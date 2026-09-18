Farm VIP: Simor Olivér nekiment Bécinek: „Nem sült ki a szemetek?!”

Nem várt meglepetésben volt része a sárga csapatnak, amikor a parasztházba költöztek a pirosak után. A Farm VIP csütörtöki adásában végre kiderült, mi okozta a parasztházban a rettenetes szagot, és az is, hogy a rendetlenség korántsem véletlenül alakult ki.

A Farm VIP sárga csapata kiborult a bűz miatt, amit a pirosak hagytak maguk után (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplőit bűz fogadta

A sárgák már az első pillanatban érezték, hogy valami nincs rendben a parasztházban. A helyiségekben kosz, rendetlenség és elviselhetetlen bűz fogadta őket, Simor Olivér pedig meglehetősen szemléletesen fogalmazta meg, milyen állapotokkal találkoztak.

Segg, hónalj, szájszag van!

– fakadt ki Olivér.

Dér Heni sem tudta szó nélkül hagyni a szagokat, szerinte ugyanis egészen penetráns állapotok uralkodtak odabent.

„Iszonyatosan büdös, poshadt, penetráns - nem is tudom, hogy milyen szag van bent, és nem értem, hogy ez mi a franc” – mondta.

A csapat tagjai próbálták megfejteni, mi történhetett. Kenéz Nóra arra gondolt, hogy talán a pirosak utolsó napján történhetett valami.

„Tegnap ugye sz*r idő volt, be kellett jönniük termelni, itt termeltek, és kiborult nekik a tej” – próbálta megfejteni a helyzetet.

A bejátszásból azonban hamar kiderült, hogy ennél jóval tudatosabb akció állt a háttérben. Szabó Franciska és Varga Noel ugyanis szándékosan öntötte ki az aludt tejet a padlóra.

„Itt is van egy kis aludt tej” – énekelte Franci, miközben a tejet direkt a padlóra öntötte, majd besöprögette a deszkák közé.