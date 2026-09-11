Farm VIP kontra Most Wanted: Szuperák Barbi lett a kertévék csodafegyvere

Szuperák Barbi feladta a Farm VIP második évadát, de most visszatért

No, de engedjük is el az időhurok okozta televíziós anomáliát, hiszen Barbi nem ejtett lyukat az idő szövetén és nem utazott az éter hullámain sem, de még csak el sem csente Hermione időnyerő nyakláncát. A megoldás prózaibb a prózainál is, hiszen csupán annyi történt, hogy a TV2 Farm VIP-jének a 7. évadát már egy évvel ezelőtt leforgatták, így Szuperák Barbi simán igent tudott mondani szíve választottjával együtt az RTL menekülős reality-jére. Lévén a Jolly és Szuperák Barbi alkotta párost elkapták, így forduljunk arccal a Farm VIP irányába, ahol az énekesnő és rajongói számára csak most kezdődik a tánc. Nézzük, négy évvel ezelőtt Barbi hogyan is búcsúzott a termelési versenyektől, Zsolti gazdától és a csapattársaitól.

Mondhatjuk tehát, hogy a Farm VIP 2. évadából nem éppen dicsőségesen távozott az énekesnő, de most lehetőséget kapott arra, hogy kiköszörülje a csorbát. Csütörtökön a visszatérésétől volt hangos a TV2 sikerműsora, hiszen ahogy fent említettük, a csatorna Szuperák Barbit dobta be meglepetés csapattagnak a piros csapatba. Szuperák Barbi egyébként nem kis meglepetést okozott, hiszen olyan szolídsággal, már-már csendben érkezett meg, mintha csak kicserélték volna a négy évvel korábbi fiaskó óta. Társai pedig mindjárt a mély vízbe „dobták” és komoly irányítási feladatot bíztak rá egy fontos játékban. És hogy mennyire jól tették? Nagyon, hiszen Barbi memóriája fényévekkel jobbnak bizonyult a sárga csapathoz érkező Anger Zsolténál.