Simor Olivér nem kertelt Németh Kristófról és Angerről: „Undormány viselkedés, felfordul a gyomrom”

Minden embert kikészít az, ha megtudja, hogy két társa a háta mögött folyamatosan gúnyolódik, és olyan jelzőket használnak rá, amelyeknek semmi valóságalapjuk nincsen, ráadásul még bántóak is. A Farm VIP sárga csapatának színész részlege azonban szinte mesterséget űz ebből. Több társukat is górcső alá vették már, de egyben emberükre találtak: Simor Olivér ugyanis nem tűri el az ilyesfajta viselkedést, és hangot ad annak, ha valaki kipécézi.

Simor Olivér számára nehéz volt elviselnie a Farm VIP-ban néhány társát (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplője reagált Kristóf és Zsolt állításaira

Olivér az Origónak reagált arra, hogy mit mondott róla a háta mögött Anger Zsolt és Németh Kristóf. A Farm VIP szereplője nem rejtette véka alá a véleményét, és őszintén beszélt arról, hogy miért volt nehéz együtt élnie a színészduóval.

Igazából nem vagyok meglepve, és nem is bánt, inkább fölrobbanok a méregtől. Hogy lehet valaki ennyire gerinctelen és jellemtelen? Azt üvöltötte nekem Anger, hogy ő vállalja azokat, amiket mond, miközben soha nem vállalta föl egyetlen egyszer sem. Mindig is mások háta mögött beszéltek, és ha arra került a sor, hogy szemtől szembe kellene mondaniuk valamit, nem vállalták fel. Undormány viselkedés, felfordul a gyomrom.

Olivér szerint azonban elsősorban nem Anger Zsolttal, hanem Németh Kristóffal volt komolyabb konfliktusa.

„Még mindig azt tartom, hogy nekem igazán a legnagyobb bajom Kristóffal volt, aki egy két lábon járó totális jellemtelenség. Eleve az, hogy azt mondta Heninek meg Zsoltnak, hogy majd ügyességi feladatban kihívom ezt a tehetségtelen f*szkalapot. Hát könyörgöm, volt rá lehetőséged korábban, csak te azt mondtad Nórinak, hogy mentsen meg” – üzente Kristófnak.

„És ahelyett, hogy cinkosként legalább a nézőket bevonta volna, hogy ott a helyzet ezt megkívánta, inkább komplett idiótának és hülyének nézte a nézőket is, a készítőket is, és nem utolsósorban Nórit mindenki előtt meghazudtolta. A másik meg az: abban a pillanatban, hogy az emberek belépnek a Farmra, megszűnik mindenkinek a titulusa. Onnantól kezdve nem színészek, énekesek vannak, hanem piros és sárga játékosok.”