Farm VIP: Elszabadul a pokol, Olivér és Anger Zsolt üvöltve esnek egymásnak

Újabb, feszültségekkel teli adásra számíthatnak a Farm VIP nézői. A szerdai epizód előzetese alapján több konfliktus is kibontakozik a versenyzők között, ráadásul a sárga csapatban egyre élesebbé válik a szembenállás Simor Olivér és Anger Zsolt között. A pirosaknál sem marad el a szócsata, Horányi Juli pedig ezúttal sem rejti véka alá a véleményét.

Németh Kristóf ismét a Farm VIP csapattársát ócsárolta a riportban (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői között véget ért a béke

Az első konfliktus azonban nem két csapattag között csattan el, hanem Olivér és egy birka között. A birkanyírás közben ugyanis az egyik állat érzékeny ponton rúgja meg, ami láthatóan fájdalmasan érinti a versenyzőt.

A történtek után Németh Kristóf ismét egy gúnyos megjegyzést tett, és ezúttal is az érintett háta mögött.

Ezt KMK-snak hívták a régi világban, ez a közveszélyes munkakerülő

– hangzik el Kristóf szájából a beharangozóban.

A jelek szerint Olivérhez is eljutnak a róla elhangzott megjegyzések, ezért később kérdőre vonja Kristófot és Anger Zsoltot. A versenyző arra szeretne választ kapni, hogy pontosan mi kifogásuk van vele szemben, ám a beszélgetés ezúttal sem zajlik egyszerűen. Zsolt és Kristóf ismét azt hangoztatják, hogy szerintük Olivér rendszeresen konfliktusokat generál, miközben saját korábbi kijelentéseikről nem szívesen beszélnek nyíltan. A jelenetek alapján a vita egyik központi problémája éppen az lehet, hogy a csapattagok nem ugyanúgy kezelik a nézeteltéréseket. Míg Olivér nyíltan szeretné tisztázni a sérelmeket, Kristóf és Zsolt több alkalommal is a háttérben fogalmazták meg a véleményüket társaikról. Ez könnyen tovább mélyítheti a bizalmatlanságot a csapaton belül.

A konfliktusokból Béres Anett sem marad ki. A beharangozó alapján a nő úgy érzi, hogy Anger Zsolt valamivel gyanúsítja, a férfi azonban másképp látja a helyzetet. Zsolt azt is kijelenti, hogy a továbbiakban nem szeretne baráti kapcsolatot ápolni Anett-tel, ami újabb törést okozhat közöttük.

Olivér megpróbálta megbeszélni Zsolt és Kristóf problémáját, de ők nem vállalták fel nyíltan a gondjukat (Fotó: TV2)

Simor Olivér és Anger Zsolt egymásnak esnek

Az este folyamán azonban a sárga csapatban még ennél is súlyosabb vita bontakozik ki. Olivér és Anger Zsolt között egyre feszültebbé válik a helyzet, mígnem egy kérdés olyan választ vált ki Zsoltból, amely után elszabadulnak az indulatok.