Simor Olivért durván kiakasztotta Németh Kristóf a Farm VIP-ben: az Origónak vallotta be, mit gondol a színészről

Origo: Kicsit úgy tűnik, mintha megragadtál volna valahol a retró korszakban…

S.O.: Nagyon jól látod! Pont ezt akartam mondani… Én valahol a nyolcvanas-kilencvenes években ragadtam. Ez olyannyira úgy van, hogy videókazettákat is gyűjtök, melyeknek fontos szerepet szánok egy alakuló projektemben, amit Oli videotékájaként aposztrofálok. Szó szerint visszasírom azt az időszakot, ott érezném magam igazán otthon.

Ha feltalálnák az időgépet, már suhannék is vissza…

A természetközeli, lelassult, nyugodt életet kerestem a Farm VIP-ben.

Origo: Látszólag egész otthonosan mozogsz a Farmon. Nem idegen neked a közeg…

S.O.: Egyrészt rajongásig szeretem az állatokat, és azt a létsíkot találtam meg a forgatások alatt, amelyen a nagyszüleim éltek. Ők úgy élték az aktív éveiket, hogy hajnalonta elmentek a földjeikre és gyakorlatilag naplementekor tértek csak haza, illetve ebédidőben tartottak egy rövid szünetet a munkában. Az egész gyerekkorom erről szólt Rátóton, ahol én cseperedtem. Negyvenkilenc évesen még nem vagyok egy aggastyán, de abszolút egy másik világból jövök… Vagyis nem érzem magam kompatibilisnek a rohanó és személytelen világgal, ami mára körülvesz minket.

Németh Kristóf száján kiszalad a mondat, ami vörösposztóként hatott Olivérre (Fotó: TV2)

„Kristóf minősíthetetlen hangnemben intett csöndre minket”

Origo: Elmentél békét keresni a Farmra, de mégis egy háborús övezet kellős közepébe csöppentél, ahol az „ellenség” hamar meg is talált Németh Kristóf személyében. Hogy látod most a kettőtök közt kialakult konfliktusgócot?

S.O.: A legkevésbé sem vagyok konfliktuskerülő, de szeretem megoldani a problémákat. Ami bántja a szívemet, azt nem szeretem hosszasan hurcolni magammal. Inkább kimondom és arccal a probléma forrása felé fordulok. Gyakorlatilag még fél órája sem forogtak a kamerák, amikor azon kaptam magam, hogy Kristóf minősíthetetlen hangnemben intett csöndre minket. Tette mindezt úgy, hogy semmilyen vezető pozícióba nem került. Én úgy érkeztem meg, hogy elhatároztam, mindenféle kinti státuszt, rangot, valós vagy képzelt dicsfényt kint hagyok és ezt magamra és a társaimra is vonatkoztattam. Játékosként és piros, illetve sárga csapatként tekintettem a kompániánkra és ezt vártam a többikétől is.

Közben volt ott egy faszi, aki megpróbált főnökösödni és ledominálni a csapat hét tagját, beleértve engem is. Ezt egyszerűen nem engedhettem meg.

Hiszen éppen előtte történt a bevezető, labirintusos játék, ahol Kristóf mint irányító, kudarcot vallott. Nem tudta jól koordinálni a játékot. Egyébként ezt az adott pillanatban nem éltem meg drámaként, de miután csendre intett, elrúgta nálam a pöttyöst. Sőt, láthatóan nem csak nálam… Hitem szerint ezzel ágyazott meg a későbbi konfliktusainknak.