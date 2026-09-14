Farm VIP: Sáfrány Emese és Horányi Juli eláshatják a csatabárdot?

Úgy tűnik, hétfő este érzelmes fordulatot vehet a Farm VIP egyik legnagyobb konfliktusa. Sáfrány Emese és Horányi Juli között már az évad eleje óta érezhető a feszültség, a beharangozó alapján azonban most talán eljött a pillanat, amikor végre sikerülhet közelebb kerülniük egymáshoz.

Sáfrány Emese számára nem volt szimpatikus Horányi Juli a Farm VIP-ban (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői között végre szent a béke?

A két piros csapattag ezúttal kettesben vonul félre, és egészen más hangulatban beszélgetnek, mint az elmúlt napokban. Úgy tűnik, mindketten beláttak valamit a másik álláspontjából, és a megható pillanat végén még a könnyeik is előkerülnek.

Szerintem az, ami most kettőnk között történt, az egy nagyon szép dolog. És azért szép, mert mind a ketten tudtunk tanulni egymás hibáiból

– csuklott el Emese hangja.

Horányi Juli is egyetértett vele, és nála is eltörött a mécses.

„Igen” – mondta Horányi Juli.

A hétfői adásból tehát kiderül, hogy valóban sikerül-e elásniuk a csatabárdot, és a két nő képes lesz-e lezárni azt a konfliktust, amely hosszú időn keresztül nemcsak az ő kapcsolatukat, hanem az egész piros csapat légkörét is megterhelte.