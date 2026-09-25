Simor Olivér keményen reagált Németh Kristóf diagnózisára: „Ha már átment professzorba, nézzen utána a fogalmaknak”

Simor Olivér az Origónak reagált arra, hogy Németh Kristóf a Farm VIP csütörtöki adásában bipoláris személyiségzavarral hozta összefüggésbe a viselkedését.

A Farm VIP két szereplője között az első adás óta húzódik a feszültség (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplője durva diagnózist állított fel

A reality szereplője nem hagyta szó nélkül a kijelentést, és arra szólította fel Kristófot, hogy mielőtt hasonló megállapításokat tesz, tájékozódjon a használt fogalmak valódi jelentéséről.

Mindenekelőtt azt javaslom a Kristófnak, ha már átment professzorba, hogy nézzen utána a fogalmaknak, hogy mi mit jelent. A hangulati ingadozás nem azt jelenti, hogy mondjuk reggel valakinek jókedve van, este meg úgy felbosszantják, hogy veszekedés lesz a vége.

Olivér szerint Kristófnak, aki emberekkel dolgozik, tisztában kellene lennie azzal, hogy a társai miként reagálhatnak bizonyos helyzetekben. Úgy véli, az előző konfliktusok emléke is szerepet játszik abban, hogy egy újabb provokációra miként válaszol.

„Kristóf emberekkel dolgozik. Ismernie kéne, hogy kinek mi a reakciója. Nyilván tudja, hogy meg fogom magamat védeni, ha betámad. Nyilván azt is tudja, hogy ugrok rá, hogy már hiába is próbálom nézni a csapat érdekeit azzal, hogy kussolok, és még akár föl is akarok ülni egy ilyen vidám hullámra, de abban a pillanatban, ahogy ő engem fölkérdez, nekem rögtön leperegnek a szemeim előtt a korábbi sérelmek, és nyilván az is, hogy mit képzel magáról.”

Simor Olivér több barátságot is kötött a műsor alatt (Fotó: TV2)

Simor Olivér Kenéz Nórával és Béres Anett-tel is jóban lett

Bár a sárga csapatban több alkalommal is komoly összetűzésekbe keveredett, Olivér úgy érzi, a Farmon szerzett emberi kapcsolatok miatt mégsem bánja, hogy ebbe a csapatba került. Különösen fontos számára a Kenéz Nórival kialakult barátság, amely a műsoron túl is megmaradt.

„Többen is mondták, hogy jobb lett volna nekem a piros csapatban, de akkor viszont nem alakult volna ki Nórival ez a barátság, ami azóta is nagyon mély. Nagyon jóban vagyok a családjával, a férjével, ő is ismeri Petrácskámat, szóval a műsoron túlmutató, nagyon szoros kötelék lett köztünk.”

Olivér Béres Anettet is kiemelte azok közül, akik a nehéz helyzetekben mellette álltak. Egy konkrét esetet is felidézett, amely számára különösen sokat jelentett.