Fenyő Miklós egykori otthonánál áll a bál: De miért nem akarnak emléktáblát a lakók?

Háborognak és okokat keresnek Fenyő Miklós rajongói

Hogy mit mondtak a két lépcsőház lakói? Arra mindjárt rá is térünk, de előbb szemezgessünk egy kicsit a Fenyő Miklós egykori közösségi oldalára áradó kommentek közül, hiszen egyrészt ott jelent meg a hír az emléktábla-avatás körül kialakult különös helyzettel kapcsolatban, így aztán boldog-boldogtalan, de leginkább az ok okozati összefüggéseket a legkevésbé ismerő egyszeri ember ott tört pálcát a „gonosz” lakóközösség fölött. Mondván, illetve kérdezvén: Hogy a viharba történhet az meg, hogy egy legenda emléktáblájának elhelyezését megvétózzák?!

Gratulálok a lakóközösségnek! A mentalitásuk teljesen jól tükrözi a magyar valóságot! Az emléktábla létjogosultsága viszont megkérdőjelezhetetlen!

„Abban a lakóközösségben sem szeretnék lakni, egy napig se, megvan a véleményem. Az emléktáblának örülök, így is méltó helye lesz, és a szívünkben is élni fog örökké” – olvasható az egyébként többnyire hasonló kommentek sorában. Természetesen a sok száz hozzászólás között akad néhány próbálkozás arra is, hogy megértéssel közelítsék meg a ház lakóinak döntését: „Gondolom, azért nem járultak hozzá, mert ha belegondolunk, kis macerával jár a dolog, zarándokhely lesz egy ideig mindenképp! Virágok, gyertyák, stb... Amit takarítani és kerülgetni kell. Amikor kiderült, hogy eltávozott Miki, vittem mécsest, kerámia angyalkát, ahogyan sokan mások is, és másnapra már el volt minden takarítva sajnos! Rossz érzés volt eléggé ezt tapasztalni! Hála, hogy a másik ház lakói máshogy gondolkodnak erről!” – de ők vannak kevesebben. Sőt, lényegesen kevesebben. Igazságot tenni persze az Origo sem tud, de ahogyan azt említettük, kísérletet tettünk arra, hogy maguktól az érintettektől, vagyis a lakóktól tudjuk meg, mi a tiltás oka a Pozsonyi út 38-ban és miért engedik egy házzal arrébb, hogy ott kapjon helyet az a bizonyos emléktábla.