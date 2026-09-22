Varga Noel szívszorító vallomást tett, miután kiesett a Farm VIP-ből: „Nagyon féltem, hogy nem tudok tőle elköszönni”

Varga Noel számára érzelmi szempontból nem volt egyszerű időszak a Farm VIP forgatása. Bár a reality-ben igyekezett a feladatokra és a csapatára koncentrálni, közben folyamatosan aggódott a nagymamájáért, aki akkor már haldoklott.
A Farm VIP szereplője nagymamájáért aggódott
A Kísértés sztárja az Origónak elárulta, hogy a műsorban átélt megható pillanatok mögött komoly lelki teher húzódott meg, és attól rettegett, hogy nem lesz lehetősége elbúcsúzni a számára fontos családtagtól.
Sokat hozzá tett ahhoz, hogy egyszer sírtam, mert a nagymamám haldoklott, amíg benn voltam. Nagyon féltem, hogy nem tudok tőle elköszönni. Tehát ez nagyon megbélyegezte az egészet. Azért végig a fejemben volt Mama. Hála Istennek tudtam vele találkozni, de azóta már elment
– vallotta be Noel.
A versenyző tehát végül még találkozhatott a nagymamájával, mielőtt elhunyt. A Farm VIP-ben megmutatott érzékenyebb oldala így egészen más megvilágításba került: miközben a kamerák előtt küzdött és próbált alkalmazkodni a különleges körülményekhez, a magánéletében egy szeretett hozzátartozó elvesztésével kellett szembenéznie.
Varga Noel elárulta gáláns cselekedetének okát
Noel a hétfői adásban Horányi Julival került párbajba. A versenyzőnek lehetősége volt eldönteni, milyen típusú megmérettetésen szeretnének összecsapni, ő pedig végül nem az erőpróbát választotta, hanem egy ügyességi feladat mellett döntött. Ezzel saját esélyeit is kockára tette, hiszen úgy érezte, az erőpárbajon szinte biztosan ő maradna versenyben.
„Megmondom őszintén, hogy nagyon gondolkodtam azon, hogy akarok-e még maradni, vagy nem. Bennem volt az is, hogy Juli többször is mondta, hogy neki mennyire fontos ez a műsor, és neki mennyire kell ez, és látszódott is, hogy ő tényleg nagyon akarja, meg oda teszi magát. Nem mintha én nem akartam volna, de valamiért úgy éreztem, hogy neki ez jobban számítana, mint nekem” – mondta a döntéséről.
Úgy voltam vele, hogy ha az erőt választom, akkor biztos, hogy én maradok. Ezért inkább úgymond rábíztam a szerencsére, hogy akkor adok egy ilyen fair play-t, és meglátjuk, ki az ügyesebb
– magyarázta.
A Farm VIP szereplői könnyek közt búcsúztak tőle
Amikor kiderült, hogy Noel számára véget ért a verseny, több játékos is könnyek között búcsúzott tőle. Sáfrány Emese és Young G Béci is elérzékenyült.
Emesén nem lepődtem meg. Nagyon jó kapcsolatot ápoltunk ott bent, meg egyébként most is tök jóban vagyunk. Bécin egy kicsit azért meglepődtem, mert hiába voltam ugye vele is elég jóban bent, azért ő mégis egy gengszterrapper, tehát nem gondoltam volna, de nagyon jól esett
– árulta el Noel.
Noelnek nagy álma volt szerepelni a Farm VIP-be, ám a valóság végül egészen másképp alakult, mint ahogyan elképzelte.
„Nekem nagy álmom volt az, hogy bekerüljek ebbe a műsorba. Aztán tök érdekes volt, mert amikor benne voltam, akkor kicsit más volt, mint amire számítottam. Valahogy A Kísértésben tapasztaltakra számítottam, hogy majd elleszünk, meg majd szórakozunk, de mindenki annyira ráment a munkára, mint az állat!” – nevetett.