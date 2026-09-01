Farm VIP: máris kitört a balhé, Németh Kristófnak nekiment Simor Olivér

Aligha úgy alakult Németh Kristóf számára a Farm VIP második napja, ahogyan azt elképzelte. A sárga csapat tagjai már a reggeli órákban feszülten ébredtek, később a színész akarata ellenére belekeveredett egy kisebb balesetbe, majd estére olyan konfliktus robbant ki közte és Simor Olivér között, amelyből egyértelműen kiderült: a csapaton belül bizony máris komoly feszültségek vannak.

A sárga csapat nyerte meg a termelést segítő játékot a Farm VIP-ban (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői máris konfliktusba keveredtek

A második adás reggele különösen nehezen indult a sárgák számára. A pajtában töltött első éjszaka ugyanis nem bizonyult túl pihentetőnek, többen alig tudtak aludni. Németh Kristófnak azonban sikerült elaludnia, éppen ezért különösen rosszul esett neki, hogy hajnalban őt is felébresztették.

Később a két csapat megkapta az első komoly termelési feladatát: két nap alatt egy fa kerti ülőszettet kellett elkészíteniük. A munka megkönnyítéséért ráadásul komoly verseny indult, hiszen a napi játék győztese néhány órára megkaphatta maga mellé Vencelt, a mesterembert, aki szakmai segítséget nyújthat az építéshez.

A három szakaszból álló játékban végül a sárga csapat diadalmaskodott, örömük pedig hatalmas volt. A győzelem pillanatában mindenki ugrált és ünnepelt, Németh Kristóf azonban annyira belefeledkezett az ovációba, hogy észre sem vette: kétszer is eltalálta Dér Henit. Az énekesnő szája ráadásul kissé fel is szakadt a nagy ünneplés közepette.

Németh Kristóf kiakadt a társaira a Farm VIP-ban (Fotó: TV2)

A Fam VIP sárga csapatában megtépázódott az összhang

A győzelem után azonban gyorsan vissza kellett térniük a munkához. Mindkét csapat nekilátott a kerti bútor elkészítésének, a sárgáknál viszont hamar kiderült, hogy nem mindenki érzi magát otthonosan a barkácsolás világában. Így a feladatok szép lassan megoszlottak: Dér Heni a vacsorával foglalkozott, Béres Anett és Lunácska a növényeket locsolták, Simor Olivér és Iván Bence pedig az állatok etetésére indultak. Az ülőszett építésével így végül csupán hárman foglalkoztak: Kenéz Nóra, Kriston Péter és Németh Kristóf. A színész azonban egyre kevésbé tudta szó nélkül nézni, hogy miközben ők dolgoznak, a többiek más feladatokat végeznek.