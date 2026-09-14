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Sáfrány Emese

Farm VIP: Sáfrány Emese és Horányi Juli eláshatják a csatabárdot?

15 perce
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Az idei évad szinte hemzseg a konfliktusoktól, többen is összebalhéztak, békülés azonban egyelőre nem igazán történt. A hétfői Farm VIP-ban azonban megtörténhet az első békülés ráadásul Sáfrány Emese és Horányi Juli között.
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Sáfrány EmeseHorányi JuliFarm VIP

Úgy tűnik, hétfő este érzelmes fordulatot vehet a Farm VIP egyik legnagyobb konfliktusa. Sáfrány Emese és Horányi Juli között már az évad eleje óta érezhető a feszültség, a beharangozó alapján azonban most talán eljött a pillanat, amikor végre sikerülhet közelebb kerülniük egymáshoz.

Sáfrány Emese számára nem volt szimpatikus Horányi Juli a Farm VIP-ban.
Sáfrány Emese számára nem volt szimpatikus Horányi Juli a Farm VIP-ban (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői között végre szent a béke?

A két piros csapattag ezúttal kettesben vonul félre, és egészen más hangulatban beszélgetnek, mint az elmúlt napokban. Úgy tűnik, mindketten beláttak valamit a másik álláspontjából, és a megható pillanat végén még a könnyeik is előkerülnek.

Szerintem az, ami most kettőnk között történt, az egy nagyon szép dolog. És azért szép, mert mind a ketten tudtunk tanulni egymás hibáiból

 – csuklott el Emese hangja.

Horányi Juli is egyetértett vele, és nála is eltörött a mécses.

„Igen” – mondta Horányi Juli.

A hétfői adásból tehát kiderül, hogy valóban sikerül-e elásniuk a csatabárdot, és a két nő képes lesz-e lezárni azt a konfliktust, amely hosszú időn keresztül nemcsak az ő kapcsolatukat, hanem az egész piros csapat légkörét is megterhelte.

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Horányi Juli és Sáfrány Emese elsírták magukat.
Horányi Juli és Sáfrány Emese elsírták magukat (Fotó: TV2)

A Farm VIP hatodik évadának az egyik konfliktusa már napok óta tart

Emese és Juli között már korábban is akadtak nézeteltérések, ám a helyzet idővel egyre jobban elmérgesedett. Juli úgy érezte, hogy Emese viselkedése tovább fokozza a csapaton belüli feszültséget, miközben Emese másként látta a helyzetet. A konfliktushoz idővel mások is kapcsolódtak, így már nem pusztán két játékos személyes ellentétéről volt szó. A helyzet ugyanis odáig fajult, hogy már a csapaton belüli szövetségek is kezdtek kialakulni, ami a közös munkának a hatékonyságát fenyegette.

Most azonban úgy tűnik, talán fordulóponthoz érkezett a történet. Emese és Juli könnyek között beszéltek egymással, és végre nem egymás hibáit keresték, hanem azt próbálták megérteni, mit tanulhattak az elmúlt napokból.

 Hogy ez valóban egy új fejezet kezdete lesz-e közöttük, vagy csak egy rövid béke a következő konfliktus előtt, a Farm VIP hétfői adásából kiderül!

 

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