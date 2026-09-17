Kígyódráma a Farm VIP-ban: ez robbantotta ki a balhét Simor Olivér és Anger Zsolt között

A szerdai adásban végre kiderült, mi vezetett ahhoz a heves összecsapáshoz, amelyben Anger Zsolt és Simor Olivér egymásnak feszült. A Farm VIP-ban ezúttal egy elsőre ártalmatlannak tűnő tréfából kerekedett komoly vita, amely végül a sárga csapatot is két táborra szakította.

A Farm VIP sárga csapatában óriási balhé volt (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői lakhelyet cserélnek

A nap elején még egészen más miatt voltak izgalmak a Farmon. A termelést segítő játék tétje ugyanis ezúttal a lakóhelycsere volt: a sárgák előtt megnyílt a lehetőség, hogy beköltözzenek a parasztházba, míg a pirosaknak az eddig megszokott komfortos otthonuk megtartásáért kellett küzdeniük. A játékot végül a sárga csapat nyerte, így ők költözhettek a parasztházba. Olivér ugyanakkor nem örült maradéktalanul a sikernek, ugyanis megszerette a pajtát, amelyet addig az otthonuknak tekintettek. A csapatok azonban hamar új feladatot kaptak: mindenkinek ki kellett takarítania a saját lakóhelyét, hogy a másnapi költözés gördülékenyen indulhasson.

A pajta rendbetétele közben aztán előkerült valami, ami lehetőséget adott a sárgáknak egy kis tréfára. Egy levedlett kígyóbőr hevert a szalmában, és többen úgy gondolták, érdemes lenne eltenniük valamelyik fiókba, hogy a pirosakat megvicceljék.

„Úgy gondoltam, hogy egy kis vicces húzás lesz, hogy ha ezt betesszük egy fiókba, és ezt a pirosak majd megtalálják, akkor látják, hogy igazából ez a pajtának a varázsa, hogy itt azért más lakók is vannak a szalmában” – idézte fel Luna.

Az ötlet azonban nem aratott osztatlan sikert. Németh Kristóf rögtön jelezte, hogy szerinte a költözés előtti rendrakásba nem fér bele egy ilyen tréfa.

Nekem ez nem tetszik. Pont azt beszéltük, hogy normálisan fogunk búcsúzni

– mondta Kristóf.

A színész szerint ráadásul nem volt értelme az addigi munkát egy ilyen poénnal beárnyékolni.

„Másfél órája dolgozunk azon, hogy rend legyen és tisztaság” – háborgott tovább Kristóf.

Olivér azonban másképp látta a helyzetet. Szerinte attól, hogy a kígyóbőrt ott hagynák egy fiókban, még nem válna rendetlenné a pajta. Anger Zsolt viszont szintén ellenezte a tréfát, és egy családi példával próbálta érzékeltetni, miért nem tartja jó ötletnek.