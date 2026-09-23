Farm VIP: Elszabadul a pokol, Olivér és Anger Zsolt üvöltve esnek egymásnak

Újabb, feszültségekkel teli adásra számíthatnak a Farm VIP nézői. A szerdai epizód előzetese alapján több konfliktus is kibontakozik a versenyzők között, ráadásul a sárga csapatban egyre élesebbé válik a szembenállás Simor Olivér és Anger Zsolt között. A pirosaknál sem marad el a szócsata, Horányi Juli pedig ezúttal sem rejti véka alá a véleményét.
A Farm VIP szereplői között véget ért a béke
Az első konfliktus azonban nem két csapattag között csattan el, hanem Olivér és egy birka között. A birkanyírás közben ugyanis az egyik állat érzékeny ponton rúgja meg, ami láthatóan fájdalmasan érinti a versenyzőt.
A történtek után Németh Kristóf ismét egy gúnyos megjegyzést tett, és ezúttal is az érintett háta mögött.
Ezt KMK-snak hívták a régi világban, ez a közveszélyes munkakerülő
– hangzik el Kristóf szájából a beharangozóban.
A jelek szerint Olivérhez is eljutnak a róla elhangzott megjegyzések, ezért később kérdőre vonja Kristófot és Anger Zsoltot. A versenyző arra szeretne választ kapni, hogy pontosan mi kifogásuk van vele szemben, ám a beszélgetés ezúttal sem zajlik egyszerűen. Zsolt és Kristóf ismét azt hangoztatják, hogy szerintük Olivér rendszeresen konfliktusokat generál, miközben saját korábbi kijelentéseikről nem szívesen beszélnek nyíltan. A jelenetek alapján a vita egyik központi problémája éppen az lehet, hogy a csapattagok nem ugyanúgy kezelik a nézeteltéréseket. Míg Olivér nyíltan szeretné tisztázni a sérelmeket, Kristóf és Zsolt több alkalommal is a háttérben fogalmazták meg a véleményüket társaikról. Ez könnyen tovább mélyítheti a bizalmatlanságot a csapaton belül.
A konfliktusokból Béres Anett sem marad ki. A beharangozó alapján a nő úgy érzi, hogy Anger Zsolt valamivel gyanúsítja, a férfi azonban másképp látja a helyzetet. Zsolt azt is kijelenti, hogy a továbbiakban nem szeretne baráti kapcsolatot ápolni Anett-tel, ami újabb törést okozhat közöttük.
Simor Olivér és Anger Zsolt egymásnak esnek
Az este folyamán azonban a sárga csapatban még ennél is súlyosabb vita bontakozik ki. Olivér és Anger Zsolt között egyre feszültebbé válik a helyzet, mígnem egy kérdés olyan választ vált ki Zsoltból, amely után elszabadulnak az indulatok.
„Gátolom a csapatot szerinted?” – kérdezte indulatosan Olivér.
Anger Zsolt erre egy történelmi párhuzammal reagál, amely láthatóan még tovább fokozza a feszültséget.
Mi vagy te, Sztálin? Vagy Rákosi?
– vágta oda Zsolt.
A mondat után Olivér és Zsolt üvöltve esik egymásnak, miközben Németh Kristóf is bekapcsolódik a konfliktusba. A jelenetek alapján a vita nem csupán egyetlen sérelemről szól, hanem a csapattagok között korábban felgyülemlett ellentétek is felszínre kerülnek.
A Farm VIP 2026-os évadának piros csapatában sem csitulnak az indulatok
A sárga csapat heves összetűzései mellett a pirosaknál sem telik nyugodtan az este. Horányi Juli közvetlenül az érintettnek mondja el, mi bántja. A konfliktus középpontjában Lorenzo Tano áll, akivel kapcsolatban Juli úgy érzi, már többször csalódott.
Én most már nem barátkozok vele. Minek, hogy megint a hátamba szúrja a kést?
– mondta Juli.
A versenyző tehát nyíltan vállalja, hogy megromlott a kapcsolata Lorenzóval, és már nem szeretné ugyanúgy folytatni a viszonyukat, mint korábban. Hogy pontosan mi vezetett a konfliktushoz, és sikerül-e a csapatoknak rendezniük a nézeteltéréseket, a Farm VIP szerdai adásából kiderül.