Simor Olivért durván kiakasztotta Németh Kristóf a Farm VIP-ben: az Origónak vallotta be, mit gondol a színészről

Még a legelvetemültebb Farm VIP rajongók sem emlékeznek olyan erős évadra, melyben már az első pillanatokban összepattantak volna a játékosok. Pedig voltak balhék rendesen a korábbi szériákban is. De vajon mi vezethetett odáig, hogy a sárga csapat két, erős egyénisége idejekorán egymásnak feszült és hogyan eshetett meg, hogy már a játék elején kicsúszott egy olyan káromkodás, amiért már gyerekkorunkban is ölre mentünk, még akkor is, ha egy haverunk szegezte nekünk? Igen, Németh Kristóf és Simor Olivér egész hetet meghatározó csörtéiről van szó. Az Origo most a valóságshow veteránnal beszélgetett a történtekről. Olivér pedig nem tett lakatot a szájára. Persze szó esett arról is, hogy mi vezette őt a Farm VIP-be, vagyis miért mondott igent a TV2 felkérésére és az is kiderül, miért szeretne egy időgépet és hová is utazna az idő szövetén.
Simor Olivér: „Az elmúlt két évben pedig bakancslistára is került nálam a Farm VIP”
Origo: Tulajdonképpen mit is keresel te a Farm VIP-ben? Miért ez a műsor lett az, amelyben visszatértél a képernyőre?
Simor Olivér: Éveken át követtem a Farm VIP-t és bár tökéletesen eltávolodtam a celebvilágtól és nem is éreztem magamat semmilyen szinten kompatibilisnek a tévés szereplésekkel, de valahogy ez a termelés alapú megmérettetés vonzott. Az elmúlt két évben pedig bakancslistára is került nálam a Farm VIP. Ennek az volt az oka, hogy pont ennyi idővel ezelőtt kezdtem el közelebb kerülni a saját, valódi énemhez, akit előtte nem is igazán ismertem. Ez annyit jelent, hogy felfedeztem az egyedüllétben rejlő, rendkívüli lehetőségeket. Félreértés ne essék, boldog párkapcsolatban élek, de megszerettem az egyedüllétet.
Ez pedig odáig fajult már, hogy nem szerettem vendégségbe menni és nem éreztem jól magam rendezvényeken sem. A kedvesemmel éppen beszélgettünk is arról, hogy ennek valahogy véget kellene vetni, amikor megérkezett a Farm VIP felkérés.
Így tulajdonképpen terápiás jelleggel vágtam bele a kalandba. Egyúttal lehetőséget láttam arra is, hogy a közösségi oldalak és a rohanó világ okozta akut mérgezésből is „kigyógyuljak”.
Origo: Kicsit úgy tűnik, mintha megragadtál volna valahol a retró korszakban…
S.O.: Nagyon jól látod! Pont ezt akartam mondani… Én valahol a nyolcvanas-kilencvenes években ragadtam. Ez olyannyira úgy van, hogy videókazettákat is gyűjtök, melyeknek fontos szerepet szánok egy alakuló projektemben, amit Oli videotékájaként aposztrofálok. Szó szerint visszasírom azt az időszakot, ott érezném magam igazán otthon.
Ha feltalálnák az időgépet, már suhannék is vissza…
A természetközeli, lelassult, nyugodt életet kerestem a Farm VIP-ben.
Origo: Látszólag egész otthonosan mozogsz a Farmon. Nem idegen neked a közeg…
S.O.: Egyrészt rajongásig szeretem az állatokat, és azt a létsíkot találtam meg a forgatások alatt, amelyen a nagyszüleim éltek. Ők úgy élték az aktív éveiket, hogy hajnalonta elmentek a földjeikre és gyakorlatilag naplementekor tértek csak haza, illetve ebédidőben tartottak egy rövid szünetet a munkában. Az egész gyerekkorom erről szólt Rátóton, ahol én cseperedtem. Negyvenkilenc évesen még nem vagyok egy aggastyán, de abszolút egy másik világból jövök… Vagyis nem érzem magam kompatibilisnek a rohanó és személytelen világgal, ami mára körülvesz minket.
„Kristóf minősíthetetlen hangnemben intett csöndre minket”
Origo: Elmentél békét keresni a Farmra, de mégis egy háborús övezet kellős közepébe csöppentél, ahol az „ellenség” hamar meg is talált Németh Kristóf személyében. Hogy látod most a kettőtök közt kialakult konfliktusgócot?
