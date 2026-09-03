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sorozat

Tényleg ezek minden idők legjobb tévés főcímdalai? – Itt a legfrissebb lista

44 perce
Olvasási idő: 11 perc
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Vannak dallamok, amelyeknek elég néhány másodperc, és máris tudjuk, melyik sorozatról van szó. A Consequence szerint ezek minden idők 10 legjobb tévés főcímdalai.
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sorozatnyitódal : main titlefőcímdal

Egy jól eltalált főcímdal pillanatok alatt a sorozat védjegyévé válhat: nemcsak dallama ragad a fejünkbe, hanem hangulatot teremt, és már az első pillanatokban megmutatja, milyen világba csöppenünk. A Consequence frissített és kibővített, „66 Best TV Theme Songs of All Time” című listáján a szerkesztők a tévétörténet legemlékezetesebb főcímdalait gyűjtötték össze. Mutatjuk az összeállítás első tíz helyezettjét.

főcímdal
Egy jó főcímdal már az első hangokkal megteremti egy sorozat hangulatát, és akár évtizedekkel később is azonnal felismerjük.
Fotó: Shutterstock

10. Jóbarátok (Friends) – 1994–2004

Főcímdal: I'll Be There for You
Előadó: The Rembrandts

Szinte hihetetlen, hogy az I'll Be There for You lett a The Rembrandts egyetlen nagy slágere, a Jóbarátok főcímdala ugyanis annyira összeforrt a sorozattal, hogy máig a ’90-es évek nosztalgiájának egyik meghatározó dala –  emlékeztet a portál. A vidám gitárriff és a fülbemászó, többszólamú ének azonnal felismerhető, miközben a dalszöveg a húszas éveikben járók nehézségeit idézi. A dal üzenete – hogy a barátok minden körülmények között kitartanak egymás mellett – tökéletesen passzol a sorozathoz, amelyben a hat fiatal számára a baráti társaság jelenti a családot.

9. Kaliforniába jöttem (The Fresh Prince of Bel-Air) – 1990–1996

Főcímdal: The Fresh Prince of Bel-Air
Előadók: DJ Jazzy Jeff, Will Smith

Bár szokatlan, hogy egy főcímdal szinte szó szerint elmeséli a sorozat történetét, a Kaliforniába jöttem esetében ez tökéletesen működik. Will Smith már az első sorokkal magával ragadja a nézőt, a régimódi hiphopalap és jellegzetes rappelése pedig ellenállhatatlanná teszi a számot. A széria nyitódala egyszerre tökéletes ’90-es évekbeli időutazás és máig élő popkulturális klasszikus.

8. A Simpson család (The Simpsons) – 1989–

Nyitódal: The Simpsons Theme
Szerző: Danny Elfman

A Simpson család nyitójelenetei epizódról epizódra változnak, de egy dolog állandó: az ikonikus főcímzene. A lendületes, játékos dallam annyira összeforrt a sorozattal, mint Marge jellegzetes frizurája vagy Homer elmaradhatatlan „D’oh!” felkiáltása. A zenét Danny Elfman szerezte, és mára a pályafutása egyik legismertebb kompozíciójává vált – írja a Consequence.

7. X-Men – Az animációs sorozat – 1992–1997

Nyitódal: Main Title
Szerző: Ron Wasserman

Az X-Men ikonikus nyitódala dübörgő dobokra, elektromos gitárra és filmszerű vonósokra épül. A dallam később a Marvel filmes univerzumának produkcióiban is felcsendült, így a sorozat rajongói évtizedekkel később is azonnal felismerték.

