Zseniális térkép mutatja meg, milyen híres filmeket forgattak a közeledben

Egyetlen ingyenes térképen fedezhetjük fel, hol forgatták a világ legismertebb filmjeit és sorozatait. A Movie Scene Map több mint 15 ezer valódi forgatási helyszínt gyűjtött össze 166 országból, így akár azt is pillanatok alatt kideríthetjük, hogy a lakóhelyünk közelében milyen produkciók készültek.

Filmes jelenet forgatása a budapesti Halászbástyánál

Fotó: Shutterstock

Az interaktív térképen filmre vagy sorozatra is kereshetünk, de akár egy városra is ránagyíthatunk, hogy kiderüljön, milyen produkciókat forgattak ott. A helyszínekhez fotók és további információk is tartoznak.

Magyarország is tele van forgatási helyszínekkel

Magyarország is szerepel a térképen: Budapest mellett több hazai település és konkrét helyszín is megtalálható az adatbázisban. A főváros különösen erősen jelen van: összesen 103 produkció kapcsolódik hozzá, így Budapest a világ 40. leginkább filmes városa a Movie Scene Map szerint.

Az oldalon jelenleg 9295 film és sorozat szerepel, köztük olyan világszerte ismert produkciók, mint a Trónok harca, a Breaking Bad, a Mátrix, a Harry Potter és a Jurassic Park.

GOOGLE MAPS SHOWS YOU STREETS. THIS WEBSITE SHOWS YOU THE MOVIE SCENES FILMED ON THEM.



it's called Movie Scene Map → https://t.co/DezBMBQgiL



15,716 real filming locations. 166 countries. one map.



click any pin. see what was filmed there.

search any movie. see every place it… pic.twitter.com/fRbwOejhmt — Nav Toor (@heynavtoor) September 5, 2026

Még játszani is lehet rajta

A Movie Scene Map nemcsak filmeket és sorozatokat gyűjt: videójátékok, animék és mangák is szerepelnek rajta, ezeknél azonban nem forgatási helyszíneket mutatnak, hanem azt, hogy hol játszódik a történet.

Az oldalon ráadásul egy napi játék, a FilmGuessr is elérhető.

A játék öt produkciót választ ki, a feladat pedig az, hogy a világtérképen minél pontosabban megtippeljük, hol forgatták őket. A találat akár 5000 pontot is érhet.

Az oldal teljesen ingyenes, nincs szükség regisztrációra, és reklámokkal sem találkozunk. Az adatbázis ugyanakkor nem teljes, így előfordulhat, hogy egyes filmek vagy helyszínek még hiányoznak belőle.

Aki pedig nemcsak a forgatási helyszínekre, hanem a sorozatok ikonikus zenéire is kíváncsi, annak ezt a listát is érdemes megnéznie.