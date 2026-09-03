Tényleg ezek minden idők legjobb tévés főcímdalai? – Itt a legfrissebb lista

Egy jól eltalált főcímdal pillanatok alatt a sorozat védjegyévé válhat: nemcsak dallama ragad a fejünkbe, hanem hangulatot teremt, és már az első pillanatokban megmutatja, milyen világba csöppenünk. A Consequence frissített és kibővített, „66 Best TV Theme Songs of All Time” című listáján a szerkesztők a tévétörténet legemlékezetesebb főcímdalait gyűjtötték össze. Mutatjuk az összeállítás első tíz helyezettjét.

Egy jó főcímdal már az első hangokkal megteremti egy sorozat hangulatát, és akár évtizedekkel később is azonnal felismerjük.

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10. Jóbarátok (Friends) – 1994–2004

Főcímdal: I'll Be There for You

Előadó: The Rembrandts

Szinte hihetetlen, hogy az I'll Be There for You lett a The Rembrandts egyetlen nagy slágere, a Jóbarátok főcímdala ugyanis annyira összeforrt a sorozattal, hogy máig a ’90-es évek nosztalgiájának egyik meghatározó dala – emlékeztet a portál. A vidám gitárriff és a fülbemászó, többszólamú ének azonnal felismerhető, miközben a dalszöveg a húszas éveikben járók nehézségeit idézi. A dal üzenete – hogy a barátok minden körülmények között kitartanak egymás mellett – tökéletesen passzol a sorozathoz, amelyben a hat fiatal számára a baráti társaság jelenti a családot.

9. Kaliforniába jöttem (The Fresh Prince of Bel-Air) – 1990–1996

Főcímdal: The Fresh Prince of Bel-Air

Előadók: DJ Jazzy Jeff, Will Smith

Bár szokatlan, hogy egy főcímdal szinte szó szerint elmeséli a sorozat történetét, a Kaliforniába jöttem esetében ez tökéletesen működik. Will Smith már az első sorokkal magával ragadja a nézőt, a régimódi hiphopalap és jellegzetes rappelése pedig ellenállhatatlanná teszi a számot. A széria nyitódala egyszerre tökéletes ’90-es évekbeli időutazás és máig élő popkulturális klasszikus.

8. A Simpson család (The Simpsons) – 1989–

Nyitódal: The Simpsons Theme

Szerző: Danny Elfman

A Simpson család nyitójelenetei epizódról epizódra változnak, de egy dolog állandó: az ikonikus főcímzene. A lendületes, játékos dallam annyira összeforrt a sorozattal, mint Marge jellegzetes frizurája vagy Homer elmaradhatatlan „D’oh!” felkiáltása. A zenét Danny Elfman szerezte, és mára a pályafutása egyik legismertebb kompozíciójává vált – írja a Consequence.