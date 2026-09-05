Ma lenne 80 éves Freddie Mercury – „Egy ilyen kaliberű rocksztárhoz képest két lábbal járt a földön”

Reinhold Mack nagyra értékelte, ahogyan Freddie Mercury beilleszkedett a családjába. A zenei producer, aki egykor szorosan együtt dolgozott a Queen zenekarral, elárulta, milyen ember is volt valójában a híres frontember.

Megszólalt a Queen egykori producere Freddie Mercury-ról. Fotó: Duncan Raban / NORTHFOTO

A Queen egykori producere Freddie Mercuryról mesélt

Mack nemrégiben a People-nak nyilatkozott a Propstore 4 millió dolláros Music Live Auction nevű élő árverése előtt, amelyet október 1. csütörtök és október 2. péntek között rendeznek meg. A Mack által felkínált több mint 80 tétel abból az időszakból származik, amikor a Queen-nel dolgozott, valamint a zenekar frontemberével ápolt későbbi barátságából.

Mack legkisebb fia, John Frederick - akit a család csak kis Freddie-nek hívott - akkor született, amikor a zenekar az 1982-es Hot Space című albumon dolgozott a müncheni Musicland Studiosban. A producer felidézte, hogy felesége sokat viccelődött a zenekarral, ugyanis rendkívül hosszú időbe telt mire elkészült az album.

A feleségem azt mondta: 'Valószínűleg könnyebb teherbe esni és megszülni egy gyereket, mint nektek összehozni egy albumot.' És ez idő alatt valóban teherbe esett, majd megszületett kis Freddie, akinek a frontember lett a keresztapja.

Mercury boldogan vállalta ezt a szerepet, és rendkívül jókedvű volt a baba keresztelőjén. "Kivételes volt. Egy ilyen kaliberű rocksztárhoz képest két lábbal járt a földön. Ő volt a legnagyobb sztár, mégsem felejtett el soha egyetlen születésnapot sem" - tette hozzá.

Mack emlékszik, mennyire izgatott lett a családja, amikor különleges alkalmakkor üdvözlőlapokat kaptak Mercurytól a postán.

Írt születésnapi lapokat, Valentin-napi lapokat, karácsonyi üdvözlőlapokat, amikor éppen külföldön tartózkodott. Ez igazán szokatlan volt, de nagyon szerette a feleségem főztjét is.

A producer szerint a frontember egyik legfigyelmesebb gesztusa az volt, amikor meglátogatta őket, és észrevette, hogy a kenyérpirítójuk egyszerre csak négy szeletet tud pirítani. "Látta, hogy három fiú van, plusz a férj és feleség, nekünk pedig csak egy olyan kenyérpirítónk volt, amely egyszerre négy szelet kenyeret tudott megpirítani. Úgyhogy elküldött valakit, hogy keressen egy hat szeletes Dualit kenyérpirítót, és azt adta nekünk ajándékba."