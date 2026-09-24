Simor Olivér nem kertelt Németh Kristófról és Angerről: „Undormány viselkedés, felfordul a gyomrom”

Minden embert kikészít az, ha megtudja, hogy két társa a háta mögött folyamatosan gúnyolódik, és olyan jelzőket használnak rá, amelyeknek semmi valóságalapjuk nincsen, ráadásul még bántóak is. A Farm VIP sárga csapatának színész részlege azonban szinte mesterséget űz ebből. Több társukat is górcső alá vették már, de egyben emberükre találtak: Simor Olivér ugyanis nem tűri el az ilyesfajta viselkedést, és hangot ad annak, ha valaki kipécézi.
A Farm VIP szereplője reagált Kristóf és Zsolt állításaira
Olivér az Origónak reagált arra, hogy mit mondott róla a háta mögött Anger Zsolt és Németh Kristóf. A Farm VIP szereplője nem rejtette véka alá a véleményét, és őszintén beszélt arról, hogy miért volt nehéz együtt élnie a színészduóval.
Igazából nem vagyok meglepve, és nem is bánt, inkább fölrobbanok a méregtől. Hogy lehet valaki ennyire gerinctelen és jellemtelen? Azt üvöltötte nekem Anger, hogy ő vállalja azokat, amiket mond, miközben soha nem vállalta föl egyetlen egyszer sem. Mindig is mások háta mögött beszéltek, és ha arra került a sor, hogy szemtől szembe kellene mondaniuk valamit, nem vállalták fel. Undormány viselkedés, felfordul a gyomrom.
Olivér szerint azonban elsősorban nem Anger Zsolttal, hanem Németh Kristóffal volt komolyabb konfliktusa.
„Még mindig azt tartom, hogy nekem igazán a legnagyobb bajom Kristóffal volt, aki egy két lábon járó totális jellemtelenség. Eleve az, hogy azt mondta Heninek meg Zsoltnak, hogy majd ügyességi feladatban kihívom ezt a tehetségtelen f*szkalapot. Hát könyörgöm, volt rá lehetőséged korábban, csak te azt mondtad Nórinak, hogy mentsen meg” – üzente Kristófnak.
„És ahelyett, hogy cinkosként legalább a nézőket bevonta volna, hogy ott a helyzet ezt megkívánta, inkább komplett idiótának és hülyének nézte a nézőket is, a készítőket is, és nem utolsósorban Nórit mindenki előtt meghazudtolta. A másik meg az: abban a pillanatban, hogy az emberek belépnek a Farmra, megszűnik mindenkinek a titulusa. Onnantól kezdve nem színészek, énekesek vannak, hanem piros és sárga játékosok.”
Simor Olivér azt is hangsúlyozta, hogy tisztában van a saját hibáival, de ő legalább végig egyenes volt.
Félreértés ne essék, tele vagyok hibákkal, rengeteg hibám van. Senki nem tökéletes, de én még ráadásul a problémásabb kategória vagyok. De százszor inkább vagyok tele hibákkal, és vagyok egyenes, gerinces ember, mint egy magát tökéletesnek gondoló valaki gerinc nélkül. Azt pedig teljes mértékben kikérem magamnak, amit Kristóf mondott, hogy közveszélyes munkakerülő vagyok, mert ha nem dolgoztam tízszer annyit, mint ő a Farmon, akkor semennyit. Mindig magamra vállaltam a legnagyobb fizikai munkákat is. Erre az összes játékostársam a tanú.
Simor Olivér számára nehéz volt együtt élnie Németh Kristóffal és Anger Zsolttal
Olivér arról is beszélt, miért szerette volna, hogy a csapatuk létszáma csökkenjen.
„Tényleg azt szerettem volna, hogy fogyjunk, mert az nem normális, hogy több hete ott vagyunk nyolcan. Ráadásul ők nem képesek az együttélésre, ugyanis hajnalban fölkeltek, és nekiálltak mindenféle színházas dologról beszélni, 0-24-ben őket hallgattam. Rég nem arról szólt már a Farm, hogy megéljem ezt az életmódot, hanem arról, hogyan tudjam túlélni velük. De természetesen egy percig sem voltam azon, hogy direkt elveszítsük a termelést, nem hagytam cserben a csapatot, legfőképpen Nórit és Anettet.”
A Farmon Young G Bécivel folytatott beszélgetése ugyanakkor igazi lelki felfrissülést jelentett számára. Olivér azt is elárulta, miért nem bánta meg, hogy megosztott bizonyos információkat a piros csapat tagjaival.
Többen azt mondták, hogy áruló vagyok, hogy ezt elmondtam a piros csapatnak. De most könyörgöm, ugyan mi kárt tudnak okozni nekünk ezzel az információval? Milyen fegyvert vetnek be, ami az előnyükre válik? Bélával 10 év után találkoztam a Farmon. 2016-ban láttuk egymást utoljára Las Vegasban, amikor kint laktam, és kijött meglátogatni. Még jó, hogy többre tartottam, mint Angert vagy Kristófot.