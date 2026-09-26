Galambos Lajos exkluzív interjút adott az Origónak: "Az ember könnyen elszáll, ha ilyen erővel tör rá a siker"

Origo: Az ő története azért is érdekes, mert nálad nem egyszerűen arról volt szó, hogy találkoztál egy világsztárral.

G.L.: Sokkal többet adott ő nekem annál az élménynél, hogy együtt zenélhettem vele, egy nagy tévéműsorban a 80-as években, pedig az sem volt semmi. Kaptam tőle egy olyan tanácsot, ami később a jó pillanatban ugrott be és sorsfordító eredményre vezetett. Karel elmondta nekem, hogy a fellépői díja gyakorlatilag aprópénz ahhoz képest, hogy egy-egy bulija után akár ezerötszáz kazettát is eladnak. Abban a korszakban egy kazetta húsz márkába került, és ebből az előadónak körülbelül tíz márka jutott.

Gondolj bele! Az tizenötezer márka volt, egy luxusautó ára…! Ő ezt egyetlen este alatt megkereste.

Szóval alaposan megjegyeztem, amit mondott.

Origo: Az ötlet megvolt, de megkaptad a behívóparancsot...

G.L.: Igen, bár diplomás zenészként kivételezett helyzetben voltam. Tizenkét hónap helyett, csak kilencet kellett kitöltenem, azt is zenészként. Az egy nagyon más üzemmód volt, mint amit a közönség akkoriban láthatott belőlem. Ünnepi, ceremoniális és protokolláris alkalmakkor játszottunk a zenekarral. Fogadtunk a reptéren államfőket és katonai vezetőket. A katonazenekar egy külön kis világ…

Galambos Lajos a Sugár Áruház előtt térzenészként kereste meg első millióját (Fotó: AI)

„Konkrétan egy szemete s zsákba gyűjtöttük a pénzt”

Origo: Katonaság letudva, robog veled tovább a bulivonat. Mikor tapasztaltad meg először, hogy ebből egy nagyon komoly anyagi siker is lehet?

G.L.: Amikor az ember benne van, nem feltétlenül látja, hogy éppen egy, a saját életére nézve sorsfordító egy pillanat. Engem az motivált, hogy dolgozom, csinálom, amit szeretek, és közben egy-egy lépéssel mindig közelebb kerültem az álmomhoz. De így visszagondolva, éppen a katonaságnak és leginkább az én drága, jó nagymamámnak köszönhettem, hogy megkerestem életem első, komolyabb összegét. Konkrétan egy zsák pénzt. Történt ugyanis, hogy a katonaidőm alatt kirendeltek minket a Sugár Áruház elé, hogy zenét szolgáltassunk az Ünnepi Könyvhét eseményeihez. Gyakorlatilag civil ruhás utcazenészek lettünk. Bár zenészszakmai értelemben véve, térzenét játszottunk. Amiért anno ki akartak rúgni a Zeneművészeti Főiskolából, az itt bevált. „Swingesítettünk” kicsit a komolyzenei darabokon. A siker pedig váratlanul nagy volt. A tömeg csak úgy áradt a metró irányából és egyre gyűltek körülöttünk azok, akik megálltak, hogy minket hallgassanak.

Valahonnan felbukkant egy hajléktalan fickó… Valószínű a Jóisten küldte. Nem akarom a beszélgetést elvinni ebbe az irányba, de kicsit olyan, mintha egy üzenetet kaptam volna rajta keresztül aznap.

Rám nézett és tudományos arccal ezt mondta: „Jó, jó ez a Vivaldi így megcifrázva, de a Sej, haj Rozi és a Majd, ha nékem sok pénzem lesz jobb lenne”. Addig-addig motoszkáltak bennem a szavai, mígnem az utolsó naphoz közeledve vittem a srácoknak néhány kottát és… A siker óriási volt… Ezen a ponton láttam meg, mekkora igény is van a mulatós műfajra és kezdtem el azon agyalni, hogyan is lehetne ebből ténylegesen pénzt csinálni úgy, hogy mégse a kalapomat tegyem ki a járókelők elé. Ekkor pedig beugrottak Karel Gott intelmei a kazettákról. Mert mennyivel stílusosabb, ha az ember kiáll és azt mondja:

Kedves közönségünk! Kedves zenebarátaim! Készítettünk egy kis emléket azoknak, akik otthon is szeretnék ezt a műfajt hallgatni!

