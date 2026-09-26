Simor Olivér legyőzte Németh Kristófot: „Ez nekem felért a Farm megnyerésével"

Elérkezett a Farm VIP egyik legjobban várt párbaja: a pénteki adásban Simor Olivér Németh Kristófot hívta ki, miután őt választották ki a sárga csapatból. A két játékos között már a kezdetektől feszült volt a viszony, így Olivér számára nem volt kérdés, kivel szeretné összemérni az erejét. Kristóf ügyességi feladatot választott, ám a komoly küzdelem végén Olivér bizonyult jobbnak, így Németh Kristóf számára véget ért a verseny.

A Farm VIP egyik legjobban várt párbaja végre megtörtént (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplője nagyon várta már ezt a párbajt

A Farmgyűlés előtt Olivérben is volt némi aggodalom, hiszen attól tartott, hogy a korábbi szavazáshoz hasonlóan ismét olyan játékos kerülhet veszélybe, akit ő szeretett volna megvédeni. Végül azonban a szavazás számára kedvezően alakult.

„Rendkívül boldog voltam, amikor elérkezett a Farmgyűlés. Bár fenntartásaim voltak az egésszel kapcsolatban, hogy a történelem nehogy megismételje önmagát, és nem az az ember lesz megszórva útilapukkal, amit a szív és a józan ész diktál, azaz én. Nem is volt alaptalan a gyanakvásom, ugyanis mint láthattuk, Kristófék előzőleg Anettre akarták pakolni a jeleket, de szerencsére felülkerekedett a józan gondolkodás, így Kristóf és Heni is arra tett, akire kellett tenniük. Lunácska szavazata döntötte el végül, aki előzőleg el is mondta nekem, hogy a szavazatával Anettet szeretné védeni, és milyen jól tette! Egyedül Zsolton lepődtem meg, akin megint azt láttam, hogy a megúszásra játszik.”

Amikor Olivérnek döntenie kellett a kihívott személyéről, nem sokáig mérlegelt. A korábbi konfliktusok és Kristóf róla tett kijelentései miatt egyértelmű volt számára, hogy vele szeretné megvívni a párbajt.

„Nem volt számomra kérdés, hogy Kristófot fogom kihívni. Nórival gyakorlatilag elég is lett volna csak egymásra néznünk, tudtuk mind a ketten, hogy mi a válasz. Így végre-valahára eljött az a párbaj, amire annyira vártam!”

A feladat azonban Olivér számára is tartogatott meglepetést.

Néztem az előző évadot, és volt egy darab játék, amire azt gondoltam, hogy remélem, ez az egy nem lesz benne az idei évadban, és mit ad Isten, ez volt az a játék, amit a párbajon kaptunk

– nevetett.