Farm VIP: máris kitört a balhé, Németh Kristófnak nekiment Simor Olivér

Aligha úgy alakult Németh Kristóf számára a Farm VIP második napja, ahogyan azt elképzelte. A sárga csapat tagjai már a reggeli órákban feszülten ébredtek, később a színész akarata ellenére belekeveredett egy kisebb balesetbe, majd estére olyan konfliktus robbant ki közte és Simor Olivér között, amelyből egyértelműen kiderült: a csapaton belül bizony máris komoly feszültségek vannak.
A Farm VIP szereplői máris konfliktusba keveredtek
A második adás reggele különösen nehezen indult a sárgák számára. A pajtában töltött első éjszaka ugyanis nem bizonyult túl pihentetőnek, többen alig tudtak aludni. Németh Kristófnak azonban sikerült elaludnia, éppen ezért különösen rosszul esett neki, hogy hajnalban őt is felébresztették.
Később a két csapat megkapta az első komoly termelési feladatát: két nap alatt egy fa kerti ülőszettet kellett elkészíteniük. A munka megkönnyítéséért ráadásul komoly verseny indult, hiszen a napi játék győztese néhány órára megkaphatta maga mellé Vencelt, a mesterembert, aki szakmai segítséget nyújthat az építéshez.
A három szakaszból álló játékban végül a sárga csapat diadalmaskodott, örömük pedig hatalmas volt. A győzelem pillanatában mindenki ugrált és ünnepelt, Németh Kristóf azonban annyira belefeledkezett az ovációba, hogy észre sem vette: kétszer is eltalálta Dér Henit. Az énekesnő szája ráadásul kissé fel is szakadt a nagy ünneplés közepette.
A Fam VIP sárga csapatában megtépázódott az összhang
A győzelem után azonban gyorsan vissza kellett térniük a munkához. Mindkét csapat nekilátott a kerti bútor elkészítésének, a sárgáknál viszont hamar kiderült, hogy nem mindenki érzi magát otthonosan a barkácsolás világában. Így a feladatok szép lassan megoszlottak: Dér Heni a vacsorával foglalkozott, Béres Anett és Lunácska a növényeket locsolták, Simor Olivér és Iván Bence pedig az állatok etetésére indultak. Az ülőszett építésével így végül csupán hárman foglalkoztak: Kenéz Nóra, Kriston Péter és Németh Kristóf. A színész azonban egyre kevésbé tudta szó nélkül nézni, hogy miközben ők dolgoznak, a többiek más feladatokat végeznek.
„Te vagy a csapatkapitány, nem viccből mondom, menjünk és teremtsük le őket” – biztatta Kristóf Nórát arra, hogy keressék meg a többieket.
Kristóf számára különösen Simor Olivér döntése volt érthetetlen, és a kamerák előtt sem próbálta leplezni a dühét.
Hogy merülhet fel Olivérben az, hogy arra biztatja és bátorítja Bencét, hogy fejezzék be a munkát, és menjenek el állatokat etetni? Ez olyan, mintha lenne egy belső ellenségünk. Ez engem rendkívül felbosszantott, ezért úgy döntöttem, hogy ezt azonnal meg kell beszélni a többiekkel
– fakadt ki a kamerák előtt Németh Kristóf.
A színész káromkodva indult megkeresni csapattársait, és végül a pajtánál találta meg őket. Kristóf ismét hangot adott annak, hogy szerinte most más lenne az elsődleges feladat.
„Termelési feladat van. Értem, hogy fontosak az állatok meg a növények, de most még tudnánk dolgozni” – magyarázta a többieknek Kristóf.
Simor Olivér nekiment Németh Kristófnak
A történtek azonban Simor Olivérben is komoly indulatokat váltottak ki. A kamerák előtt megpróbálta megfejteni, mi állhat Németh Kristóf viselkedése mögött, és arra jutott, hogy a színész talán túlságosan is szeretné kézben tartani a dolgokat.
„Kristóf személyisége nem túl bonyolult, de azért próbálom megfejteni az ő dinamikáját. Ő rendez és embereket instruál, de az a nagy büdös helyzet, hogy jelenleg nem a színházban van. Az ő játéka szempontjából mi statiszták vagyunk itt, de ő ezt nagyon rosszul gondolja” – magyarázta Olivér.
A feszültség végül este, a vacsoraasztalnál robbant ki igazán. A sárga csapat éppen arról beszélgetett, hogyan fogják megszervezni a következő napi munkát, amikor megérkezett hozzájuk Vencel, a mesterember. Simor Olivér azonban nem tudta magában tartani azt, ami egész nap foglalkoztatta, és a többiek előtt szembesítette Kristófot a véleményével.
„Kristóf, mindketten beszélünk, nem csak te holnap Vencellel. Mindketten fogunk beszélni, nem az lesz, hogy te elkezded, és délben fejezed be, hanem mindannyian beszélünk.”
Ezt azért mondom, mert hajlamos vagy azonnal átvenni a stafétabotot, mindenkit magad mögé utasítva, elnyomva, elhalkulva, félmondatba belevágva. És ezt komolyan mondom, ez egy borzasztó tulajdonságod
– mondta Olivér a vacsoraasztalnál.
Németh Kristófot láthatóan váratlanul érte, hogy Olivér ilyen keményen fogalmazott vele kapcsolatban. A színész úgy érezte, egy egyszerű kérésen túl személyeskedésbe fordult át a beszélgetés.
Olivér számomra meglepő hangnemben teremtett le a társaság előtt. Ha ezt a mondatot úgy fejezte volna be, hogy ne csak te beszélj, hanem hagyd, hogy más is beszéljen, akkor ezt el is fogadnám, de ez már személyes, és ez kettőnkről szól
– mondta Kristóf a kameráknak.
Úgy tűnik tehát, a Farm VIP második napján máris komoly repedések jelentek meg a sárga csapat egységén. A nagy kérdés most már csak az, sikerül-e Kristófnak és Olivérnek rendezniük a konfliktusukat, vagy ez még csak a kezdete volt egy sokkal komolyabb háborúnak a sárga csapaton belül.