Kétszázötven forintért árultunk egy kazettát, amit így-úgy sokszorosítottunk, házi módszerekkel. A Dorozsmai Petit itt meg kell említenem, mert az ő stúdiójában készültek el az első ilyen kazetták zenei anyaga. Este kilenctől reggelig megkaptuk ingyen a teljes technikát és Samut, a hangmérnököt úgy, hogy nem kellett fizetnünk egy fillért sem. Peti így támogatott minket… Azt tudni kell, hogy édesapám nem támogatott az úton, amire léptem. És akkor finoman fogalmaztam. Amikor a családi ebédnél vázoltam neki a nagy tervet, a torkán akadt a falat, hiszen ő azt remélte, hogy zenekarvezető, vagy karmester leszek, nem pedig „utcazenész”. A nagymamám viszont hitt a víziómban és mindenben támogatott. Félrehívott és azt mondta, hogy nekem szeretné adni azt a száznyolcvanezer forintot, amit a temetésére és nehéz napokra rakott félre. Ebből a pénzből hétszáz kazettát gyártottunk és vártuk a megfelelő rendezvényt, ami ősszel el is érkezett. Azt reméltem, hogy valamennyi kazettát eladunk már az első alkalommal, és az volt a terv, hogy karácsonyig mindnek lesz gazdája. Aznap eladtunk mindent... Konkrétan egy szemeteszsákba gyűjtöttük a pénzt. Több mint 1 millió gyűlt össze. Sosem láttam ennyi pénzt együtt. Az első utam a nagymamámhoz vezetett és egy picike kis kamattal megtoldva, visszaadtam neki a befektetését. Majd apámhoz siettem, aki elképedt a rengeteg papírpénz láttán. Majd fejcsóválva ennyit mondott:

Ebből még baj lesz…!

Nos. Tulajdonképpen igaza lett…

Origo: Pörgött a kazetta biznisz és jött a Friderikusz Show...

G.L.: Milliók látták, hallották, ahogy Mécs Károly előadta a Van nekem egy csíkos gatyám című nótám szövegét prózában, én pedig vendég lehettem abban a műsorban, amelyről másnaptól egy egész héten át beszélt az ország. Pár napra rá pedig a Nők lapja címlapján voltam, vagyis szó szerint bekerültem a fősodorba.

„Bogi december 6-án született, apám pedig 28-án elment”

Origo: Ez már elég volt édesapádnak ahhoz, hogy elfogadjon téged annak, aki lettél?

G.L.: Nem igazán. De főleg azért haragudott, mert nem trombitáltam a kazettáimon, csak énekeltem. Amikor Fenyő Jánost lelőtték, ő éppen kórházban volt. Édesanyámmal üzent, hogy feltétlenül, azonnal látogassam őt meg, mert beszéde van velem. Először is arra kért, hogy adjam el a kocsimat, ami ugyanolyan volt, mint a Jánosé. Attól félt, hogy nekem is bajom lehet.

Majd amolyan utolsó kívánságként kérte, hogy trombitáljak. Apu ezután még tíz hónapot élt. Ezalatt én nem készítettem trombitás felvételeket.

Egyszerűen nem voltam még elég ismert ahhoz, hogy megtengethessek magamnak hangszeres produkciókat. Ez az idő a Dáridóval jött el, de apám ezt már nem élte meg. Ahogyan sajnos a lányom születésének sem örülhetett velünk igazán. Hiszen Bogi december 6-án született, apám pedig 28-án elment. Egyszer megfogták egymás kezét... Mert a kórházból hozzá vezetett első utunk.

Origo: A Dáridó sikere elementáris volt. Úgy hírlett, hogy öt éven át élet, halál ura voltál a mulatós műfajban. És ebben lehetett is valami, hiszen amolyan sztárkeltető lett a műsor. Egy kicsit talán el is szaladt veled a ló akkoriban… Nem?

G.L.: Az ember könnyen elszáll, ha ilyen erővel tör rá a siker. Velem is megtörtént. Azt, hogy élet-halál ura lettem volna, soha nem éreztem. De, hogy most te is, mások is mondtak már ehhez hasonló dolgokat rólam. Pedig én nem tettem mást, csak meghoztam néhány döntést úgy, ahogyan azt a műsor szempontjából a legoptimálisabbnak tartottam. Voltak körülöttem szakemberek is bőven, akik a tanácsaikkal segítettek.

