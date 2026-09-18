Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Németh Kristóf

Farm VIP: Simor Olivér nekiment Bécinek: „Nem sült ki a szemetek?!”

52 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Kellemetlen bűz fogadta a sárga csapatot, amikor beléptek a parasztházba. A Farm VIP csütörtöki adásában Simor Olivér nem hagyta szó nélkül ezt a helyzetet, és felkérdezte a piros csapat tagjait, Bécit és Lorenzót.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Németh KristófYoung G BéciFarm VIP

Nem várt meglepetésben volt része a sárga csapatnak, amikor a parasztházba költöztek a pirosak után. A Farm VIP csütörtöki adásában végre kiderült, mi okozta a parasztházban a rettenetes szagot, és az is, hogy a rendetlenség korántsem véletlenül alakult ki.

A Farm VIP sárga csapata kiborult a bűz miatt, amit a pirosak hagytak maguk után
A Farm VIP sárga csapata kiborult a bűz miatt, amit a pirosak hagytak maguk után (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplőit bűz fogadta

A sárgák már az első pillanatban érezték, hogy valami nincs rendben a parasztházban. A helyiségekben kosz, rendetlenség és elviselhetetlen bűz fogadta őket, Simor Olivér pedig meglehetősen szemléletesen fogalmazta meg, milyen állapotokkal találkoztak.

Segg, hónalj, szájszag van!

 – fakadt ki Olivér.

Dér Heni sem tudta szó nélkül hagyni a szagokat, szerinte ugyanis egészen penetráns állapotok uralkodtak odabent.

„Iszonyatosan büdös, poshadt, penetráns - nem is tudom, hogy milyen szag van bent, és nem értem, hogy ez mi a franc” – mondta.

A csapat tagjai próbálták megfejteni, mi történhetett. Kenéz Nóra arra gondolt, hogy talán a pirosak utolsó napján történhetett valami.

„Tegnap ugye sz*r idő volt, be kellett jönniük termelni, itt termeltek, és kiborult nekik a tej” – próbálta megfejteni a helyzetet.

A bejátszásból azonban hamar kiderült, hogy ennél jóval tudatosabb akció állt a háttérben. Szabó Franciska és Varga Noel ugyanis szándékosan öntötte ki az aludt tejet a padlóra.

„Itt is van egy kis aludt tej” – énekelte Franci, miközben a tejet direkt a padlóra öntötte, majd besöprögette a deszkák közé.

Farm VIP: Újabb balhé! Parázs vita robban ki Simor Olivér és Anger Zsolt között
Kígyódráma a Farm VIP-ban: ez robbantotta ki a balhét Simor Olivér és Anger Zsolt között
Mindenki megdöbbent a Farm VIP új játékosán: „Ez most komoly?!”
A pirosak szándékosan öntötték a tejet a deszkákra
A pirosak szándékosan öntötték a tejet a deszkákra (Fotó: TV2)

Nekiment Simor Olivér Young G Bécinek

Később a két csapat két-két tagja találkozott a rablás során. A sárgákat Simor Olivér és Németh Kristóf, a pirosakat pedig Young G Béci és Lorenzo Tano képviselte. Olivér nem rejtette véka alá, hogy rendkívül felháborította, amit a parasztházban találtak.

Eléggé fel vagyok paprikázva. Mikor fölmentünk oda srácok, komolyan, én rátok nézek, én nem tudom elképzelni, nem sült ki a szemetek ilyen körülmények között élni? Tökre jól öltözött, tiszta csávónak tűnsz, megevett bennetek a retek odafönn. Minden ragad, a tej belocsolva a hálószobába a deszkák közé. Tudod, milyen büdös? Elkezdett rohadni a tej. Fogkefével takarítottam

– mondta Olivér.

Béci nem ismerte el, hogy bármilyen szándékosság lenne ebben az egészben, sőt kifejezetten a véletlen művének nevezte a helyzetet. A riportban persze mást mondott.

„Tudtuk, hogy átadjuk, mi a f*sznak takarítsuk, majd takarítanak ők. Lehet, szemét dolog volt ez, de hát ez most egy játék, gyerekek” – mondta a riportban Béci.

A parasztházban kialakult helyzet azonban nem az egyetlen dolog volt, ami felbosszantotta Olivért. A sárga csapat tagja továbbra sem tudott napirendre térni Anger Zsolt személye felett, olyannyira, hogy már azt is kijelentette: nem hajlandó enni a csapattársa főztjéből.

Pofán csuláznám magam, ha ennék a kajájából. Ráz tőle a hideg, és ennek hangot is fogok adni. Inkább éhen halok. Konkrétan Anger Zsolt személye rátelepedett az életemre minden szempontból

 – jelentette ki.

Bár Olivér szavai alapján úgy tűnt, könnyen újabb konfliktus robbanhat ki közöttük, az adás végéig erre végül nem került sor. Sőt, a nap végén még Olivér is engedett valamennyit: nagy nehezen ugyan, de megkóstolta Zsolt süteményét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!