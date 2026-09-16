Ki hitte volna? Ez Fásy Ádám eredeti végzettsége

Múlt hét szerdán elrendelte a bíróság Fásy Ádám feleségének, Gurzó Máriának a letartóztatását, miután hétfőn őrizetbe vették a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaihoz kapcsolódó büntetőeljárásban. A hatóságok bűnszervezetben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja miatt intézkedtek, mialatt előállították annak a cégnek a tulajdonosát és ügyvezetőjét is, amely a Kéz, szív, lélek – magyar kortárs művészek nyomában című dokumentumfilm elkészítésére kapott megrendelést, és aki több mint 56 millió forintért bízott meg Fásy Ádám lányához, Fásy Zsülietthez, valamint feleségéhez köthető cégeket azzal, hogy közreműködjenek a film elkészítésében.

Kiderült Fásy Ádám eredeti végzettsége / Fotó: Talán Csaba

Ilyen utat járt be Fásy Ádám

A súlyok vádak következtében a műsorvezető is azonnal az érdeklődés középpontjába került. Fásy Ádámot ugyan manapság a legtöbben bizonyára a mulatós show-k házigazdájaként ismerik, azonban egykor egészen más területen indult el a karrierje, amely több állomáson keresztül jutott el a médiáig - írja a Femcafé, ahol ezután elárultak, az 1952-ben Gyomán született tévés a középiskolai tanulmányait Budapesten végezte el, ahol üvegező, tükörkészítő és csiszoló szakon szerzett szakmai bizonyítványt, ezt követően viszont a vendéglátás területén kezdte el felépíteni a jövőjét.

A középiskola elvégzése után a későbbi műsorvezető felszolgáló lett Fonyódon. Pár év múlva az üzletvezetői képesítést is megszerezte, majd szakácsnak tanult, mielőtt 1993-ban felsőfokú vendéglátó menedzser diplomát szerzett. Az 1970-es évek elejétől 1994-ig dolgozott a vendéglátásban, ez idő alatt volt felszolgáló, szakács, üzletvezető, igazgató és vezérigazgató. Az éttermek és szállodák után hirtelen váltással a magyar játékkaszinólánc, a Casinos Hungary délkelet-európai regionális vezérigazgató-helyettesének nevezték ki: ezt a tisztet hat éven át, 1994 és 2000 között töltötte be, mialatt az érdeklődése az 1990-es évek elejétől a vendéglátás helyett egyre inkább a média felé fordult.

1991-ben a Miss Universe Hungary, a Miss Europe Hungary és a Miss Intercontinental Hungary licencek tulajdonosa lett, majd 1995-ben csatlakozott ezekhez a Miss World Hungary, az áttörést azonban az 1999-ben induló Fásy Mulató - Zeneexpressz hozta meg.

Így tehát, bár énekesi vagy tévés végzettséggel sosem rendelkezett, az egykori üvegező- és menedzserdiplomáival a háta mögött Fásy Ádám végül az ország egyik legismertebb mulatós ikonjává és médiatulajdonosává nőtte ki magát.