Persze akadtak előadók, akik megharagudtak rám, mert nem kerültek be a Dáridóba.

Aztán mondtak rám kígyót, békát. Ők azok, akik nem értették meg a Dáridó szellemiségét, vagy hogy úgy mondjam, a lényegét. De mondok pozitív példát is, csak hogy világos legyen. Említést tettek nekem egy fiatal, jóképű zongoraművészről, bizonyos Havasi Balázsról. Találkoztam vele és kerek perec megmondtam neki, hogy egy klasszikus zongoradarabbal nem kerülhet be hozzánk még akkor sem, ha virtuóz módon játssza el. Mert bár én lengetem a kalapom a művészete előtt, a nézők nem sírni, hanem mulatni akarnak, amikor a Dáridóra kapcsolnak. Bedobtam neki a Zorbát, ami egy közkedvelt bulizós filmzene, ugyanakkor roppant nehezen játszható, vagyis a zenész megmutathatja vele a zsenialitását. Balázs azonnal értette, miről is van szó és nem kezdte el játszani a nagymenő művészt, holott valójában az volt. Épp a nagyságát mutatta meg azzal, hogy leült aznap este a Dáridó zongorájához. Havasi Balázs ma egy világsztár… Aztán jött Győzike az apukájával. Meghallgattam és megmondtam neki, hogy sem énekelni, sem táncolni, de még csak zenélni nem tud. Nem volt boldog… Ugyanakkor, mégis volt benne valami...

Azzal a tanáccsal engedtem útjára, hogy keressen maga mellé két hölgyet, akik jól énekelnek és abból már lehet egy produkciót csinálni.

Gáspár Győzőben megvolt az akarás és meg is csinálta… Pedig ma sem énekel jól, és Fred Astaire sem vált belőle, viszont kitartó és szorgalmas.

Galambos Lajos büntetőügye hét éven át zajlott. A trombitaművész ebben az időben szinte hazajárt a bíróságra. Lajcsi szerint sérült a tisztességes eljáráshoz való alapjoga, ezért lépéseket kíván tenni az ügyében, melynek végén börtönbe kellett vonulnia (Fotó: Mediaworks archívum)

„Ők is viszik magukkal azt a csomagot, amit egyedül nekem kéne”

Origo: Ha valaki, akkor te tudod, milyen nagyon magasról, nagyon mélyre zuhanni. Ha most visszanézel az utóbbi tíz évre, mi áll a veszteséglistád élén?

G.L.: A gyerekeim sérülése… Ez az, ami igazán fájt és fáj ma is. Nem tudtam őket megvédeni, és ezt az ember apaként nagyon nehezen dolgozza fel. Ők is viszik magukkal azt a csomagot, amit egyedül nekem kéne. Nekem az a legfontosabb, hogy jó kapcsolat legyen közöttünk.

Szeretném, ha valódi barátok is lennénk. Nem az a célom, hogy én legyek az apjuk, aki mindig megmondja, mit kell csinálni.

Meghallgatom őket. Sőt, bizonyos üzleti dolgokban ma már ők mondják meg, merre menjünk. Fejlesztéseknél, új ötleteknél sokszor az ő véleményük az elsődleges. Én pedig nagyon sok mindenben eleve egyetértek velük. De ha nem, általában akkor is sikeresen meggyőznek. Ők már más világban születtek, mint én. Én egyszerű családból jöttem, ők viszont már olyan körülmények között nőttek fel, amelyeket én, mi teremtettünk meg számukra. Fiatalon sok mindenből hiányt szenvedtem, és talán ezért is van több ruhám, több tárgyam, több mindenem a kelleténél. Ezt a gyűjtögető, kuporgató, halmozó életformámat egyébként a gyermekeim sem értik és nem is szeretik.

Sokat változtam is ezen a téren, hiszen volt alkalmam megtapasztalni, hogy milyen kevés is elég a boldogsághoz. Egy jó kávé, vagy egy csomag otthonról…

Szóval már nagyon sok felesleges holmitól megszabadultam. Lecseréltem az autómat is egy sokkal szerényebbre, és tömérdek ruhát és használati tárgyat adományoztam el. Van még dolgom ezzel bőven, de haladok a „kevesebb több” irányába. Legutóbb a bicikliknél akadtam el. Nekem nagyon sokáig nem volt bringám és megfogadtam, hogy egyszer minden színből lesz egy a garázsomban. Maradjunk annyiban, hogy így lett. Meg is van mind, de már nem sokáig. Jó helyre fognak kerülni és gyakorlatilag mindegyik „nullkilométeres”. Még másfél évet adtam magamnak arra, hogy ténylegesen minden fölösleges, számomra haszontalan dologtól megszabaduljak. Lehetőleg úgy, hogy mások még örömüket leljék bennük.

