Farm VIP kontra Most Wanted: Szuperák Barbi lett a kertévék csodafegyvere

Hiba a mátrixban… Gondolhatta az, aki csütörtök este megnézte, ahogy Sebestyén Balázs és Frohner Fecó módszeresen levadászták, majd bilincsbe verték az egyébként remekül menekülő és bujkáló Jolly-Szuperák Barbi párost a Most Wantedben, majd átkapcsolt a TV2-re, hogy kövesse a Farm VIP 7. évadának eseményeit. Ott ugyanis szintén megjelent Barbi, mint amolyan felmentő „sereg” és mindjárt meg is mutatta, hogy nem mindennapi memóriával bír. Úgy iskolázta le a sárga csapatba erősítésként visszatérő Anger Zsoltot, hogy azt már nem volt öröm nézni. A színész akkora mellénnyel érkezett, mint „ide Lacháza”, de hamar kiderült, hogy Szuperák Barbi szuperképességével nem tudja felvenni a versenyt, sőt a lépést sem tudta tartani.
Szuperák Barbi feladta a Farm VIP második évadát, de most visszatért
No, de engedjük is el az időhurok okozta televíziós anomáliát, hiszen Barbi nem ejtett lyukat az idő szövetén és nem utazott az éter hullámain sem, de még csak el sem csente Hermione időnyerő nyakláncát. A megoldás prózaibb a prózainál is, hiszen csupán annyi történt, hogy a TV2 Farm VIP-jének a 7. évadát már egy évvel ezelőtt leforgatták, így Szuperák Barbi simán igent tudott mondani szíve választottjával együtt az RTL menekülős reality-jére. Lévén a Jolly és Szuperák Barbi alkotta párost elkapták, így forduljunk arccal a Farm VIP irányába, ahol az énekesnő és rajongói számára csak most kezdődik a tánc. Nézzük, négy évvel ezelőtt Barbi hogyan is búcsúzott a termelési versenyektől, Zsolti gazdától és a csapattársaitól.
Mondhatjuk tehát, hogy a Farm VIP 2. évadából nem éppen dicsőségesen távozott az énekesnő, de most lehetőséget kapott arra, hogy kiköszörülje a csorbát. Csütörtökön a visszatérésétől volt hangos a TV2 sikerműsora, hiszen ahogy fent említettük, a csatorna Szuperák Barbit dobta be meglepetés csapattagnak a piros csapatba. Szuperák Barbi egyébként nem kis meglepetést okozott, hiszen olyan szolídsággal, már-már csendben érkezett meg, mintha csak kicserélték volna a négy évvel korábbi fiaskó óta. Társai pedig mindjárt a mély vízbe „dobták” és komoly irányítási feladatot bíztak rá egy fontos játékban. És hogy mennyire jól tették? Nagyon, hiszen Barbi memóriája fényévekkel jobbnak bizonyult a sárga csapathoz érkező Anger Zsolténál.
Szuperák Barbit megviselte az akkori döntése...
Szuperák Barbi így beszélt érkezése után:
Pár évvel ezelőtt, amikor itt voltam, akkor feladtam a játékot. Megbeszéltük a párommal, ha az egyikünk kiesik, akkor a másik feladja.
„Ez sajnos az életemben egy óriási töréspontot jelentett. Tavaly jött el az a szint, hogy már tudtam róla beszélni” – idézte fel a nem éppen dicső farmos múltját Barbi.