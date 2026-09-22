Varga Noel szívszorító vallomást tett, miután kiesett a Farm VIP-ből: „Nagyon féltem, hogy nem tudok tőle elköszönni”

Varga Noel számára érzelmi szempontból nem volt egyszerű időszak a Farm VIP forgatása. Bár a reality-ben igyekezett a feladatokra és a csapatára koncentrálni, közben folyamatosan aggódott a nagymamájáért, aki akkor már haldoklott.

Varga Noel a Farm VIP-ban megmutatta az érzelmesebb oldalát (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplője nagymamájáért aggódott

A Kísértés sztárja az Origónak elárulta, hogy a műsorban átélt megható pillanatok mögött komoly lelki teher húzódott meg, és attól rettegett, hogy nem lesz lehetősége elbúcsúzni a számára fontos családtagtól.

Sokat hozzá tett ahhoz, hogy egyszer sírtam, mert a nagymamám haldoklott, amíg benn voltam. Nagyon féltem, hogy nem tudok tőle elköszönni. Tehát ez nagyon megbélyegezte az egészet. Azért végig a fejemben volt Mama. Hála Istennek tudtam vele találkozni, de azóta már elment

– vallotta be Noel.

A versenyző tehát végül még találkozhatott a nagymamájával, mielőtt elhunyt. A Farm VIP-ben megmutatott érzékenyebb oldala így egészen más megvilágításba került: miközben a kamerák előtt küzdött és próbált alkalmazkodni a különleges körülményekhez, a magánéletében egy szeretett hozzátartozó elvesztésével kellett szembenéznie.

Horányi Julival párbajozott a Farm VIP-ben (Fotó: TV2)

Varga Noel elárulta gáláns cselekedetének okát

Noel a hétfői adásban Horányi Julival került párbajba. A versenyzőnek lehetősége volt eldönteni, milyen típusú megmérettetésen szeretnének összecsapni, ő pedig végül nem az erőpróbát választotta, hanem egy ügyességi feladat mellett döntött. Ezzel saját esélyeit is kockára tette, hiszen úgy érezte, az erőpárbajon szinte biztosan ő maradna versenyben.

„Megmondom őszintén, hogy nagyon gondolkodtam azon, hogy akarok-e még maradni, vagy nem. Bennem volt az is, hogy Juli többször is mondta, hogy neki mennyire fontos ez a műsor, és neki mennyire kell ez, és látszódott is, hogy ő tényleg nagyon akarja, meg oda teszi magát. Nem mintha én nem akartam volna, de valamiért úgy éreztem, hogy neki ez jobban számítana, mint nekem” – mondta a döntéséről.

Úgy voltam vele, hogy ha az erőt választom, akkor biztos, hogy én maradok. Ezért inkább úgymond rábíztam a szerencsére, hogy akkor adok egy ilyen fair play-t, és meglátjuk, ki az ügyesebb

– magyarázta.