Kivonult a rendőrség: bombát találtak Galambos Lajos birtokán

Kutyasétáltatás közben bukkant rá egy bombára Galambos Lajos. A trombitás a boldogasszonypusztai birtokán található kiszáradt tómederben talált rá a robbanószerkezetre, amely feltehetően a második világháborúból származik.
Bombát találtak Galambos Lajos birtokán
Mindennap sétálok, futok, sportolok, s így történt ez kedden is, amikor a két kis tacskómmal és a fogadott kutyusommal, Nudlival sétára indultam a birtokon. A vadászbirtok mellett van a boldogasszonyi tórendszer egy vízgyűjtő tava, ahol csak a vízimadarak és a szarvasok járnak, no, meg én, a szokásos sétámon. Sajnos, a vízhiány miatt nagyon kiszáradt, másfél méterrel alacsonyabban áll a víz, mint kéne, ezért a kutyák a mederben is tudnak szaladgálni. Egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy valamit nagyon szaglásznak és ugatnak a tacskók és Nudli, úgyhogy én is lementem megnézni
- mondta el a Blikknek Galambos Lajos, aki rögtön felismerte, hogy egy robbanószerkezetről van. Nem is nyúlt hozzá, ehelyett lefotózta, majd értesítette a rendőrséget.
Nagyon hamar ki is érkeztek a rendőrök, igen komolyan veszik az ilyen bejelentéseket. Az utóbbi időben a Dunából is több szerkezet került elő, sok ilyen bejelentést kapnak mostanában. Miután kiérkeztek, megnézték a bombát, aztán jelezték, hogy ezt csak a tűzszerészek tudják elvinni, ők nem. Sajnos, közben ők kaptak egy másik riasztást, ahol emberélet volt a tét, így nem időztek nálam sokat. Szalaggal megjelölték az érintett területet, a kapura is felfűzték, jelezve, hogy rendőrségi vizsgálat zajlik itt, bár azt mondják, valaki azóta lenyúlta
- tette hozzá Lajcsi, aki jelenleg azt várja, hogy jelentkezzenek a tűzszerészek vagy a rendőrség. Mint mondta, nyomasztja, amiért a bomba a közelükben van, kivált, mivel még mindig éles, ami azt jelenti, hogy fel tud robbanni, így alig várja, hogy elszállítsák.
Én minden veszélyes dologtól – így a fegyverektől is – nagyon távol tartom magam, mert abból csak baj lehet. Három gyerek apukájaként főleg távol tartom magamtól az ilyesmiktől
- emelte ki a trombitás.
A lap az eset kapcsán megkereste a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akiktől az alábbi választ kapták:
Az esetről érkezett bejelentés. A robbanószerkezetet B kategóriásnak minősítették, a megjelölése indokolt, az elszállítása szakértelmet igénylő, vélhetően II. világháborús katonai eszköz, jelenleg is a helyszínen van, amíg a tűzszerészek elszállítják.
Feljelentették Galambos Lajost
A közelmúltban hamis tanúzás miatt feljelentést tettek Lagzi Lajcsi ellen. A feljelentést dr. Puskás Ferenc ügyvéd tette, akit a zenész még korábban belekevert egy vesztegetési ügybe. Mindez 2021 nyarára nyúlik vissza, amikor áram-, gáz- és vízlopás, valamint vesztegetés miatt folyt büntető eljárás Galambos Lajos ellen. A zenészt ekkor egy vállalkozó kereste fel, K.K., aki azt ígérte - a politikusi és ügyészi kapcsolatait felhasználva -, 200 millió forintért cserébe elintézi, hogy a kiszabott büntetést felfüggessze az eljáró bíróság. Ekkor jött a képbe Puskás Ferenc ügyvéd, akit a régi ügyfele, K. K. kért fel arra, hogy vállalja el Galambos védelmét, és aki a vesztegetési alkuról mit sem tudva találkozott Lajcsival. A trombitás erről a találkáról állította azt később, hogy „az ügyvéd az étteremben mindenben megerősítette, amit K. K. neki mondott”, ami Puskás Ferenc feljelentésének okát adta. Az ügyvéd ezért hamis tanúzás miatt jelentette fel a zenészt.