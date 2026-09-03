Tényleg ezek minden idők legjobb tévés főcímdalai? – Itt a legfrissebb lista

Egy jól eltalált főcímdal pillanatok alatt a sorozat védjegyévé válhat: nemcsak dallama ragad a fejünkbe, hanem hangulatot teremt, és már az első pillanatokban megmutatja, milyen világba csöppenünk. A Consequence frissített és kibővített, „66 Best TV Theme Songs of All Time” című listáján a szerkesztők a tévétörténet legemlékezetesebb főcímdalait gyűjtötték össze. Mutatjuk az összeállítás első tíz helyezettjét.
10. Jóbarátok (Friends) – 1994–2004
Főcímdal: I'll Be There for You
Előadó: The Rembrandts
Szinte hihetetlen, hogy az I'll Be There for You lett a The Rembrandts egyetlen nagy slágere, a Jóbarátok főcímdala ugyanis annyira összeforrt a sorozattal, hogy máig a ’90-es évek nosztalgiájának egyik meghatározó dala – emlékeztet a portál. A vidám gitárriff és a fülbemászó, többszólamú ének azonnal felismerhető, miközben a dalszöveg a húszas éveikben járók nehézségeit idézi. A dal üzenete – hogy a barátok minden körülmények között kitartanak egymás mellett – tökéletesen passzol a sorozathoz, amelyben a hat fiatal számára a baráti társaság jelenti a családot.
9. Kaliforniába jöttem (The Fresh Prince of Bel-Air) – 1990–1996
Főcímdal: The Fresh Prince of Bel-Air
Előadók: DJ Jazzy Jeff, Will Smith
Bár szokatlan, hogy egy főcímdal szinte szó szerint elmeséli a sorozat történetét, a Kaliforniába jöttem esetében ez tökéletesen működik. Will Smith már az első sorokkal magával ragadja a nézőt, a régimódi hiphopalap és jellegzetes rappelése pedig ellenállhatatlanná teszi a számot. A széria nyitódala egyszerre tökéletes ’90-es évekbeli időutazás és máig élő popkulturális klasszikus.
8. A Simpson család (The Simpsons) – 1989–
Nyitódal: The Simpsons Theme
Szerző: Danny Elfman
A Simpson család nyitójelenetei epizódról epizódra változnak, de egy dolog állandó: az ikonikus főcímzene. A lendületes, játékos dallam annyira összeforrt a sorozattal, mint Marge jellegzetes frizurája vagy Homer elmaradhatatlan „D’oh!” felkiáltása. A zenét Danny Elfman szerezte, és mára a pályafutása egyik legismertebb kompozíciójává vált – írja a Consequence.
7. X-Men – Az animációs sorozat – 1992–1997
Nyitódal: Main Title
Szerző: Ron Wasserman
Az X-Men ikonikus nyitódala dübörgő dobokra, elektromos gitárra és filmszerű vonósokra épül. A dallam később a Marvel filmes univerzumának produkcióiban is felcsendült, így a sorozat rajongói évtizedekkel később is azonnal felismerték.
6. Maffiózók (The Sopranos) – 1999–2007
Nyitódal: Woke Up This Morning
Előadó: Alabama 3
Kevés sorozat nyitódala ragadja meg olyan pontosan a történet világát, mint a „Woke Up This Morning” kezdősora: „Ma reggel felébredtél,
és magadhoz vettél egy fegyvert.” A sötét szintetizátorokkal, dübörgő basszussal és erőteljes refrénnel kísért szám egyszerre adja vissza Tony Soprano életének komorságát és a széria fekete humorát. A track a sorozattal együtt vált igazán ikonikussá, és máig a Maffiózók egyik meghatározó védjegye.
5. Doctor Who – 1963–
Nyitódal: Main Title
Szerzők: Ron Grainer, Delia Derbyshire
A Doctor Who zenéje már megszületésekor különlegesnek számított: Ron Grainer dallamát Delia Derbyshire elektronikus hangokkal dolgozta át, így egészen új hangzás született. A futurisztikus muzsika tökéletesen illett az időben és térben utazó Doktor kalandjaihoz, és mára a sci-fi egyik legismertebb dallamává vált. Derbyshire azonban sokáig nem kapott hivatalos társszerzői elismerést.
4. Mission: Impossible – 1966–1973
Nyitódal: Theme from Mission: Impossible
Szerző: Lalo Schifrin
Lalo Schifrin legendás alkotása már az első hangjaival feszültséget teremt: a jellegzetes „dun-dun” motívumot egy rövid szünet követi, amitől olyan érzésünk támad, mintha bármelyik pillanatban történhetne valami. A zeneszerző 5/4-es ritmust használt, ami szokatlan lüktetést ad a dalnak. Érdekesség, hogy a dallam jellegzetes ritmusa a Morse-kódban az M–I betűknek, vagyis a Mission: Impossible kezdőbetűinek felel meg, bár nem tudni, hogy ez szándékos volt-e. Schifrin eredetileg „Burning Fuse” címet szánt a szerzeménynek.
3. The Jeffersons – 1975–1985
Nyitódal: Movin’ On Up
Szerzők: Ja’Net DuBois, Jeff Barry
A Movin’ On Up a tévétörténet egyik legjobb hangulatú nyitódala, amely tökéletesen illik a The Jeffersons történetéhez. George és Louise Jefferson Queensből Manhattanbe költöznek, miután sikerre viszik tisztítóüzletüket, a zeneszám pedig ezt az életükben bekövetkező nagy előrelépést ünnepli. A soulos dallamot gospelkórus kíséri, Ja’Net DuBois pedig nemcsak társszerzőként, hanem énekesként is közreműködött.
2. Trónok harca (Game of Thrones) – 2011–2019
Nyitódal: Main Title
Szerző: Ramin Djawadi
A Trónok harca főcímzenéje a tévétörténet egyik legikonikusabb fantasy-dallama, amelyet Ramin Djawadi komponált. A zeneszerzőnek kerülnie kellett a fuvolát és a szólóéneket, ezért egyetlen cselló által vezetett, ismétlődő, négy hangból álló motívumra építette a témát – olvahasható a Consequence oldalán.
A zene a látvánnyal együtt vezeti végig a nézőt az adott epizód helyszínein, mintha végigrepítene Westeros világán a következő csatáig, szörnyig vagy árulásig. Ez a muzsika a 2010-es évek egyik legismertebb és legtöbbet dúdolt tévés főcímdalává vált.
1. Cheers – 1982–1993
Nyitódal: Where Everybody Knows Your Name
Szerzők: Gary Portnoy, Judy Hart-Angelo
A Cheers nyitódalának eredeti kezdősora még a Boston Red Sox vereségeiről szólt, ám ezt később egy sokkal szélesebb körben érthető szövegre cserélték. A zeneszám ereje abban rejlik, hogy közvetlenül a hallgatóhoz szól: egy olyan helyet idéz meg, ahová jólesik elmenekülni a mindennapi gondok elől, ahol ismerik az embert, és mindig örülnek, amikor megérkezik. A nosztalgikus dallam egy egyszerű bostoni kocsmát ismerős, időtlen hellyé varázsol.