Fenyő Miklós egykori otthonánál áll a bál: De miért nem akarnak emléktáblát a lakók?

A januárban elhunyt legendás „jampi” gyakorlatilag tősgyökeres Angyalföldi volt, hiszen több mint öt évtizeden keresztül élt a Pozsonyi úton, közvetlenül a Szent István park mellett. Fenyő Miklós olyannyira volt lokálpatrióta, hogy amikor 15 évvel a halála előtt költözésre adta a fejét, mindössze egyetlen kapuval vitette arrébb a „felcsavart szőnyegeit”. Fenyő így végül a 38-as házszám alatt töltötte idejét élete alkonyán, így logikusnak tűnt, hogy a család és a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata ide tervezzék az emléktáblát. Az itt lakók azonban nem így gondolták és ahogy arról az Origo is beszámolt, egy lakógyűlésen leszavazták a kezdeményezést. Nem így a szomszédos ház lakói, akik örömmel kínálták fel az épület homlokzatának aprócska részét arra, hogy tábla hirdesse: „Ebben a házban élt és alkotott 35 éven át a rock and roll honi nagykövete, Fenyő Miklós.” A szövegezés talán nem pontosan ez lesz, de valami ehhez nagyon hasonló. Ezt majd meglátjuk október 1-én a hivatalos emléktábla-avatás után. De vajon miért nem lehet ott a tábla, ahol Fenyő Miklós ténylegesen élt 2011-től a haláláig? Az Origo erre a kérdésre próbált választ találni szerda reggel.
Háborognak és okokat keresnek Fenyő Miklós rajongói
Hogy mit mondtak a két lépcsőház lakói? Arra mindjárt rá is térünk, de előbb szemezgessünk egy kicsit a Fenyő Miklós egykori közösségi oldalára áradó kommentek közül, hiszen egyrészt ott jelent meg a hír az emléktábla-avatás körül kialakult különös helyzettel kapcsolatban, így aztán boldog-boldogtalan, de leginkább az ok okozati összefüggéseket a legkevésbé ismerő egyszeri ember ott tört pálcát a „gonosz” lakóközösség fölött. Mondván, illetve kérdezvén: Hogy a viharba történhet az meg, hogy egy legenda emléktáblájának elhelyezését megvétózzák?!
Gratulálok a lakóközösségnek! A mentalitásuk teljesen jól tükrözi a magyar valóságot! Az emléktábla létjogosultsága viszont megkérdőjelezhetetlen!
„Abban a lakóközösségben sem szeretnék lakni, egy napig se, megvan a véleményem. Az emléktáblának örülök, így is méltó helye lesz, és a szívünkben is élni fog örökké” – olvasható az egyébként többnyire hasonló kommentek sorában. Természetesen a sok száz hozzászólás között akad néhány próbálkozás arra is, hogy megértéssel közelítsék meg a ház lakóinak döntését: „Gondolom, azért nem járultak hozzá, mert ha belegondolunk, kis macerával jár a dolog, zarándokhely lesz egy ideig mindenképp! Virágok, gyertyák, stb... Amit takarítani és kerülgetni kell. Amikor kiderült, hogy eltávozott Miki, vittem mécsest, kerámia angyalkát, ahogyan sokan mások is, és másnapra már el volt minden takarítva sajnos! Rossz érzés volt eléggé ezt tapasztalni! Hála, hogy a másik ház lakói máshogy gondolkodnak erről!” – de ők vannak kevesebben. Sőt, lényegesen kevesebben. Igazságot tenni persze az Origo sem tud, de ahogyan azt említettük, kísérletet tettünk arra, hogy maguktól az érintettektől, vagyis a lakóktól tudjuk meg, mi a tiltás oka a Pozsonyi út 38-ban és miért engedik egy házzal arrébb, hogy ott kapjon helyet az a bizonyos emléktábla.
„Látjuk mi is, hogy gyakorlatilag közellenség lett ez a kis lakóközösség...”
