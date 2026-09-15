Nem engedték a lakók, hogy emléktáblát kapjon Fenyő Miklós egykori otthona

Fenyő Miklós előtt október 1-jén emléktábla-avatással tisztelegnek, ám a rock and roll legenda egykori lakóhelyén nem helyezhetik el a táblát. A Pozsonyi út 38. szám alatti ház lakói ugyanis nem járultak hozzá, ezért az végül a szomszédos épület falára kerül – tudta meg a Blikk.

Egy klasszikus kép zongorával Fenyő Miklósról

Fotó: MW Bulvár

Tizenhat évig élt az épületben

A megemlékezést Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata és Fenyő Miklós családja közösen szervezi.

Az emléktáblát eredetileg a Pozsonyi út 38. szám alatti ház falán helyezték volna el, ahol Fenyő Miklós 16 éven át élt, ám az épület lakói ehhez nem járultak hozzá.

A tábla ezért végül a szomszédos ház falára kerül, ami több rajongónál is kiverte a biztosítékot.

Fenyő Miklós közösségi oldalán egymás után jelentek meg a dühös hozzászólások. Többen értetlenül állnak az előtt, hogy miért nem kaphat emléktáblát éppen az az épület, amelyben a zenész élete utolsó éveit töltötte, mások pedig nyíltan bírálták a lakókat a döntésük miatt.

Fenyő Miklós januárban, rövid betegséget követően, 78 éves korában hunyt el. A Hungária frontembereként a magyar rock and roll egyik meghatározó alakja volt, halála pedig hatalmas űrt hagyott a hazai zenei életben.

Nagy csalódást váltott ki a rajongók körében Fenyő Miklós készülő köztéri szobrának bemutatása is, erről ITT írtunk részletesen.