6. Maffiózók (The Sopranos) – 1999–2007

Nyitódal: Woke Up This Morning
Előadó: Alabama 3

Kevés sorozat nyitódala ragadja meg olyan pontosan a történet világát, mint a „Woke Up This Morning” kezdősora: „Ma reggel felébredtél,
és magadhoz vettél egy fegyvert.” A sötét szintetizátorokkal, dübörgő basszussal és erőteljes refrénnel kísért szám egyszerre adja vissza Tony Soprano életének komorságát és a széria fekete humorát. A track a sorozattal együtt vált igazán ikonikussá, és máig a Maffiózók egyik meghatározó védjegye.

5. Doctor Who – 1963–

Nyitódal: Main Title
Szerzők: Ron Grainer, Delia Derbyshire

A Doctor Who zenéje már megszületésekor különlegesnek számított: Ron Grainer dallamát Delia Derbyshire elektronikus hangokkal dolgozta át, így egészen új hangzás született. A futurisztikus muzsika tökéletesen illett az időben és térben utazó Doktor kalandjaihoz, és mára a sci-fi egyik legismertebb dallamává vált. Derbyshire azonban sokáig nem kapott hivatalos társszerzői elismerést.

4. Mission: Impossible – 1966–1973

Nyitódal: Theme from Mission: Impossible
Szerző: Lalo Schifrin

Lalo Schifrin legendás alkotása már az első hangjaival feszültséget teremt: a jellegzetes „dun-dun” motívumot egy rövid szünet követi, amitől olyan érzésünk támad, mintha bármelyik pillanatban történhetne valami. A zeneszerző 5/4-es ritmust használt, ami szokatlan lüktetést ad a dalnak. Érdekesség, hogy a dallam jellegzetes ritmusa a Morse-kódban az M–I betűknek, vagyis a Mission: Impossible kezdőbetűinek felel meg, bár nem tudni, hogy ez szándékos volt-e. Schifrin eredetileg „Burning Fuse” címet szánt a szerzeménynek.

3. The Jeffersons – 1975–1985

Nyitódal: Movin’ On Up
Szerzők: Ja’Net DuBois, Jeff Barry

A Movin’ On Up a tévétörténet egyik legjobb hangulatú nyitódala, amely tökéletesen illik a The Jeffersons történetéhez. George és Louise Jefferson Queensből Manhattanbe költöznek, miután sikerre viszik tisztítóüzletüket, a zeneszám pedig ezt az életükben bekövetkező nagy előrelépést ünnepli. A soulos dallamot gospelkórus kíséri, Ja’Net DuBois pedig nemcsak társszerzőként, hanem énekesként is közreműködött.

2. Trónok harca (Game of Thrones) – 2011–2019

Nyitódal: Main Title
Szerző: Ramin Djawadi

A Trónok harca főcímzenéje a tévétörténet egyik legikonikusabb fantasy-dallama, amelyet Ramin Djawadi komponált. A zeneszerzőnek kerülnie kellett a fuvolát és a szólóéneket, ezért egyetlen cselló által vezetett, ismétlődő, négy hangból álló motívumra építette a témát – olvahasható a Consequence oldalán.

A zene a látvánnyal együtt vezeti végig a nézőt az adott epizód helyszínein, mintha végigrepítene Westeros világán a következő csatáig, szörnyig vagy árulásig. Ez a muzsika a 2010-es évek egyik legismertebb és legtöbbet dúdolt tévés főcímdalává vált.

1. Cheers – 1982–1993

Nyitódal: Where Everybody Knows Your Name
Szerzők: Gary Portnoy, Judy Hart-Angelo

A Cheers nyitódalának eredeti kezdősora még a Boston Red Sox vereségeiről szólt, ám ezt később egy sokkal szélesebb körben érthető szövegre cserélték. A zeneszám ereje abban rejlik, hogy közvetlenül a hallgatóhoz szól: egy olyan helyet idéz meg, ahová jólesik elmenekülni a mindennapi gondok elől, ahol ismerik az embert, és mindig örülnek, amikor megérkezik. A nosztalgikus dallam egy egyszerű bostoni kocsmát ismerős, időtlen hellyé varázsol.

 

 

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