Origo: Van olyan negatív jelző, amit sokáig igazságtalannak éreztél, aztán később rájöttél, hogy talán mégis volt benne valami?

G.L.: A nagyképűség. Ez körülbelül a kétezres években, huszonöt évvel ezelőtt terjedt el rólam. Akkor nagyon rosszul esett.

Ma már azt mondom, hogy lehetett benne valami.

Origo: Mindig rengeteg ember vett körül és sokan mondogatták erre-arra, hogy a barátaid. De az igaz barátok a bajban ismerszenek meg. Melletted maradtak ilyen igaz barátok a bajban.

G.L: Egy kezem sem kell a megszámolásukhoz. Amikor nagyon ment a szekér, könnyedén és túl gyakran mondtam ki, hogy: „Gyere, legyünk barátok, cimborák!” Én nagyon sokáig mindenkinek felajánlottam a barátságomat, és fogadtam is a barátságokat. Aztán az élet megmutatta, hogy ez nem mindig jó ötlet. Sok ember okozott nekem csalódást. Volt, akiről azt hittem, hogy szinte családtag, aztán kiderült, hogy az ellenségem. Ugyanakkor van olyan barátom is, aki ötven éve mellettem van és olyan is, aki bár új az életemben, de bizonyította, hogy pont úgy számíthatok rá, ahogyan ő énrám. És ott van az öcsém… Ő a testvérem, a barátom, zenésztársam és egyben a kontrollom is. Ha valamit rosszul látok, ő egyenesen megmondja, ha pedig elszállók, lehoz a földre. Ő segített a nulláról újra talpra állni. Nem volt könnyű még a támogatásával sem, mert nagyon sokan voltak, akik belém rúgtak és ahol csak lehetett, keresztbe tettek nekem.

Meglepő neveket tudnék mondani. Most úgyis sokat szerepelnek a sajtóban negatívan kontextusban.

De nem fogok példálózni. Megtanultam, hogy vannak dolgok, amelyeket az ember jobb, ha nem visz ki a nyilvánosság elé.

Origo: Ha ötven év múlva valaki megkérdezi, hogy ki volt ez a Lajcsi nevű figura, mit szeretnél, mit mondjanak rólad?

G.L.: Azt, hogy egy, a szó jó értelmében vett csibész voltam Szeretném, ha azt mondanák, hogy boldog ember voltam és milliókat tettem boldoggá. Hogy békében próbáltam élni, és mindig előre néztem. És még egy fontos dolog van, de ez egy kicsit a jövő zenéje.

Vannak dolgok, amelyekről azt gondolom, hogy igazságtalanul történtek meg velem. Szeretném, ha kimondanák, hogy nem volt tisztességes az az eljárás, aminek a végén bűnösnek kiáltattak ki és börtönbe zártak.

Mert igen is fontos, hogy mit mondanak majd rólam akár ötven év múlva. Ha nem is nekem, de az unokáimnak biztosan. Legyek én az a fickó, aki zenélt, szórakoztatott, dolgozott, családot alapított, barátokat szerzett, hibázott, újrakezdett, és közben próbált valami maradandót létrehozni a tehetsége szerint. Ez legyek én az emberek emlékezetében…! Na és a dalaim... egyet idéznék, talán ez mindig időszerű lesz:

Hidd el szép az élet

Mostanság szomorú minden,

Vidám az csak én vagyok

Szeretnék élni már rendben,

De hiába, ha nem tudok.

Azt mondják, minden oly drága,

De kenyerünk nem fogyhat el,

Légy vidám gondolj a mára,

A kedved sose rontsd el.



Hidd el, hogy mindig szép az élet,

Tudd azt, hogy honnan nézzed,

Máshol is vannak néha

Még nehéz napok,

Hidd el, hogy mindig szép az élet

Ne add fel a reményed

Lesz az élet szép

S nagyon boldog.

ccccc