és szőkének nevezte, valamint azt állította, szerinte a nő csupán nyaralni érkezett a Farmra, ráadásul már méreg keveréssel gyanúsította.

Heni csak Kristóf elmondásából ismerte a történteket, ezért egyetértett a színésszel, és később már ő is keményen fogalmazott Anettről: igénytelennek nevezte.