Reggel kilenc után nagy élet van a Pozsonyi út-Szent István park környéki szakaszán, így nem kellett sokáig várnunk arra sem, hogy valaki kilépjen a házból, ahol a hírek szerint egy közelmúltban megtartott lakógyűlésen leszavazták az előterjesztést, hogy Fenyő Miklós emléktáblát helyezzenek el a bejártanál. A férfi ugyan készségesen válaszolt kérdésünkre, de mint mondta, csak bérlő, így nem vett részt azon az ominózus lakógyűlésen. Ugyanakkor néhány tulajdonossal beszélgetett a téma kapcsán. „Furcsa ez az egész, de valójában nincs igazi rálátásom a történésekre, hiszen bérlőként nem veszek részt lakógyűléseken. Persze a lépcsőházban is beszédtéma lett ez a dolog, hiszen látjuk mi is, hogy gyakorlatilag közellenség lett ez a kis lakóközösség Fenyő Miklós rajongói között.”
Azt gondolom, hogy oktalan a komment-huszárkodás, mivel kívülről senki nem látta, hogy milyen konfliktusok, vagy élethelyzetek adódtak itt, ami miatt néhányan nem tartották jó ötletnek, hogy az a tábla ide kerüljön.
„Leszögezném, hogy most nem konkrétumokra gondolok, csupán arra, hogy sok itt a lakó és nem tudhatja senki, még én sem, hogy miféle, akár évtizedes viszály, vagy viszályok húzódnak meg egy-egy döntés hátterében. Itt jegyezném meg, hogy azok a lakók, akikkel én beszélgettem, nem hallottak olyan lakógyűlésről, ahol felvetődött volna az emléktábla kérdése. De ezt az infót csak úgy itt hagyom…” – tárta szét a karját a Pozsonyi út 38. alatt lakó bérlő.
„Ismertem Fenyő Mikit, hiszen ebben a házban élt majdnem négy évtizeden keresztül”
Mivel a következő fél órában egy teremtett lélek sem lépett se be, se ki a ház kapuján, átmentünk eggyel arrébb, vagyis a 40-es házszámhoz. Oda, ahol Fenyő Miklós több, mint 35 éven át élt és ahol a lakók megszavazták az emléktáblát. Alig fél perc után ki is lépett a kapun egy idősödő úr, aki szintén nem szeretett volna arccal és névvel beleállni a két ház lakóinak idegeit borzoló kérdésbe, de a véleményét szívesen elmondta. „Az a helyzet fiatalúr, hogy ez a környék eléggé speciális, már ami a lakóit illeti.”
Itt valahogy minden bolhából elefánt lesz és minden vélt, vagy valós sérelem a jelentősége sokszorosára nő.
„Hogy ennek mi az oka? Talán az itt élők generációkon átívelő beidegződése… Sokan hordoznak magukban történelmi sérelmeket és sokan haragszanak itt egymásra olyan okokból, melyekre talán már maguk sem emlékeznek. Csak azt tudják, hogy a szomszédjukra, vagy szomszédaikra évtizedek óta haragszanak és ennek így kell lennie. Én ismertem Fenyő Mikit, hiszen ebben a házban élt majdnem négy évtizeden keresztül. Arra is emlékszem, hogy itt sem nézte mindenki jó szemmel, hogy neki valahogy a nehezebb időkben is jól mentek a dolgai. Itt is ment a pusmogás, meg a féltékenység és persze az is tény, hogy nem ő volt a legcsendesebb szomszéd. Ugyanakkor ahogy látom, az itteni konfliktusai nem voltak olyan mélyen gyökeredzők, hogy lakóközösségként azt mondjuk: Nem kell nekünk emléktábla…
Nálunk a lakógyűlésen ez egy nagyon rövid napirendi pont volt és egyöntetűen meg is szavaztuk, hogy kerüljön csak fel a homlokzatunkra…”
– fogalmazott a Pozsonyi út 40. szám alatt évtizedek óta élő férfi, aki csendben hozzátette, személyesen is ismer pár olyan lakót a szomszédos épületből, akik nem szívelték híres, sőt legendás szomszédjukat, de mint mondta, neki személyesen nem voltak rossz tapasztalatai Fenyő Miklóssal, így nem is szívesen folytatná a pletykálkodást.
Vajon hogy hívták Fenyő Miklóst a háta mögött, miután „új fiúként a teleptre költözött”? Ezt nem tudjuk, de figyeljük csak a legendás sláger szövegét! „...ha bekapcsoplja a Mambóját, rock and roll száll az utcán át. Oda vonzza a lányok táborát...”. Talán azt a rock and rollt nem bírták olyan jól a szomszédok, mint azt Miki gondolta...