S.O.: A legkevésbé sem vagyok konfliktuskerülő, de szeretem megoldani a problémákat. Ami bántja a szívemet, azt nem szeretem hosszasan hurcolni magammal. Inkább kimondom és arccal a probléma forrása felé fordulok. Gyakorlatilag még fél órája sem forogtak a kamerák, amikor azon kaptam magam, hogy Kristóf minősíthetetlen hangnemben intett csöndre minket. Tette mindezt úgy, hogy semmilyen vezető pozícióba nem került. Én úgy érkeztem meg, hogy elhatároztam, mindenféle kinti státuszt, rangot, valós vagy képzelt dicsfényt kint hagyok és ezt magamra és a társaimra is vonatkoztattam. Játékosként és piros, illetve sárga csapatként tekintettem a kompániánkra és ezt vártam a többikétől is.
Közben volt ott egy faszi, aki megpróbált főnökösödni és ledominálni a csapat hét tagját, beleértve engem is. Ezt egyszerűen nem engedhettem meg.
Hiszen éppen előtte történt a bevezető, labirintusos játék, ahol Kristóf mint irányító, kudarcot vallott. Nem tudta jól koordinálni a játékot. Egyébként ezt az adott pillanatban nem éltem meg drámaként, de miután csendre intett, elrúgta nálam a pöttyöst. Sőt, láthatóan nem csak nálam… Hitem szerint ezzel ágyazott meg a későbbi konfliktusainknak.
Origo: Ahogy látszott, ezzel el is indította a folyamatot, ami szép lassan forrott a háttérben, a robbanáspontig…
S.O.: Gyakorlatilag nálam átbillentett egy kapcsolót és be kell valljam, szenzitívvé is tett magával kapcsolatban.
A történet azzal tetőzött, hogy a szaletlis (kerti pavilon-a szerk.) feladatnál, ahol megint irányítani próbált mindent és mindenkit.
Átvette tőlünk a szót anélkül, hogy felhatalmaztuk volna erre. És még csak az első napokról beszélünk…
Origo: Végül jött az ominózus lelépésetek, amikor a feladat közben, többen is leléptetek etetni…
S.O.: Meg kell mondjam, hogy az állatokat jóval többre tartom, mint az embereket. Tulajdonképpen annak a lehetősége, hogy a Farm VIP-ben háztáji állatokat is gondozhatok, különösen vonzóvá tette számomra a lehetőséget, hogy részt vehetek a játékban. Kánikula volt és amikor meghallottuk az állatok sírását, nem maradt bennem kérdés, ahogy Iván Bencében sem. Elindultunk, hogy megetessük és megitassuk őket.
Ekkor hangzott el Kristóftól az a bizonyos: „de mi a k.rva anyjukért?” kérdés, miközben minket keresett.
Ez a mondat adásba is került, így tagadhatatlan…
„Egy ilyen személyiséget nem lehet levetkőzni egyik pillanatról a másikra”
Origo: Visszanézve az adásokat, mennyire finomodott a véleményed a vitákról és a vitapartneredről?
S.O.: Nem lett jobb, sőt inkább gyászosabban látom a szitukat. Tisztában vagyok vele, hogy Németh Kristófnak esze ágában sem volt elhanyagolni az állatokat. De azért tudjuk már a fontossági sorrendet! Értem én, hogy szaletli, de azok az állatok ránk voltak utalva. Az a durva, hogy a csávó rám orrolt meg, holott senki más sem volt a réten.
Origo: Ha a vitás helyzeteket levesszük a történetről, alapvetően mit gondolsz Németh Kristófról?
S.O.: Minden konfliktust elengedve, a Kristóf mellett szól, hogy ő egy színigazgató, és egy ilyen személyiséget nem lehet levetkőzni egyik pillanatról a másikra.
Sikeresen irányít egy komplett társulatot, vezetőként éli a mindennapjait. Ez az, amiért innen nézve már nem annyira hibának rovom fel neki a történteket.
Azt is elismerem, hogy egy kicsit túl érzékenyen reagáltam. Alapul kellett volna vennem, hogy egy ember, aki a kinti világban irányító szerepben van, az nem tudja ezt az attitűdöt parancsszóra levetkőzni. Ugyanakkor neki is számításba kellett volna vennie, hogy egy a Farm VIP-hez hasonlatos reality-be nem egyetlen erős akaratú karakter válogatnak be. Ráadásul mindenki másképpen játssza a játékát. Van aki berúgja az ajtót az elején, aztán a végére kipukkad. És akad olyan is, aki felhúz egy álarcot és megpróbálja mindvégig magán tartani. Én pedig az a típus vagyok, aki kimondja azt, amit gondol. Akkor is, ha az esetleg másnak nem tetszik. Azt hiszem, ezzel Kristóf nem számolt…