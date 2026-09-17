Kígyódráma a Farm VIP-ban: ez robbantotta ki a balhét Simor Olivér és Anger Zsolt között

A szerdai adásban végre kiderült, mi vezetett ahhoz a heves összecsapáshoz, amelyben Anger Zsolt és Simor Olivér egymásnak feszült. A Farm VIP-ban ezúttal egy elsőre ártalmatlannak tűnő tréfából kerekedett komoly vita, amely végül a sárga csapatot is két táborra szakította.
A Farm VIP szereplői lakhelyet cserélnek
A nap elején még egészen más miatt voltak izgalmak a Farmon. A termelést segítő játék tétje ugyanis ezúttal a lakóhelycsere volt: a sárgák előtt megnyílt a lehetőség, hogy beköltözzenek a parasztházba, míg a pirosaknak az eddig megszokott komfortos otthonuk megtartásáért kellett küzdeniük. A játékot végül a sárga csapat nyerte, így ők költözhettek a parasztházba. Olivér ugyanakkor nem örült maradéktalanul a sikernek, ugyanis megszerette a pajtát, amelyet addig az otthonuknak tekintettek. A csapatok azonban hamar új feladatot kaptak: mindenkinek ki kellett takarítania a saját lakóhelyét, hogy a másnapi költözés gördülékenyen indulhasson.
A pajta rendbetétele közben aztán előkerült valami, ami lehetőséget adott a sárgáknak egy kis tréfára. Egy levedlett kígyóbőr hevert a szalmában, és többen úgy gondolták, érdemes lenne eltenniük valamelyik fiókba, hogy a pirosakat megvicceljék.
„Úgy gondoltam, hogy egy kis vicces húzás lesz, hogy ha ezt betesszük egy fiókba, és ezt a pirosak majd megtalálják, akkor látják, hogy igazából ez a pajtának a varázsa, hogy itt azért más lakók is vannak a szalmában” – idézte fel Luna.
Az ötlet azonban nem aratott osztatlan sikert. Németh Kristóf rögtön jelezte, hogy szerinte a költözés előtti rendrakásba nem fér bele egy ilyen tréfa.
Nekem ez nem tetszik. Pont azt beszéltük, hogy normálisan fogunk búcsúzni
– mondta Kristóf.
A színész szerint ráadásul nem volt értelme az addigi munkát egy ilyen poénnal beárnyékolni.
„Másfél órája dolgozunk azon, hogy rend legyen és tisztaság” – háborgott tovább Kristóf.
Olivér azonban másképp látta a helyzetet. Szerinte attól, hogy a kígyóbőrt ott hagynák egy fiókban, még nem válna rendetlenné a pajta. Anger Zsolt viszont szintén ellenezte a tréfát, és egy családi példával próbálta érzékeltetni, miért nem tartja jó ötletnek.
„De Olivér, mit érsz vele? Ha az én feleségem nyitná ki, akkor megállna a szíve” – szállt be a vitába Zsolt.
Ezzel pedig végképp felszínre kerültek az elmúlt napokban felgyülemlett sérelmek. Olivér továbbra sem értette, miért jelentene problémát egy apró tréfa, miközben a többiek is azon dolgoztak, hogy rendben adják át a pajtát.
„De Zsolt, ez nem befolyásolja a rendet. Szerinted tönkretesszük egy kígyóbőrrel?” – kérdezte Olivér, akinek álláspontját Luna, Béres Anett és Dér Heni is osztotta.
Elszabadultak az indulatok Anger Zsolt és Simor Olivér között
Innentől már nem csupán a kígyóbőrről szólt a vita. A sárga csapat egyik része a tréfát védte, míg Zsolt és Kristóf továbbra is ragaszkodott ahhoz, hogy a pajtát ugyanabban az állapotban kell hátrahagyniuk, ahogyan ők is kapták. Zsolt szerint ugyanis nem pusztán a tisztaság volt a kérdés, hanem az is, milyen nyomot hagynak maguk után. A nézetkülönbségből hamar személyes vita lett, amelyben már egyik fél sem próbálta különösebben visszafogni magát.
Felrobbant a bomba a kis est folyamán. Amit fiatal csajok és jómagam viccesnek találunk, és végre kicsit kuncogtunk, és végre nem az volt a nevetés tárgya, hogy ’84-ben a színházban a férfi WC-ben mi történt. És ezen nem ők ketten röhögtek, hanem végre más is röhögött máson
– fogalmazott Olivér, aki szerint ez a kígyós tréfa teljes mértékben belefér.
Zsolt viszont továbbra sem engedett az álláspontjából, és szerinte az elválásnak is megvan a maga módja.
„Ha elmegyek valahonnan, akkor kitakarítok, és úgy adom át, ahogy én is szeretném fogadni” – kötötte az ebet a karóhoz Zsolt.
Olivér ekkor már úgy érezte, hogy a nézeteltérés sokkal mélyebbre nyúlik annál, mint hogy mit kezdjenek egy kígyóbőrrel. A történtek alapján pedig egyre kevésbé látta működőképesnek a közös játékot.
Borzalmas, ezt tudom, hogy ez így k*rvára nem fog működni, mi nem tudunk lenni sokáig egy csapatban, az fix
– jelentette ki Olivér.
A Farm VIP balhéja kettészakította a sárga csapatot
Zsolt sem maradt adós a válasszal, és meglehetősen élesen fogalmazta meg, hogyan látja Olivér viselkedését.
„Olivér érzelmi kilengéseit nehéz követni. Miközben ma délután egy sértett zen mester volt, most pedig óvodásként szerintem egy otromba csínyen töri a fejét” – mondta Zsolt.
A történtek Dér Henit is meglepték, hiszen számára szokatlan volt, hogy ezúttal Kristóf és Olivér ennyire más álláspontra kerültek.
„Most először az életemben állt elő egy olyan helyzet, hogy az én világi nagy barátom, Kristóf nem velem értett egyet, de nagyon nem” – mondta Heni.
A vita végére pedig a költözés öröme is háttérbe szorult. Kristóf úgy érezte, hogy a pajtában töltött időszakot egészen más hangulatban kellett volna lezárniuk.
„Őszintén szólva sajnálom, hogy nem tudtuk megadni a módját, hogy méltóképpen búcsúzzunk el ettől a kiváló helytől, ami mindannyiunk szívéhez nőtt” – mondta Kristóf.