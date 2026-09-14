Farm VIP: Sáfrány Emese és Horányi Juli eláshatják a csatabárdot?

Úgy tűnik, hétfő este érzelmes fordulatot vehet a Farm VIP egyik legnagyobb konfliktusa. Sáfrány Emese és Horányi Juli között már az évad eleje óta érezhető a feszültség, a beharangozó alapján azonban most talán eljött a pillanat, amikor végre sikerülhet közelebb kerülniük egymáshoz.
A Farm VIP szereplői között végre szent a béke?
A két piros csapattag ezúttal kettesben vonul félre, és egészen más hangulatban beszélgetnek, mint az elmúlt napokban. Úgy tűnik, mindketten beláttak valamit a másik álláspontjából, és a megható pillanat végén még a könnyeik is előkerülnek.
Szerintem az, ami most kettőnk között történt, az egy nagyon szép dolog. És azért szép, mert mind a ketten tudtunk tanulni egymás hibáiból
– csuklott el Emese hangja.
Horányi Juli is egyetértett vele, és nála is eltörött a mécses.
„Igen” – mondta Horányi Juli.
A hétfői adásból tehát kiderül, hogy valóban sikerül-e elásniuk a csatabárdot, és a két nő képes lesz-e lezárni azt a konfliktust, amely hosszú időn keresztül nemcsak az ő kapcsolatukat, hanem az egész piros csapat légkörét is megterhelte.
A Farm VIP hatodik évadának az egyik konfliktusa már napok óta tart
Emese és Juli között már korábban is akadtak nézeteltérések, ám a helyzet idővel egyre jobban elmérgesedett. Juli úgy érezte, hogy Emese viselkedése tovább fokozza a csapaton belüli feszültséget, miközben Emese másként látta a helyzetet. A konfliktushoz idővel mások is kapcsolódtak, így már nem pusztán két játékos személyes ellentétéről volt szó. A helyzet ugyanis odáig fajult, hogy már a csapaton belüli szövetségek is kezdtek kialakulni, ami a közös munkának a hatékonyságát fenyegette.
Most azonban úgy tűnik, talán fordulóponthoz érkezett a történet. Emese és Juli könnyek között beszéltek egymással, és végre nem egymás hibáit keresték, hanem azt próbálták megérteni, mit tanulhattak az elmúlt napokból.
Hogy ez valóban egy új fejezet kezdete lesz-e közöttük, vagy csak egy rövid béke a következő konfliktus előtt, a Farm VIP hétfői adásából kiderül!