Kivonult a rendőrség: bombát találtak Galambos Lajos birtokán

Kutyasétáltatás közben bukkant rá egy bombára Galambos Lajos. A trombitás a boldogasszonypusztai birtokán található kiszáradt tómederben talált rá a robbanószerkezetre, amely feltehetően a második világháborúból származik.

Bombát találtak Galambos Lajos birtokán / Fotó: MW Bulvár

Bombát találtak Galambos Lajos birtokán

Mindennap sétálok, futok, sportolok, s így történt ez kedden is, amikor a két kis tacskómmal és a fogadott kutyusommal, Nudlival sétára indultam a birtokon. A vadászbirtok mellett van a boldogasszonyi tórendszer egy vízgyűjtő tava, ahol csak a vízimadarak és a szarvasok járnak, no, meg én, a szokásos sétámon. Sajnos, a vízhiány miatt nagyon kiszáradt, másfél méterrel alacsonyabban áll a víz, mint kéne, ezért a kutyák a mederben is tudnak szaladgálni. Egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy valamit nagyon szaglásznak és ugatnak a tacskók és Nudli, úgyhogy én is lementem megnézni

- mondta el a Blikknek Galambos Lajos, aki rögtön felismerte, hogy egy robbanószerkezetről van. Nem is nyúlt hozzá, ehelyett lefotózta, majd értesítette a rendőrséget.

Nagyon hamar ki is érkeztek a rendőrök, igen komolyan veszik az ilyen bejelentéseket. Az utóbbi időben a Dunából is több szerkezet került elő, sok ilyen bejelentést kapnak mostanában. Miután kiérkeztek, megnézték a bombát, aztán jelezték, hogy ezt csak a tűzszerészek tudják elvinni, ők nem. Sajnos, közben ők kaptak egy másik riasztást, ahol emberélet volt a tét, így nem időztek nálam sokat. Szalaggal megjelölték az érintett területet, a kapura is felfűzték, jelezve, hogy rendőrségi vizsgálat zajlik itt, bár azt mondják, valaki azóta lenyúlta

- tette hozzá Lajcsi, aki jelenleg azt várja, hogy jelentkezzenek a tűzszerészek vagy a rendőrség. Mint mondta, nyomasztja, amiért a bomba a közelükben van, kivált, mivel még mindig éles, ami azt jelenti, hogy fel tud robbanni, így alig várja, hogy elszállítsák.

Én minden veszélyes dologtól – így a fegyverektől is – nagyon távol tartom magam, mert abból csak baj lehet. Három gyerek apukájaként főleg távol tartom magamtól az ilyesmiktől

- emelte ki a trombitás.